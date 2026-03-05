Камала Харрис в защиту муллократии. Как так?

В то время как иранский режим отступает перед решимостью Дональда Трампа, а угнетенный народ Ирана заметил свет в конце туннеля, бывший вице-президент США, экс-кандидат в президенты от демократов и, возможно, новый кандидат на следующих выборах Камала Харрис в очередной раз показала: для левых радикалов в Вашингтоне партийные интересы гораздо выше соображений безопасности США и даже фундаментальных прав человека. За которые они некогда и «боролись».
Иранская диссидентка и бесстрашный боец с муллократией Масих Алинеджад нанесла сокрушительный удар по имиджу Харрис, сорвав маску с «прогрессивной» повестки демократов. В своем гневном обращении к Харрис Алинеджад озвучила то, о чем республиканцы говорят годами: администрация Байдена-Харрис, а также их идейный предводитель Обама и заложили основу эпохи умиротворения авторитарных и деспотичных режимов.
«Мне надоело видеть, как политики в Америке, особенно демократы, превращают трагедию моего народа в инструмент для набора политических очков», — заявила Алинеджад.
Вопрос борца за свободу иранского народа — «Кто вы такие?» — адресован лично Камале Харрис, которая годами хранила трусливое молчание, пока режим аятолл заливал улицы кровью протестующих, но внезапно «обрела голос», чтобы осудить решительные действия Трампа.
Критика Камалы Харрис в адрес целенаправленных ударов по иранским палачам — это не «забота о мире». Это чистое пораженчество. Пока Трамп демонстрирует язык силы, который только и понимают в Тегеране, Харрис цепляется за развалившуюся «ядерную сделку» времен безвольного Керри и называет стратегические победы США «случайными решениями».
Слабость провоцирует агрессию. Нападки на Трампа в момент, когда иранская оппозиция готова к решительному броску, — это сигнал Тегерану, что в случае победы демократов они снова смогут безнаказанно спонсировать террор по всему миру. Что и говорить, если несколько лет назад в период правления Байдена-Харрис сама Алинеджад посреди Вашингтона чуть не стала мишенью засланных в США террористов КСИР. Волею случая Алинеджад осталась в живых.
Осуждая удары по «убийцам» (как их прямо называет Алинеджад), Харрис фактически встает на сторону режима, который десятилетиями клянется Аллаху стереть Америку с лица земли.
А ее внезапное беспокойство о «методах» борьбы с Ираном возникло только тогда, когда запахло промежуточными выборами в Конгресс.
Сегодня США стоят перед историческим шансом. Иранский режим слаб как никогда. Революционный пыл иранского народа, поддержка союзников и твердая рука в Белом доме могут навсегда избавить мир от главной угрозы на Ближнем Востоке.
И что же предпринимает Камала Харрис? Она ставит подножку не президенту-республиканцу, а собственной стране. Вместо того чтобы поддержать «окончательное решение» иранской проблемы, она призывает продолжить дипломатическую игру и дать шанс муллам на создание ядерной бомбы.
Вывод очевиден: Америка не может позволить себе лидера, который боится побеждать. Пока Масих Алинеджад и тысячи иранцев рискуют жизнями, Камала Харрис рискует безопасностью свободного мира ради кричащих заголовков в левых изданиях и голосов неопределившихся пацифистов и изоляционистов.
Безусловно, в кругах Республиканской партии это заявление Алинеджад будет использовано как «ядерное оружие» против кампании демократов. Республиканцы не преминут подчеркнуть, что Харрис не понимает динамики региона и готова жертвовать свободой иранцев ради сохранения хрупкого и затяжного переговорного статус-кво.
Контраст между «непредсказуемой решительностью» Трампа и «предсказуемой слабостью» Харрис и станет центральной темой предвыборных дебатов. Поразительно, но демократы выбивают почву из-под собственных ног: реальная жертва иранского тоталитарного режима Алинеджад обвиняет Харрис в лицемерии и лишает демократов, говоря изощренным сленгом Трампа, их любимого козыря — защиты прав человека…