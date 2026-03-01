USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?
Новость дня
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?

На следующий день после Хаменеи

комментарий по горячим следам
Джавад Шабири, автор haqqin.az
13:10 3068

Ликвидация Али Хаменеи - фигуры, которая на протяжении 35 лет являлась единственным арбитром и цементирующим элементом сложной системы иранской власти, — переводит ближневосточный кризис из фазы «управляемой эскалации» в фазу «стратегической неопределенности».

В иранской шиитской теократии верховный лидер — это не только предводитель уммы, не просто политическая должность, это сакральный институт.

Совет экспертов должен в кратчайшие сроки выбрать преемника, но в условиях внешнего давления и военных ударов этот процесс может быть парализован.

Мир вступил в зону максимальной турбулентности после праздничной эйфории, где отсутствие четкого плана «на следующий день после Хаменеи» может превратить тактическую победу (ликвидацию лидера) в стратегическую катастрофу

Наиболее вероятный сценарий — фактический переход власти к высшему командованию Корпуса стражей исламской революции. Это будет означать окончательную трансформацию Ирана из идеологической теократии в военно-преторианское государство. Внешняя политика при таком сценарии станет еще более агрессивной и непредсказуемой.

Иран десятилетиями выстраивал сеть прокси-сил («Хезболла», хуситы, шиитские группировки в Ираке). Хаменеи был тем, кто удерживал баланс между этими силами. А вот без прямого руководства из Тегерана группировки вроде «Хезболлы» могут начать действовать автономно. Это повышает риск «непреднамеренной» большой войны, когда локальный полевой командир принимает решение о массированном ударе по Израилю, не дожидаясь санкции центра.

Гибель лидера такого масштаба наносит непоправимый удар по имиджу «неуязвимости» Ирана, что может спровоцировать рост центробежных сил и учитывая потенциальные межэтнические коллизии, кризис полиэтнического государства.

Наиболее вероятный сценарий — фактический переход власти к высшему командованию Корпуса стражей исламской революции

Ключевым аспектом в новой ситуации, безусловно, является реакция рынков. И рынок нефти, как и золота, мгновенно среагировал: произошел немедленный скачок цен на нефть из-за проблем с движением судоходства в Ормузском проливе. Накануне, еще до гибели Хаменеи, США с Великобританией призвали ограничить движение танкеров. Столкнувшись с угрозой выживания режима, новое руководство Ирана может пойти на крайние меры вплоть до ударов по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии и ОАЭ, чтобы дестабилизировать мировую экономику.

Гибель Хаменеи может стать катализатором для спящей оппозиции. В авангарде внутрисистемной оппозиции больше всего шансов у лидеров так называемой «Зеленой Революции» Мир Хосейна Мосави, заключенного под домашний арест. Однако история показывает, что внешнее вторжение обуславливает национальную консолидацию, своего рода «эффект сплочения вокруг флага» даже среди тех, кто стоял на крайне оппозиционных позициях к деспотичному режиму. Вопрос в том, сможет ли КСИР удержать контроль над городами, если одновременно придется отражать удары Израиля и США.

Мир вступил в зону максимальной турбулентности после праздничной эйфории, где отсутствие четкого плана «на следующий день после Хаменеи» может превратить тактическую победу (ликвидацию лидера) в стратегическую катастрофу для всей региональной, да и глобальной безопасности.

Читайте по теме

Сценарий войны США против Ирана разбираем с Михаилом Гуревичем; все еще актуально
18 февраля 2026, 01:04 8135
Новый план Трампа: захват острова Харк наш комментарий; все еще актуально
8 февраля 2026, 22:55 8122
«Если Иран примет, то не будет Исламской республики» иранский политолог Фаршид Багериан комментирует для haqqin.az
4 февраля 2026, 21:09 6814
Иран бьет и по Кипру: там расположены британские базы
Иран бьет и по Кипру: там расположены британские базы обновлено 14:00
14:00 4737
Иран горит местью: «Нанесем удар такой силы…»
Иран горит местью: «Нанесем удар такой силы…» видео; обновлено 13:50
13:50 4388
Ликвидирован и глава разведслужбы МВД Ирана
Ликвидирован и глава разведслужбы МВД Ирана обновлено 12:56
12:56 3948
Израиль наносит удары по «сердцу Тегерана»
Израиль наносит удары по «сердцу Тегерана» обновлено 13:00
13:00 2221
Эвакуация из Ирана в Азербайджан
Эвакуация из Ирана в Азербайджан обновлено 13:30
13:30 2897
Пакистанцы подожгли консульство США: начались столкновения
Пакистанцы подожгли консульство США: начались столкновения видео; новость дополнена
11:23 3628
Трамп отвечает на угрозы Ирана: Будут удары «невиданной ранее силы»
Трамп отвечает на угрозы Ирана: Будут удары «невиданной ранее силы» обновлено 09:45
09:45 5367
Назначен новый главком КСИР
Назначен новый главком КСИР
10:07 4112
Иран разделился: сторонники и противники Хаменеи вышли на улицы
Иран разделился: сторонники и противники Хаменеи вышли на улицы добавлено видео
09:55 4768
Кто убедил Трампа начать войну?
Кто убедил Трампа начать войну? The Washington Post
09:36 4159
Пехлеви заявил о скором «освобождении» Ирана
Пехлеви заявил о скором «освобождении» Ирана
09:19 2943

ЭТО ВАЖНО

Иран бьет и по Кипру: там расположены британские базы
Иран бьет и по Кипру: там расположены британские базы обновлено 14:00
14:00 4737
Иран горит местью: «Нанесем удар такой силы…»
Иран горит местью: «Нанесем удар такой силы…» видео; обновлено 13:50
13:50 4388
Ликвидирован и глава разведслужбы МВД Ирана
Ликвидирован и глава разведслужбы МВД Ирана обновлено 12:56
12:56 3948
Израиль наносит удары по «сердцу Тегерана»
Израиль наносит удары по «сердцу Тегерана» обновлено 13:00
13:00 2221
Эвакуация из Ирана в Азербайджан
Эвакуация из Ирана в Азербайджан обновлено 13:30
13:30 2897
Пакистанцы подожгли консульство США: начались столкновения
Пакистанцы подожгли консульство США: начались столкновения видео; новость дополнена
11:23 3628
Трамп отвечает на угрозы Ирана: Будут удары «невиданной ранее силы»
Трамп отвечает на угрозы Ирана: Будут удары «невиданной ранее силы» обновлено 09:45
09:45 5367
Назначен новый главком КСИР
Назначен новый главком КСИР
10:07 4112
Иран разделился: сторонники и противники Хаменеи вышли на улицы
Иран разделился: сторонники и противники Хаменеи вышли на улицы добавлено видео
09:55 4768
Кто убедил Трампа начать войну?
Кто убедил Трампа начать войну? The Washington Post
09:36 4159
Пехлеви заявил о скором «освобождении» Ирана
Пехлеви заявил о скором «освобождении» Ирана
09:19 2943
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться