USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Новость дня
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета

Парализовать Иран не удалось. А как найти «своего парня» среди иранских мулл?

итоги с haqqin.az
Эльнур Эминоглу, автор haqqin.az
03:47 780

К исходу 4 марта 2026 года специальная операция США и Израиля против Ирана под эфемерным названием «Эпическая ярость» окончательно утратила очертания молниеносного парализующего удара. Вместо быстрого коллапса режима, на который рассчитывали в Белом доме, мир столкнулся с симметричным региональным пожаром. Пока Пентагон рапортует об установлении «локального превосходства в воздухе», Тегеран демонстрирует, что для дестабилизации мирового порядка ему не нужны недостижимые для подсанкционной страны военно-воздушные технологии нового тысячелетия — достаточно лишь «математики истощения» и удобного географического положения.

Главным событием минувшего дня стало признание Пентагоном и ЦАХАЛ очевидного факта: иранское военное руководство, несмотря на гибель верховного лидера Али Хаменеи и уничтожение штаб-квартир КСИР, сохранило сетецентрическое управление.

Накануне была зафиксирована шестнадцатая волна операции «Истинное обещание 4». Иран продолжает запуски баллистических ракет «Хайбар Шекан» и дронов «Шахед-238». По данным The Wall Street Journal, израильские системы ПВО «Хец» (Arrow) и «Железный купол» сегодня работали на пределе из-за массированности атак. Семь человек ранены в центральном Израиле, обломки противоракет упали в жилых районах Тель-Авива.

Что появится на останках Ирана? Этого никто не знает. Даже Трамп

Впервые с начала конфликта Иран нанес ощутимый удар по региональной архитектуре, выстроенной Вашингтоном. Иранская ракета поразила территорию базы Аль-Удейд в Катаре. Хотя Доха официально заявляет об отсутствии жертв, символическое значение этого удара неизмеримо высоко: Иран наглядно показал странам Залива, что «американский зонтик» имеет дыры.

Более того, военная тактика Ирана, нацеленная на расширение географии войны, приносит свои плоды. Дроновая атака в непосредственной близости от консульства США в Дубае, подтвержденная госсекретарем Марко Рубио, ознаменовала окончательный перенос войны в финансовые и туристические центры ближневосточного региона.

Вопреки паническим прогнозам о «нефти по 150 долларов», рынок 4 марта продемонстрировал удивительную хладнокровность, которую The Economist справедливо назвала «ценообразованием в условиях неизбежности».

Главный военный успех Ирана - расширение географии войны вплоть до финансовых и туристических центров Ближнего Востока

Нефть марки Brent закрылась на отметке $81.60 – $83.40. Это значительный рост по сравнению с январем, но далекий от исторического рекорда. Трейдерам приходится учитывать два фактора. Во-первых, Ормузский пролив официально «закрыт» Ираном, но физически США продолжают попытки конвоирования танкеров. Во-вторых, Goldman Sachs отмечает, что рынок уже заложил «риск-премию» в 14–15 долларов, и дальнейший рост возможен только при физическом уничтожении крупных НПЗ в Саудовской Аравии или Кувейте.

А тем временем регион скатывается к логистическому коллапсу: свыше 200 судов стоят на якоре вне зоны конфликта, опасаясь заходить в Залив. Страховые премии за сутки выросли на 1000%, что де-факто делает легальную торговлю в регионе невозможной.

С другой стороны, на политическом фронте 4 марта стало днем глубокого разочарования в международном праве. Происходит углубление системного мировоззренческого раскола Запада. Эммануэль Макрон накануне выступил с резким заявлением, назвав действия США и Израиля «выходящими за рамки международного права». Со дня начала спецоперации это первый серьезный вызов и критика одного из лидеров Запада, подтачивающие и без того рассеянное на полях Донбасса трансатлантическое единство.

Что объединило Макрона с товарищем Си?

Как ни странно, с одних позиций с Елисейским дворцом выступил Пекин, который, сохраняя официальное молчание по поводу военной помощи Тегерану, де-факто заблокировал любые осуждающие резолюции в СБ ООН, назвав США «источником регионального варварства». Варварства, вызвавшего гуманитарную катастрофу в самом Иране. По данным иранского Красного Полумесяца, число погибших перевалило за 780 человек, из которых значительная часть — гражданские лица. Трагедия в Минабе, где удар коалиции пришелся по гражданскому объекту, вызвала волну возмущения в гражданском обществе западных стран…

Мир вошел в четвертый день войны с осознанием, что «быстрого выхода» не существует. И это осознание усилилось после откровения Дональда Трампа о сроках страшной войны, вызвавшей геополитический пожар - операция может продлиться «несколько недель или дольше». Однако главный риск 4 марта заключается не в длительности боев, а в том, что Иран еще не задействовал свои «самые передовые вооружения», как заявляет восставшее из пепла Минобороны этой страны.

