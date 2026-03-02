USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Новость дня
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана

Беспрецедентный шок: нефть движется к отметке 100 долларов

накануне
Эльнур Мамедов, отдел экономики
04:02 267

Мировые рынки открывают торговую неделю в условиях беспрецедентного геополитического шока. После того как в воскресенье подтвердилась гибель иранского лидера Али Хаменеи и появились сообщения о фактической блокаде Ормузского пролива, цена на Brent, закрывшаяся в пятницу на уровне $72.87, в ходе внебиржевых торгов уже пробила психологический порог в $81.

Трейдеры ожидают, что официальное открытие сессии в понедельник будет сопровождаться резким ценовым разрывом (гэпом). По оценкам аналитиков Rystad Energy и Barclays, рынок может открыться сразу на $10–12 выше уровней пятницы.

Ожидаемый коридор открытия: $83–$87. Вопрос о предельной цене («потолке») зависит от того, насколько быстро рынок осознает масштаб физических разрушений инфраструктуры.

Трейдеры ожидают, что официальное открытие сессии в понедельник будет сопровождаться резким ценовым разрывом (гэпом). По оценкам аналитиков Rystad Energy и Barclays, рынок может открыться сразу на $10–12 выше уровней пятницы

Сценарий «Краткосрочный шок» ($85–$90): Если удары ограничатся военными объектами и не затронут терминалы в Саудовской Аравии или ОАЭ, цена, скорее всего, упрется в сопротивление на уровне $90. На этой отметке начнется фиксация прибыли спекулянтами.

Сценарий «Блокада Ормуза» ($100–$120): Если подтвердится долгосрочное закрытие Ормузского пролива (через который проходит 20% мировых поставок), потолок мгновенно смещается к $100–110. Банк Barclays уже повысил свой краткосрочный прогноз до $100, считая это «справедливой ценой» в условиях дефицита 20 млн баррелей в сутки.

Абсолютный пик ($130+): Возможен только в случае прямых ударов Ирана по нефтяным полям соседей. Речь идет о сценарии так называемой «выжженной земли», сродни уровню паники 2022 года.

Несмотря на войну, есть три рычага, которые не дадут цене бесконечно расти в понедельник.

Если подтвердится долгосрочное закрытие Ормузского пролива (через который проходит 20% мировых поставок), потолок мгновенно смещается к $100–110

Во-первых, ожидается экстренное заявление Белого дома о выбросе из Стратегического нефтяного резерва (SPR). Это может «сбить» цену на $3–5 прямо во время торговой сессии.

Во-вторых, ожидаемая реакция ОПЕК+. Саудовская Аравия уже дала понять, что готова задействовать свободные мощности (около 3–4 млн баррелей), если физические поставки прекратятся.

В-третьих, если речь пойдет о разрушение спроса. При цене выше $100 мировая экономика входит в фазу рецессии, что автоматически снижает потребление. Нефтетрейдеры учитывают это заранее.

По всей видимости, инвесторы готовятся к экстремальной волатильности. В первые часы торгов возможны временные остановки из-за резких колебаний.

И если к моменту начала торгов, скажем, появятся снимки разрушенного иранского экспортного терминала на острове Харг, это уберет с рынка 1.6 млн баррелей иранской нефти (шедшей в Китай). Что создаст жесткий дефицит на спотовом рынке.

Итак, понедельник станет днем «панической переоценки». Мы ожидаем, что цена Brent проведет день в диапазоне $84–$88, с попытками прорыва к $92. Потолок в $100 достижим, если к вечеру не поступит сигналов о возобновлении движения в Ормузском проливе…

Читайте по теме

Наступает эра дешевой нефти наша аналитика
13 мая 2025, 21:20 6837
Война на носу. И цена на нефть взлетела наш комментарий; все еще актуально
19 февраля 2026, 18:51 6969
Иран с удавкой длиной 33 км наша аналитика, все еще актуально
17 июня 2025, 17:08 6871
ЦАХАЛ пошел на Тегеран
ЦАХАЛ пошел на Тегеран
04:14 52
Печальный финал Ирана…
Печальный финал Ирана… урок впрок
03:35 962
Дугину неспокойно: «...Следующие мы»
Дугину неспокойно: «...Следующие мы»
03:48 521
Массовое дезертирство в иранской армии: «Солдаты переходят на сторону народа»
Массовое дезертирство в иранской армии: «Солдаты переходят на сторону народа» Михаил Крутихин комментирует для haqqin.az
01:41 3252
Тебриз сотрясли взрывы
Тебриз сотрясли взрывы
02:24 1294
Ультиматум Трампа Ирану: иначе «неминуемая смерть»
Ультиматум Трампа Ирану: иначе «неминуемая смерть» обновлено 02:05
02:05 11901
Следующая цель Израиля – новый верховный лидер
Следующая цель Израиля – новый верховный лидер
01:33 2024
Американский генерал раскрыл план Трампа: «Свержение всей власти в Иране»
Американский генерал раскрыл план Трампа: «Свержение всей власти в Иране» новый поворот
1 мартa 2026, 16:55 5083
Конец религиозной диктатуры в Иране: временное правительство готово к выборам
Конец религиозной диктатуры в Иране: временное правительство готово к выборам
01:11 2442
Убиты семь иранских генералов
Убиты семь иранских генералов
00:21 2564
Эмираты закрывают посольство в Тегеране и отзывают посла
Эмираты закрывают посольство в Тегеране и отзывают посла новость дополнена
1 мартa 2026, 22:42 2280

ЭТО ВАЖНО

ЦАХАЛ пошел на Тегеран
ЦАХАЛ пошел на Тегеран
04:14 52
Печальный финал Ирана…
Печальный финал Ирана… урок впрок
03:35 962
Дугину неспокойно: «...Следующие мы»
Дугину неспокойно: «...Следующие мы»
03:48 521
Массовое дезертирство в иранской армии: «Солдаты переходят на сторону народа»
Массовое дезертирство в иранской армии: «Солдаты переходят на сторону народа» Михаил Крутихин комментирует для haqqin.az
01:41 3252
Тебриз сотрясли взрывы
Тебриз сотрясли взрывы
02:24 1294
Ультиматум Трампа Ирану: иначе «неминуемая смерть»
Ультиматум Трампа Ирану: иначе «неминуемая смерть» обновлено 02:05
02:05 11901
Следующая цель Израиля – новый верховный лидер
Следующая цель Израиля – новый верховный лидер
01:33 2024
Американский генерал раскрыл план Трампа: «Свержение всей власти в Иране»
Американский генерал раскрыл план Трампа: «Свержение всей власти в Иране» новый поворот
1 мартa 2026, 16:55 5083
Конец религиозной диктатуры в Иране: временное правительство готово к выборам
Конец религиозной диктатуры в Иране: временное правительство готово к выборам
01:11 2442
Убиты семь иранских генералов
Убиты семь иранских генералов
00:21 2564
Эмираты закрывают посольство в Тегеране и отзывают посла
Эмираты закрывают посольство в Тегеране и отзывают посла новость дополнена
1 мартa 2026, 22:42 2280
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться