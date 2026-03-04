Даже Франция угрожает ядерным оружием

На фоне эскалации в Иране получила незаслуженно маленький резонанс кардинальная смена французской ядерной доктрины, о чем Эмануэль Макрон объявил в своем выступлении в понедельник на военной базе Иль-Лонг на северо-западе Франции, где размещены подводные лодки страны с баллистическими ракетами. Место символическое: база была создана по распоряжению генерала де Голля, настоявшего на стратегической самостоятельности Франции и ее ядерной независимости от США.
Макрон, которому конечно же не дают спать лавры его легендарного предшественника, предупредил, что «следующие 50 лет будут эпохой ядерного оружия», - заявление, с которым, к сожалению, тяжело поспорить. Это актуализирует задачу укрепления потенциала ядерного сдерживания как для Франции, так и для европейского континента. Собственно, специфика новой доктрины и заключается в том, что французские ядерные силы будут защищать европейские страны, а те участвовать в их развитии и, при необходимости, передовом скрытом размещении.
Президент Франции объявил, что распорядился увеличить ядерный арсенал, при этом число ядерных зарядов отныне будет держаться в секрете. Все отмечают, что это увеличение – первое с 1992 года. Считается, что до последнего времени у французов было 290 боевых атомных зарядов после сокращения арсенала вдвое после окончания «холодной войны». К флоту стратегических подводных лодок с баллистическими ракетами на борту в 2036 году присоединится новая, самая современная субмарина L’Invincible – «Непобедимая».
По словам Макрона, к передовой схеме ядерного сдерживания уже присоединились восемь стран: Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Нидерланды, Польша и Швеция. Это означает, что на их территории могут быть расположены французские стратегические воздушные силы, затрудняя противнику их выявление. Кроме того, партнеры будут работать с французами над космическими системами оповещения, средствами противовоздушной обороны, разрабатывать ракеты большой дальности.
О том, что это согласованная с партнерами инициатива, свидетельствует прозвучавшая в тот же день информация от немецкого канцлера Фридриха Мерца, что Германия вместе с Францией создает группу по ядерным вопросам, в которой Париж и Берлин будут координировать свои действия по ядерному сдерживанию. В частности, уже запланировано участие Германии в ядерных учениях Франции до конца этого года.
Дональд Трамп, который столько выговаривал Европе, что она должна себя защищать, должен быть доволен. Вот только выход на стратегическую самостоятельность нынешних европейских руководителей имеет ту же природу, что и стремление генерала де Голля заполучить свою ядерную триаду, не полагаясь на США: глубокое недоверие к американским партнерам и уход от зависимости от них. В 1966 году Франция, отстаивая свое право быть равной в НАТО, даже демонстративно вышла из военных структур альянса. А теперь, получается, уже «большое НАТО» готово отодвинуться от США на некоторую дистанцию ради обретения стратегического равновесия в условиях, когда главный партнер опасно непредсказуем и капризен. И если раньше за предоставление услуги «ядерного зонтика» Соединенные Штаты получали широкие возможности политического влияния в Европе, то теперь это влияние будет существенно сокращаться, что мы уже видим по реакции на сумасбродное желание Трампа заполучить Гренландию или по особой позиции Испании относительно операции против Ирана.
Европа пока еще не очень уверенно чувствует себя в самостоятельном качестве, привычка не выработалась, но это дело наживное. И да, если бы не пинок Трампа, неизвестно, произошло бы это вообще. Правда, результат ему вряд ли понравится.