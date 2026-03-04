Курдов хотят бросить на Иран… Как на Ирак и Сирию

Пока ближневосточный регион тщетно пытается избавиться и оправиться от вулканической дестабилизации, западные столицы раздувают новое пламя войны. Согласно шокирующему репортажу корреспондента CNN Клариссы Уорд, США и Израиль приступили к финальной фазе плана по дестабилизации Ирана с использованием курдских вооруженных формирований, базирующихся в Северном Ираке.
Информационная подготовка к вторжению в Иран со стороны Иракского Курдистана началась не с CNN. Ей предшествовала прелюдия в виде вброса в Axios о переговорах Трампа с лидерами курдских фракций Масудом Барзани и Бафелом Талабани, которым предшествовали многомесячные закулисные усилия Нетаньяху. По данным Axios, Нетаньяху, который давно призывает к ударам по Ирану и смене режима, впервые поднял тему курдов на встрече с Трампом в Белом доме. «Когда он приехал и несколько часов просидел с Трампом, было видно, что он все продумал», — рассказал источник. «У него был план преемника. Он продумал и курдов — какие группы, где они находятся, сколько людей готовы подняться», — добавил он.
Белый дом в беседе с журналистами, не опровергнув сути вброса, решительно отказался обсуждать содержание звонков.
Получается, что они все же были! То есть как Трамп, так и Нетаньяху вели активные переговоры с курдскими лидерами.
Наряду с этими многозначительными и далеко идущими вбросами появилось еще одно сенсационное сообщение: ЦРУ уже начало активные поставки оружия группировкам на западе Ирана. Речь идет не просто о поддержке оппозиции, а о подготовке полномасштабной наземной операции, которая должна начаться «в ближайшие дни». Логический вывод: после провальных кампаний в Афганистане и Ираке, априори отказавшись от непопулярной в США и на Западе наземной операции в Иране, Трамп с Нетаньяху осознают, что коалиции необходимо закрепить военный успех на небе. Собственными солдатами жертвовать не хотят. А к кому еще обратиться, если не к испытанным в Ираке и Сирии союзникам-прокси, курдским повстанцам?
Для Турции этот сценарий выглядит пугающе знакомым. Эксперты в Анкаре предупреждают: под видом «демократизации и федерализации Ирана» Вашингтон и Тель-Авив попытаются создать новое подобие PYD/YPG (сирийское крыло РПК) у восточных границ Турции. А использование курдских радикалов в качестве «прокси-армии» станет непосредственной угрозой безопасности Анкары.
«Мы не позволим создать у наших границ новые очаги терроризма, под каким бы флагом они ни выступали», — заявляют источники в оборонном ведомстве Турции.
Реакция турецкого руководства будет жесткой, многовекторной и крайне подозрительной. Как известно, Анкара крайне болезненно относится к любым попыткам создания автономных или независимых курдских образований. Поддержка иранских курдов (таких как PJAK — филиал РПК в Иране) со стороны США рассматривается в Турции как прецедент, который в будущем может сдетонировать внутри самой Турции и в Сирии.
Турция в очередной раз указывает на то, что ее союзник по НАТО (США) вооружает террористов. Это усилит антиамериканские настроения в правительстве и обществе. Тот факт, что в деле замешан Израиль, добавит огня в риторику президента Эрдогана, который, скорее всего, назовет это «попыткой перекроить карту региона в интересах сионизма».
Несмотря на историческое соперничество, Турция и Иран едины в одном: недопущении изменения границ и курдской независимости. Анкара может пойти на обмен разведданными с Ираном и даже усилить охрану границ, чтобы боевики не использовали турецкую территорию для транзита или снабжения.
Безусловно, в случае реализации этого сценария Анкара потребует от Эрбиля объяснений. Если операция начнется с территории Ирака, Турция может пригрозить закрытием границ или прекращением экспорта нефти, чтобы заставить иракских курдов дистанцироваться от нового плана ЦРУ.
С реакцией Турции и неминуемым охлаждением во взаимоотношениях с администрацией Трампа в случае реализации вышеописанного сценария все предельно ясно. Неясно другое: а согласятся ли сами курды на новую игру Вашингтона и Тель-Авива, особенно после недавнего предательства интересов сирийских курдов в угоду интересам Эрдогана и его союзника – нового сирийского правительства? Иракскому Курдистану обещали независимость. Но затем обязали и заставили вступить в единый Ирак. Сирийским же курдам после многолетней кровавой борьбы и различных войн, начиная с ИГИЛ и завершая неугодным Асадом, обещали как минимум автономию.
В результате курды остались с дыркой от бублика. Услугами сирийских курдов воспользовались, а затем вытерли об них ноги их же вчерашних противников – прирученных отщепенцев разгромленного ИГИЛ. Курды дважды входили в одну и ту же реку. Войдут ли в эту реку в третий раз? Ведь именно курды, как никто другой на Востоке, на примере собственных ошибок осознают мудрость старого изречения: ничто не Востоке не стоит так дешево, как оказанная услуга…