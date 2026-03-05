Камала Харрис в защиту муллократии. Как так?

В то время как иранский режим отступает перед решимостью Дональда Трампа, а угнетенный народ Ирана заметил свет в конце туннеля, бывший вице-президент США, экс-кандидат в президенты от демократов и, возможно, новый кандидат на следующих выборах Камала Харрис в очередной раз показала: для левых радикалов в Вашингтоне партийные интересы гораздо выше соображений безопасности США и даже фундаментальных прав человека. За которые они некогда и «боролись». Иранская диссидентка и бесстрашный боец с муллократией Масих Алинеджад нанесла сокрушительный удар по имиджу Харрис, сорвав маску с «прогрессивной» повестки демократов. В своем гневном обращении к Харрис Алинеджад озвучила то, о чем республиканцы говорят годами: администрация Байдена-Харрис, а также их идейный предводитель Обама и заложили основу эпохи умиротворения авторитарных и деспотичных режимов. «Мне надоело видеть, как политики в Америке, особенно демократы, превращают трагедию моего народа в инструмент для набора политических очков», — заявила Алинеджад.

Вопрос борца за свободу иранского народа — «Кто вы такие?» — адресован лично Камале Харрис, которая годами хранила трусливое молчание, пока режим аятолл заливал улицы кровью протестующих, но внезапно «обрела голос», чтобы осудить решительные действия Трампа. Критика Камалы Харрис в адрес целенаправленных ударов по иранским палачам — это не «забота о мире». Это чистое пораженчество. Пока Трамп демонстрирует язык силы, который только и понимают в Тегеране, Харрис цепляется за развалившуюся «ядерную сделку» времен безвольного Керри и называет стратегические победы США «случайными решениями». Слабость провоцирует агрессию. Нападки на Трампа в момент, когда иранская оппозиция готова к решительному броску, — это сигнал Тегерану, что в случае победы демократов они снова смогут безнаказанно спонсировать террор по всему миру. Что и говорить, если несколько лет назад в период правления Байдена-Харрис сама Алинеджад посреди Вашингтона чуть не стала мишенью засланных в США террористов КСИР. Волею случая Алинеджад осталась в живых.

Осуждая удары по «убийцам» (как их прямо называет Алинеджад), Харрис фактически встает на сторону режима, который десятилетиями клянется Аллаху стереть Америку с лица земли. А ее внезапное беспокойство о «методах» борьбы с Ираном возникло только тогда, когда запахло промежуточными выборами в Конгресс. Сегодня США стоят перед историческим шансом. Иранский режим слаб как никогда. Революционный пыл иранского народа, поддержка союзников и твердая рука в Белом доме могут навсегда избавить мир от главной угрозы на Ближнем Востоке. И что же предпринимает Камала Харрис? Она ставит подножку не президенту-республиканцу, а собственной стране. Вместо того чтобы поддержать «окончательное решение» иранской проблемы, она призывает продолжить дипломатическую игру и дать шанс муллам на создание ядерной бомбы.