Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции

Ясный сигнал Алиева Тегерану

по следам выступления президента
Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az
18:34 2949

Сегодняшний теракт Ирана в Нахчыване - обстрел гражданских объектов, включая международный аэропорт и школу - стали точкой невозврата в азербайджано-иранских отношениях. Выступление президента Ильхама Алиева четко квалифицирует действия Тегерана не просто как военную провокацию, а как целенаправленный государственный терроризм.

Президент справедливо проводит параллель между нынешним обстрелом и кровавым нападением на посольство Азербайджана в Тегеране. Алиев проводит логическую цепочку и причинно-следственную закономерность между этими инцидентами: эти два вопиющих теракта вовсе не случайность, а осознанная стратегия запугивания.

Как и в случае с посольством, где иранские силовики бездействовали 40 минут, атака БПЛА на Нахчыван не могла произойти без санкции высшего руководства Ирана. Выбор гражданских объектов (аэропорт, школа) подчеркивает подлую природу атаки, направленную на создание паники среди мирного населения.

Азербайджанское государство под руководством Ильхама Алиева в очередной раз продемонстрировало, что честь, достоинство и суверенитет страны будут защищены любыми средствами

Особое внимание в речи главы государства уделено вопиющему диссонансу между гуманизмом Баку и вероломством Тегерана.

В выступлении Алиева особым рефреном прозвучало то, что в то время как Азербайджан по личному поручению президента оказывает помощь в эвакуации иранских дипломатов из Ливана и выражает соболезнования в трудные для Ирана минуты, Тегеран отвечает ударами беспилотников. Это демонстрирует «уродливый облик» иранской политики, где на жест доброй воли отвечают «немужским ударом» в спину. Такая неблагодарность окончательно дискредитирует Иран как договороспособного соседа.

Иран развернул грязную медийную кампанию против Азербайджана. Причина очевидна: страх. Независимый, светский и успешный Азербайджан является мощным центром притяжения для миллионов азербайджанцев, проживающих в Иране. Клевета в иранских СМИ — это попытка возвести информационную стену, чтобы скрыть правду о процветании исторической родины от своих же граждан.

Особое внимание в речи главы государства уделено вопиющему диссонансу между гуманизмом Баку и вероломством Тегерана

Президент Алиев направил предельно ясный сигнал: время уговоров закончено. Вооруженные силы и спецподразделения приведены в состояние максимальной готовности. И те, кто пытался испытать силу Азербайджана в Карабахе, были разгромлены. Иран рискует повторить эту судьбу.

Азербайджан не будет терпеть агрессию под маской «соседства». На каждый акт террора последует адекватное и сокрушительное возмездие.

Иран совершил роковую ошибку, перейдя «красную линию» в Нахчыване. Тегеран предстал перед мировым сообществом как спонсор терроризма, не гнушающийся ударами по детям и гражданской инфраструктуре. Азербайджанское государство под руководством Ильхама Алиева в очередной раз продемонстрировало, что честь, достоинство и суверенитет страны будут защищены любыми средствами, а «Железный кулак» победоносного Главнокомандующего готов обрушиться на голову любого агрессора.

