На следующий день после Хаменеи

Ликвидация Али Хаменеи - фигуры, которая на протяжении 35 лет являлась единственным арбитром и цементирующим элементом сложной системы иранской власти, — переводит ближневосточный кризис из фазы «управляемой эскалации» в фазу «стратегической неопределенности».
В иранской шиитской теократии верховный лидер — это не только предводитель уммы, не просто политическая должность, это сакральный институт.
Совет экспертов должен в кратчайшие сроки выбрать преемника, но в условиях внешнего давления и военных ударов этот процесс может быть парализован.
Наиболее вероятный сценарий — фактический переход власти к высшему командованию Корпуса стражей исламской революции. Это будет означать окончательную трансформацию Ирана из идеологической теократии в военно-преторианское государство. Внешняя политика при таком сценарии станет еще более агрессивной и непредсказуемой.
Иран десятилетиями выстраивал сеть прокси-сил («Хезболла», хуситы, шиитские группировки в Ираке). Хаменеи был тем, кто удерживал баланс между этими силами. А вот без прямого руководства из Тегерана группировки вроде «Хезболлы» могут начать действовать автономно. Это повышает риск «непреднамеренной» большой войны, когда локальный полевой командир принимает решение о массированном ударе по Израилю, не дожидаясь санкции центра.
Гибель лидера такого масштаба наносит непоправимый удар по имиджу «неуязвимости» Ирана, что может спровоцировать рост центробежных сил и учитывая потенциальные межэтнические коллизии, кризис полиэтнического государства.
Ключевым аспектом в новой ситуации, безусловно, является реакция рынков. И рынок нефти, как и золота, мгновенно среагировал: произошел немедленный скачок цен на нефть из-за проблем с движением судоходства в Ормузском проливе. Накануне, еще до гибели Хаменеи, США с Великобританией призвали ограничить движение танкеров. Столкнувшись с угрозой выживания режима, новое руководство Ирана может пойти на крайние меры вплоть до ударов по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии и ОАЭ, чтобы дестабилизировать мировую экономику.
Гибель Хаменеи может стать катализатором для спящей оппозиции. В авангарде внутрисистемной оппозиции больше всего шансов у лидеров так называемой «Зеленой Революции» Мир Хосейна Мосави, заключенного под домашний арест. Однако история показывает, что внешнее вторжение обуславливает национальную консолидацию, своего рода «эффект сплочения вокруг флага» даже среди тех, кто стоял на крайне оппозиционных позициях к деспотичному режиму. Вопрос в том, сможет ли КСИР удержать контроль над городами, если одновременно придется отражать удары Израиля и США.
Мир вступил в зону максимальной турбулентности после праздничной эйфории, где отсутствие четкого плана «на следующий день после Хаменеи» может превратить тактическую победу (ликвидацию лидера) в стратегическую катастрофу для всей региональной, да и глобальной безопасности.