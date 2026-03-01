На следующий день после Хаменеи

Ликвидация Али Хаменеи - фигуры, которая на протяжении 35 лет являлась единственным арбитром и цементирующим элементом сложной системы иранской власти, — переводит ближневосточный кризис из фазы «управляемой эскалации» в фазу «стратегической неопределенности». В иранской шиитской теократии верховный лидер — это не только предводитель уммы, не просто политическая должность, это сакральный институт. Совет экспертов должен в кратчайшие сроки выбрать преемника, но в условиях внешнего давления и военных ударов этот процесс может быть парализован.

Наиболее вероятный сценарий — фактический переход власти к высшему командованию Корпуса стражей исламской революции. Это будет означать окончательную трансформацию Ирана из идеологической теократии в военно-преторианское государство. Внешняя политика при таком сценарии станет еще более агрессивной и непредсказуемой. Иран десятилетиями выстраивал сеть прокси-сил («Хезболла», хуситы, шиитские группировки в Ираке). Хаменеи был тем, кто удерживал баланс между этими силами. А вот без прямого руководства из Тегерана группировки вроде «Хезболлы» могут начать действовать автономно. Это повышает риск «непреднамеренной» большой войны, когда локальный полевой командир принимает решение о массированном ударе по Израилю, не дожидаясь санкции центра. Гибель лидера такого масштаба наносит непоправимый удар по имиджу «неуязвимости» Ирана, что может спровоцировать рост центробежных сил и учитывая потенциальные межэтнические коллизии, кризис полиэтнического государства.