Беспрецедентный шок: нефть движется к отметке 100 долларов

Мировые рынки открывают торговую неделю в условиях беспрецедентного геополитического шока. После того как в воскресенье подтвердилась гибель иранского лидера Али Хаменеи и появились сообщения о фактической блокаде Ормузского пролива, цена на Brent, закрывшаяся в пятницу на уровне $72.87, в ходе внебиржевых торгов уже пробила психологический порог в $81. Трейдеры ожидают, что официальное открытие сессии в понедельник будет сопровождаться резким ценовым разрывом (гэпом). По оценкам аналитиков Rystad Energy и Barclays, рынок может открыться сразу на $10–12 выше уровней пятницы. Ожидаемый коридор открытия: $83–$87. Вопрос о предельной цене («потолке») зависит от того, насколько быстро рынок осознает масштаб физических разрушений инфраструктуры.

Сценарий «Краткосрочный шок» ($85–$90): Если удары ограничатся военными объектами и не затронут терминалы в Саудовской Аравии или ОАЭ, цена, скорее всего, упрется в сопротивление на уровне $90. На этой отметке начнется фиксация прибыли спекулянтами. Сценарий «Блокада Ормуза» ($100–$120): Если подтвердится долгосрочное закрытие Ормузского пролива (через который проходит 20% мировых поставок), потолок мгновенно смещается к $100–110. Банк Barclays уже повысил свой краткосрочный прогноз до $100, считая это «справедливой ценой» в условиях дефицита 20 млн баррелей в сутки. Абсолютный пик ($130+): Возможен только в случае прямых ударов Ирана по нефтяным полям соседей. Речь идет о сценарии так называемой «выжженной земли», сродни уровню паники 2022 года. Несмотря на войну, есть три рычага, которые не дадут цене бесконечно расти в понедельник.