«В каком-то смысле Россия выглядит бессильной…»

Продолжающиеся военные операции США и Израиля против Ирана выставили Россию не в лучшем свете. Вновь сложилось впечатление, что Москва не в состоянии оказать поддержку своим союзникам и стратегическим партнерам. Впрочем, актуальным остается и другой вопрос: в какой степени Иран вообще является союзником России? На самом деле аналитики чаще характеризовали отношения между Москвой и тегеранским режимом выражением «милые враги». С одной стороны, они выступали единым фронтом против Запада и были глубоко идеологизированными соратниками. С другой — вели серьезное геополитическое соперничество за региональное влияние. Всегда считалось, что Россия не заинтересована в возможном сближении Ирана с Западом и предпочитает, чтобы Тегеран оставался слабым региональным игроком под постоянным давлением санкций, сохраняя зависимость от Москвы.

Фактически союзнические отношения между Россией и Ираном носили формальный характер: у Москвы нет обязательств защищать Тегеран от военного вмешательства. В стратегическом партнерском соглашении, подписанном в 2024 году, указано: в случае нападения на одну из сторон другая обязуется не поддерживать нападающего. То есть нынешние обязательства России формально сводятся лишь к тому, чтобы не принимать сторону США и Израиля. С этой точки зрения текущая война не должна слишком тревожить Москву. Но в то же время перспектива краха иранского режима и формирования в Тегеране более умеренной власти, готовой к партнерству с Западом, воспринимается Кремлем как «страшный сон». В сложившейся ситуации Москва избрала курс невмешательства, ограничиваясь осторожными дипломатическими заявлениями. Кроме того, сейчас для нее приоритетна Украина, а открытая поддержка Ирана могла бы подтолкнуть президента США Дональда Трампа к более активной помощи Киеву. Тем более что Трамп, комментируя накануне ход боевых действий против Ирана, вновь обвинил в затягивании российско-украинской войны не Путина, а Зеленского. Сотрудник аналитического центра NEST Centre (New Eurasian Strategies Centre), расположенного в Лондоне и Вашингтоне, востоковед Руслан Сулейманов в беседе с BBC заявил, что события сначала вокруг Венесуэлы, а затем вокруг Ирана стали серьезным ударом по планам Москвы по формированию «нового мирового порядка».

По его словам, с самого начала вторжения в Украину Москва декларировала создание нового миропорядка и пыталась усилить влияние в странах Глобального Юга. «В этих условиях произошедшее сначала в Венесуэле, а потом в Иране можно считать ударом по идеологии Кремля. На словах Москва желает покровительствовать странам Глобального Юга, а на деле оказывается бессильна перед Западом в лице американцев, которые могут и похищать дружественных лидеров, и даже убивать их», — пояснил эксперт. Однако, по мнению других исследователей, Москва может извлечь выгоду из вовлечения США и Израиля в войну против Ирана, исход которой трудно предсказать. Ханна Нотте, директор евразийской программы американского Центра исследования проблем нераспространения, также считает, что происходящее в Иране выставляет Россию в неблагоприятном свете. По ее словам, Россия не смогла сделать ничего, чтобы остановить конфликт: «Трамп делает то, что ему хочется. В каком‑то смысле Москва выглядит бессильной». Тем не менее Нотте отмечает, что это вряд ли нанесет критический ущерб репутации России среди ее партнеров. «Во многих странах Глобального Юга Россию воспринимают не просто как страну, ведущую войну против Украины, а как государство, противостоящее коллективному Западу, — объясняет Нотте. — Это приводит к более снисходительной оценке: другие понимают, что ее возможности ограничены».

Кроме того, по словам эксперта, у стран, рассчитывающих на военную поддержку России (например, у Мали, Буркина‑Фасо и Нигера), зачастую просто нет альтернативы. «Отвернутся ли они теперь от Москвы? Я так не думаю. Но в то же время все понимают: Россия не выглядит «рыцарем в сияющих доспехах», когда речь идет о серьезном кризисе», — добавляет Нотте. Она также напоминает, что Иран никогда не получал от России ожидаемой поддержки в полной мере. Например, Москва так и не выполнила обещания по поставкам современных систем ПВО и истребителей Су‑35. У России всегда были красные линии в вопросах поддержки Тегерана, соглашается Николь Граевски, доцент Центра международных исследований университета Sciences Po. По ее мнению, из‑за военного сотрудничества сторон на фоне войны в Украине многие наблюдатели переоценили степень их близости. «Россия и Иран вместе воевали в Сирии — Иран там многому научился. Совместное производство дронов «Шахед» стало значимым этапом, выгодным для Тегерана. Россия модернизировала некоторые иранские системы, — рассуждает Граевски. — Но это не прочный альянс. Существует недопонимание: можно поставлять стране оружие, но при этом не иметь обязательств вступать в войну на ее стороне».