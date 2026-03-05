Ясный сигнал Алиева Тегерану

Сегодняшний теракт Ирана в Нахчыване - обстрел гражданских объектов, включая международный аэропорт и школу - стали точкой невозврата в азербайджано-иранских отношениях. Выступление президента Ильхама Алиева четко квалифицирует действия Тегерана не просто как военную провокацию, а как целенаправленный государственный терроризм.

Президент справедливо проводит параллель между нынешним обстрелом и кровавым нападением на посольство Азербайджана в Тегеране. Алиев проводит логическую цепочку и причинно-следственную закономерность между этими инцидентами: эти два вопиющих теракта вовсе не случайность, а осознанная стратегия запугивания.

Как и в случае с посольством, где иранские силовики бездействовали 40 минут, атака БПЛА на Нахчыван не могла произойти без санкции высшего руководства Ирана. Выбор гражданских объектов (аэропорт, школа) подчеркивает подлую природу атаки, направленную на создание паники среди мирного населения.