А громогласное заявление американского президента о том, что Вашингтону не подходит план Израиля, который спроектировал модель возвращения во власть в Иране династии Пехлеви, усилило скептицизм противников силового подавления иранской теократии. Похоже у США нет четкого плана относительно будущей властной конструкции на останках муллократии. Трампу нужен парень из самой системы, который будет работать по правилам США. Об этом заявил сам президент США. Только откуда найти такого парня среди иранских мулл, вот в чем вопрос!

Читайте по теме

Иран, получай за Украину! главная тема; все еще актуально
2 мартa 2026, 14:41 8720
С кем американцы разговаривают в Тегеране? горячая тема; все еще актуально
3 мартa 2026, 05:52 8940
Иранская элита в шоке: уничтожен «Сараллах» Али Хусейн Нежат комментирует для haqqin.az; все еще актуально
3 мартa 2026, 04:59 15125
Новая эскадрилья F-35A переброшена на Ближний Восток
Новая эскадрилья F-35A переброшена на Ближний Восток обновлено 04:31
04:31 637
Иран заявил об ударах по Израилю и американским военным
Иран заявил об ударах по Израилю и американским военным видео; обновлено 03:37
03:32 12769
Что за экзамены и сокращения в «Азеригаз»?
Что за экзамены и сокращения в «Азеригаз»?
02:09 989
КСИР грозит Израилю и США «вратами ада»
КСИР грозит Израилю и США «вратами ада»
01:44 1487
Сын Хаменеи – новый лидер Ирана?
Сын Хаменеи – новый лидер Ирана? обновлено 01:30
01:30 4339
«Вы заметите масштаб»: Рубио о наращивании ударов США по Ирану
«Вы заметите масштаб»: Рубио о наращивании ударов США по Ирану
01:00 1193
Анкара недовольна Тегераном: «Ошибочная стратегия»
Анкара недовольна Тегераном: «Ошибочная стратегия»
00:16 3513
Трамп вводит охрану танкеров: ВМС США идут в Ормуз
Трамп вводит охрану танкеров: ВМС США идут в Ормуз
3 мартa 2026, 23:52 1953
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета видео; обновлено 23:20
3 мартa 2026, 23:20 21908
Израиль идет до конца: «Хезболла» будет полностью разоружена
Израиль идет до конца: «Хезболла» будет полностью разоружена обновлено 22:47
3 мартa 2026, 22:47 8330
Скоро США обрушат новый удар на Иран
Скоро США обрушат новый удар на Иран видео; обновлено 03:18
03:18 12182

ЭТО ВАЖНО

Новая эскадрилья F-35A переброшена на Ближний Восток
Новая эскадрилья F-35A переброшена на Ближний Восток обновлено 04:31
04:31 637
Иран заявил об ударах по Израилю и американским военным
Иран заявил об ударах по Израилю и американским военным видео; обновлено 03:37
03:32 12769
Что за экзамены и сокращения в «Азеригаз»?
Что за экзамены и сокращения в «Азеригаз»?
02:09 989
КСИР грозит Израилю и США «вратами ада»
КСИР грозит Израилю и США «вратами ада»
01:44 1487
Сын Хаменеи – новый лидер Ирана?
Сын Хаменеи – новый лидер Ирана? обновлено 01:30
01:30 4339
«Вы заметите масштаб»: Рубио о наращивании ударов США по Ирану
«Вы заметите масштаб»: Рубио о наращивании ударов США по Ирану
01:00 1193
Анкара недовольна Тегераном: «Ошибочная стратегия»
Анкара недовольна Тегераном: «Ошибочная стратегия»
00:16 3513
Трамп вводит охрану танкеров: ВМС США идут в Ормуз
Трамп вводит охрану танкеров: ВМС США идут в Ормуз
3 мартa 2026, 23:52 1953
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета видео; обновлено 23:20
3 мартa 2026, 23:20 21908
Израиль идет до конца: «Хезболла» будет полностью разоружена
Израиль идет до конца: «Хезболла» будет полностью разоружена обновлено 22:47
3 мартa 2026, 22:47 8330
Скоро США обрушат новый удар на Иран
Скоро США обрушат новый удар на Иран видео; обновлено 03:18
03:18 12182
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться