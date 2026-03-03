С кем американцы разговаривают в Тегеране?

Президент США Дональд Трамп в рамках церемонии вручения Медалей Почета в Белом доме выступил с первым программным заявлением о первичных итогах успешной “иранской военной кампании” и планах завершения специальной военной операции. Весь мир пытается найти ответ на главный вопрос: какую цель преследуют США в Иране, и когда Трамп отдаст приказ о завершении военных действий?! Достижение какой цели удовлетворит Трампа? Американский лидер исчерпывающе ответил на эти вопросы. Трамп намерен воевать с целью полного разгрома муллократии еще несколько недель. Решимость и несгибаемая воля американского президента была выражена в том, что он допускает продолжение военных действий и больше, вплоть до полного уничтожения системы власти и ее представителей. Трамп открыто заявил, что его цель покончить с теократическим режимом. Однако в ходе своего выступления президент задался весьма странным вопросом, на котором заострило внимание все мировое сообщество. Глава Белого Дома недвусмысленно сказал, что ему неизвестно, кто осуществляет в настоящее время руководство Ираном и кто станет следующим руководителем этой страны.

Таким образом, на третьи сутки самого масштабного военного столкновения в современной истории Ближнего Востока над регионом повис вопрос, который не только в дипломатических кругах, но и в устах американского президента прозвучал резонансом: с кем говорить в Тегеране? Ликвидация Хаменеи и дезорганизация высшего командования КСИР создали не только вакуум власти, но и «вакуум коммуникации» с Тегераном. Тем не менее, если полагаться на данные открытых источников в разведсообществах и европейских дипломатических ведомствах, Трамп недоговаривает всей правды: невидимые нити между Вашингтоном и Тегераном все еще натянуты, хотя и крайне истончены. Традиционно Оман и Катар служили главными «почтовым ящиками» для непрямых контактов США и Ирана. Однако удары по инфраструктуре в первую очередь в самом Омане, как и разрыв отношений Ирана с Катаром, и последовавший за этим отзыв западных дипломатов из региона временно парализовали негласные каналы связи. Несмотря на публичные заявления министра иностранных дел Омана Бадра Аль-Бусаиди о том, что «дверь для дипломатии остается открытой», посредничество сместилось в сторону более устойчивых, хотя и менее очевидных игроков.

Швейцарский канал В условиях интернет-блэкаута в Иране именно швейцарское посольство в Тегеране остается единственным физическим узлом связи. Сообщается, что именно через Берн Вашингтон передал «красную линию» временному руководству Ирана: любая попытка применить тактическое ядерное оружие или атаковать опреснительные заводы в Заливе приведет к «окончательному демонтажу иранской государственности». Катарская дилемма Доха, подвергшаяся атакам со стороны проиранских сил, официально приостановила посредническую роль. Однако, по информации Financial Times, катарские спецслужбы сохраняют связь с «технократическим крылом» в Тегеране (связанным с президентом Пезешкианом), пытаясь нащупать условия для локального прекращения огня.

С кем же ведутся переговоры? Главная проблема коалиции — отсутствие легитимного и дееспособного визави. Ликвидация Хаменеи разделила иранскую элиту на три лагеря, с которыми ведутся принципиально разные «тайные беседы»: «Технократы переходного совета»: Лагерь Масуда Пезешкиана. С ними ведется диалог о предотвращении гуманитарной катастрофы. Вашингтон дает понять, что готов допустить сохранение гражданской администрации в обмен на полную выдачу списков ракетных шахт. «Разрозненный генералитет»: Среднее звено КСИР и Армии. Здесь коммуникация идет через Турцию. Основной месседж — личные гарантии безопасности и амнистия в обмен на отказ от выполнения приказов о «финальном ударе» по союзникам США. «Династический фактор»: Вне Ирана активизировались контакты с окружением Резы Пехлеви. Речь идет о подготовке временного правительства, которое могло бы взять на себя функции управления в случае полного коллапса режима.