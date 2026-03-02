Печальный финал Ирана…

Речь идет не просто о военном поражении Ирана, а о крупнейшем геополитическом банкротстве за всю новейшую историю. Десятилетиями Тегеран выстраивал так называемую «ось сопротивления», инвестируя в неё ресурсы, которые могли бы превратить древнюю Персию в процветающее государство. Но когда пришло время платить по счетам, чековая книжка аятолл оказалась пуста.
Иранский прокси-щит превратился в прокси-мишень. Увы, главная доктрина Ирана заключалась в дистанционной войне против “Большого Сатаны” (США) и “Малого Чертенка” (Израиль). Аятоллы наивно полагали, что создав кольцо огня вокруг Израиля, они купят себе безопасность, недооценив при этом готовность Израиля и США перейти от борьбы с щупальцами к удару по «голове» - самому Тегерану.
Прокси-группировки, которые на протяжении десятилетия создавал “иранский Че Гевара” – Касем Сулеймани оказались не готовы защищать «центр», когда тот сам стал уязвим.
Главная стратегическая ошибка: Иран вкладывал в «пушечное мясо» и размытую идеологию, в то время как Израиль вкладывал в разведывательные технологии и хайтек. И стратегическая ошибка Ирана проявила себя в полном крахе «Хезболлы», который начался с позорной компрометации систем связи и управления ливанской прокси-группировки.
На протяжении десятилетий иранская верхушка вкладывала десятки миллиардов долларов в Ливан, Газу и Йемен, а тем временем иранская экономика рушилась под гнетом санкций и системной коррупции аятолл. И что же Тегеран получил в момент не истины, а расплаты, ибо построенная на рыхлой почве идейной общности система взаимоотношений центра с прокси строилась исключительно на “шкурных интересах” лидеров прокси? “Хезболла” хранит молчание, хуситы стреляют из пушек по воробьям, а новая ненавистная Тегерану власть в постасадовской Сирии перерезала все логистические пути для мнимой шиитской военной коалиции. Ведь эти группировки накачивались оружием именно для того, чтобы вступить в полномасштабную войну в случае угрозы Ирану. Воевать за мертвого Аятоллу и обреченных его соратников и наследников ценой собственного уничтожения они не хотят.
Миллиарды долларов, похищенные у иранского общества, превратились в груды металлолома в ливанских горах и йеменских пустынях. «Шиитская ось» оказалась не монолитом, а карточным домиком, который рухнул в первый же день войны против Ирана.
Для иранской муллократии конец легитимности наступил в тот самый момент, когда в центре Тегеране иранцы массово праздновали убийство своего лидера и открыто выражали надежду на “Маленького Сатану”, как аятоллы называли Израиль. Не только прокси-группировки, но и армия с КСИР потеряли мотивацию сражаться за режим, отверженный собственным народом. И массовое дезертирство в рядах иранской армии - прямое следствие морального банкротства поверженного режима.
Не КСИР, и уже не Хаменеи управляют “Хезболлой” или хуситами: ликвидация многоголовой шиитской гидры обрезала пуповину, после чего у прокси включился инстинкт самосохранения.
Жестокий урок и печальный финал для кровавой диктатуры, угнетавшей свой народ на протяжении полувека…