К исходу 4 марта 2026 года специальная операция США и Израиля против Ирана под эфемерным названием «Эпическая ярость» окончательно утратила очертания молниеносного парализующего удара. Вместо быстрого коллапса режима, на который рассчитывали в Белом доме, мир столкнулся с симметричным региональным пожаром. Пока Пентагон рапортует об установлении «локального превосходства в воздухе», Тегеран демонстрирует, что для дестабилизации мирового порядка ему не нужны недостижимые для подсанкционной страны военно-воздушные технологии нового тысячелетия — достаточно лишь «математики истощения» и удобного географического положения. Главным событием минувшего дня стало признание Пентагоном и ЦАХАЛ очевидного факта: иранское военное руководство, несмотря на гибель верховного лидера Али Хаменеи и уничтожение штаб-квартир КСИР, сохранило сетецентрическое управление. Накануне была зафиксирована шестнадцатая волна операции «Истинное обещание 4». Иран продолжает запуски баллистических ракет «Хайбар Шекан» и дронов «Шахед-238». По данным The Wall Street Journal, израильские системы ПВО «Хец» (Arrow) и «Железный купол» сегодня работали на пределе из-за массированности атак. Семь человек ранены в центральном Израиле, обломки противоракет упали в жилых районах Тель-Авива.

Впервые с начала конфликта Иран нанес ощутимый удар по региональной архитектуре, выстроенной Вашингтоном. Иранская ракета поразила территорию базы Аль-Удейд в Катаре. Хотя Доха официально заявляет об отсутствии жертв, символическое значение этого удара неизмеримо высоко: Иран наглядно показал странам Залива, что «американский зонтик» имеет дыры. Более того, военная тактика Ирана, нацеленная на расширение географии войны, приносит свои плоды. Дроновая атака в непосредственной близости от консульства США в Дубае, подтвержденная госсекретарем Марко Рубио, ознаменовала окончательный перенос войны в финансовые и туристические центры ближневосточного региона. Вопреки паническим прогнозам о «нефти по 150 долларов», рынок 4 марта продемонстрировал удивительную хладнокровность, которую The Economist справедливо назвала «ценообразованием в условиях неизбежности».

Нефть марки Brent закрылась на отметке $81.60 – $83.40. Это значительный рост по сравнению с январем, но далекий от исторического рекорда. Трейдерам приходится учитывать два фактора. Во-первых, Ормузский пролив официально «закрыт» Ираном, но физически США продолжают попытки конвоирования танкеров. Во-вторых, Goldman Sachs отмечает, что рынок уже заложил «риск-премию» в 14–15 долларов, и дальнейший рост возможен только при физическом уничтожении крупных НПЗ в Саудовской Аравии или Кувейте. А тем временем регион скатывается к логистическому коллапсу: свыше 200 судов стоят на якоре вне зоны конфликта, опасаясь заходить в Залив. Страховые премии за сутки выросли на 1000%, что де-факто делает легальную торговлю в регионе невозможной. С другой стороны, на политическом фронте 4 марта стало днем глубокого разочарования в международном праве. Происходит углубление системного мировоззренческого раскола Запада. Эммануэль Макрон накануне выступил с резким заявлением, назвав действия США и Израиля «выходящими за рамки международного права». Со дня начала спецоперации это первый серьезный вызов и критика одного из лидеров Запада, подтачивающие и без того рассеянное на полях Донбасса трансатлантическое единство.