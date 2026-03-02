Печальный финал Ирана…

Речь идет не просто о военном поражении Ирана, а о крупнейшем геополитическом банкротстве за всю новейшую историю. Десятилетиями Тегеран выстраивал так называемую «ось сопротивления», инвестируя в неё ресурсы, которые могли бы превратить древнюю Персию в процветающее государство. Но когда пришло время платить по счетам, чековая книжка аятолл оказалась пуста. Иранский прокси-щит превратился в прокси-мишень. Увы, главная доктрина Ирана заключалась в дистанционной войне против “Большого Сатаны” (США) и “Малого Чертенка” (Израиль). Аятоллы наивно полагали, что создав кольцо огня вокруг Израиля, они купят себе безопасность, недооценив при этом готовность Израиля и США перейти от борьбы с щупальцами к удару по «голове» - самому Тегерану. Прокси-группировки, которые на протяжении десятилетия создавал “иранский Че Гевара” – Касем Сулеймани оказались не готовы защищать «центр», когда тот сам стал уязвим.

Главная стратегическая ошибка: Иран вкладывал в «пушечное мясо» и размытую идеологию, в то время как Израиль вкладывал в разведывательные технологии и хайтек. И стратегическая ошибка Ирана проявила себя в полном крахе «Хезболлы», который начался с позорной компрометации систем связи и управления ливанской прокси-группировки. На протяжении десятилетий иранская верхушка вкладывала десятки миллиардов долларов в Ливан, Газу и Йемен, а тем временем иранская экономика рушилась под гнетом санкций и системной коррупции аятолл. И что же Тегеран получил в момент не истины, а расплаты, ибо построенная на рыхлой почве идейной общности система взаимоотношений центра с прокси строилась исключительно на “шкурных интересах” лидеров прокси? “Хезболла” хранит молчание, хуситы стреляют из пушек по воробьям, а новая ненавистная Тегерану власть в постасадовской Сирии перерезала все логистические пути для мнимой шиитской военной коалиции. Ведь эти группировки накачивались оружием именно для того, чтобы вступить в полномасштабную войну в случае угрозы Ирану. Воевать за мертвого Аятоллу и обреченных его соратников и наследников ценой собственного уничтожения они не хотят. Миллиарды долларов, похищенные у иранского общества, превратились в груды металлолома в ливанских горах и йеменских пустынях. «Шиитская ось» оказалась не монолитом, а карточным домиком, который рухнул в первый же день войны против Ирана.