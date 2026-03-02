Беспрецедентный шок: нефть движется к отметке 100 долларов

Мировые рынки открывают торговую неделю в условиях беспрецедентного геополитического шока. После того как в воскресенье подтвердилась гибель иранского лидера Али Хаменеи и появились сообщения о фактической блокаде Ормузского пролива, цена на Brent, закрывшаяся в пятницу на уровне $72.87, в ходе внебиржевых торгов уже пробила психологический порог в $81.
Трейдеры ожидают, что официальное открытие сессии в понедельник будет сопровождаться резким ценовым разрывом (гэпом). По оценкам аналитиков Rystad Energy и Barclays, рынок может открыться сразу на $10–12 выше уровней пятницы.
Ожидаемый коридор открытия: $83–$87. Вопрос о предельной цене («потолке») зависит от того, насколько быстро рынок осознает масштаб физических разрушений инфраструктуры.
Сценарий «Краткосрочный шок» ($85–$90): Если удары ограничатся военными объектами и не затронут терминалы в Саудовской Аравии или ОАЭ, цена, скорее всего, упрется в сопротивление на уровне $90. На этой отметке начнется фиксация прибыли спекулянтами.
Сценарий «Блокада Ормуза» ($100–$120): Если подтвердится долгосрочное закрытие Ормузского пролива (через который проходит 20% мировых поставок), потолок мгновенно смещается к $100–110. Банк Barclays уже повысил свой краткосрочный прогноз до $100, считая это «справедливой ценой» в условиях дефицита 20 млн баррелей в сутки.
Абсолютный пик ($130+): Возможен только в случае прямых ударов Ирана по нефтяным полям соседей. Речь идет о сценарии так называемой «выжженной земли», сродни уровню паники 2022 года.
Несмотря на войну, есть три рычага, которые не дадут цене бесконечно расти в понедельник.
Во-первых, ожидается экстренное заявление Белого дома о выбросе из Стратегического нефтяного резерва (SPR). Это может «сбить» цену на $3–5 прямо во время торговой сессии.
Во-вторых, ожидаемая реакция ОПЕК+. Саудовская Аравия уже дала понять, что готова задействовать свободные мощности (около 3–4 млн баррелей), если физические поставки прекратятся.
В-третьих, если речь пойдет о разрушение спроса. При цене выше $100 мировая экономика входит в фазу рецессии, что автоматически снижает потребление. Нефтетрейдеры учитывают это заранее.
По всей видимости, инвесторы готовятся к экстремальной волатильности. В первые часы торгов возможны временные остановки из-за резких колебаний.
И если к моменту начала торгов, скажем, появятся снимки разрушенного иранского экспортного терминала на острове Харг, это уберет с рынка 1.6 млн баррелей иранской нефти (шедшей в Китай). Что создаст жесткий дефицит на спотовом рынке.
Итак, понедельник станет днем «панической переоценки». Мы ожидаем, что цена Brent проведет день в диапазоне $84–$88, с попытками прорыва к $92. Потолок в $100 достижим, если к вечеру не поступит сигналов о возобновлении движения в Ормузском проливе…