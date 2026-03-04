Даже Франция угрожает ядерным оружием

На фоне эскалации в Иране получила незаслуженно маленький резонанс кардинальная смена французской ядерной доктрины, о чем Эмануэль Макрон объявил в своем выступлении в понедельник на военной базе Иль-Лонг на северо-западе Франции, где размещены подводные лодки страны с баллистическими ракетами. Место символическое: база была создана по распоряжению генерала де Голля, настоявшего на стратегической самостоятельности Франции и ее ядерной независимости от США. Макрон, которому конечно же не дают спать лавры его легендарного предшественника, предупредил, что «следующие 50 лет будут эпохой ядерного оружия», - заявление, с которым, к сожалению, тяжело поспорить. Это актуализирует задачу укрепления потенциала ядерного сдерживания как для Франции, так и для европейского континента. Собственно, специфика новой доктрины и заключается в том, что французские ядерные силы будут защищать европейские страны, а те участвовать в их развитии и, при необходимости, передовом скрытом размещении.

Президент Франции объявил, что распорядился увеличить ядерный арсенал, при этом число ядерных зарядов отныне будет держаться в секрете. Все отмечают, что это увеличение – первое с 1992 года. Считается, что до последнего времени у французов было 290 боевых атомных зарядов после сокращения арсенала вдвое после окончания «холодной войны». К флоту стратегических подводных лодок с баллистическими ракетами на борту в 2036 году присоединится новая, самая современная субмарина L’Invincible – «Непобедимая». По словам Макрона, к передовой схеме ядерного сдерживания уже присоединились восемь стран: Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Нидерланды, Польша и Швеция. Это означает, что на их территории могут быть расположены французские стратегические воздушные силы, затрудняя противнику их выявление. Кроме того, партнеры будут работать с французами над космическими системами оповещения, средствами противовоздушной обороны, разрабатывать ракеты большой дальности. О том, что это согласованная с партнерами инициатива, свидетельствует прозвучавшая в тот же день информация от немецкого канцлера Фридриха Мерца, что Германия вместе с Францией создает группу по ядерным вопросам, в которой Париж и Берлин будут координировать свои действия по ядерному сдерживанию. В частности, уже запланировано участие Германии в ядерных учениях Франции до конца этого года.