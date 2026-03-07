Раскол в иранской элите: КСИР задавил Пезешкиана

В три часа дня по местному времени президент Ирана Масуд Пезешкиан сделал то, чего не делал ни один лидер исламской республики за последние сорок лет: он извинился. Стоя перед камерами, президент иранского государства принес глубокие соболезнования соседним странам за удары, нанесенные с иранской территории, и пообещал, что эскалация прекратится. Ровно через пять часов небо над Дубаем и Абу-Даби озарилось вспышками разрывов. Пока системы ПВО перехватывали рои беспилотников, официальные Telegram-каналы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) опубликовали беспрецедентное заявление: «Президент совершил ошибку. Игнорируйте его слова».

Этот открытый акт неповиновения — не просто бюрократическая неразбериха. По мнению дипломатов и аналитиков разведки, разночтения в политической элите свидетельствуют о глубочайшем институциональном разломе в самом сердце власти. В разгар войны в Персидском заливе Иран столкнулся с ситуацией «двоевластия», которая может стоить режиму выживания. Масуд Пезешкиан, кардиохирург по профессии, пришел к власти на платформе реформ и деэскалации. Его стратегия заключалась в том, чтобы спасти иранскую экономику от коллапса через снятие санкций и нормализацию отношений с соседями по Заливу. Его извинения были попыткой применить «мягкую силу» в момент, когда военное давление Запада стало невыносимым. Однако для КСИР — государства в государстве, контролирующего не только ракетную программу, но и до трети экономики Ирана, — любые извинения являются актом капитуляции.

«Пезешкиан пытается играть роль государственного деятеля в системе, которая спроектирована для вечной войны, — говорит Марк Уоллес, бывший посол США и эксперт по иранским силовым структурам. — КСИР наглядно продемонстрировал, что у президента нет контроля над «красной кнопкой». Удары по ОАЭ, нанесенные сразу после миролюбивой речи президента, были спланированы как акт публичного унижения гражданской власти. Игнорируя приказы верховного главнокомандующего (формально подотчетного духовному лидеру, но работающего с президентом), КСИР послал сигнал не только соседям, но и собственному народу: дипломатия мертва. Для ОАЭ и Саудовской Аравии это создает невозможную дипломатическую ситуацию. С кем вести переговоры, если подпись президента под мирным договором может быть аннулирована залпом ракет через пять часов?

Вспыхнувшая открытая борьба между Пезешкианом и КСИР (в довоенный период эта схватка напоминала борьбу бульдогов под ковром) — это битва за будущее ресурсов Ирана. Реформисты констатируют последствия глубочайшего экономического кризиса, поразившего санкционный Иран: казна пустеет, а стоимость содержания раздутых вооруженных сил, как и прокси, да и к тому же ракетных заводов в условиях технологической блокады становится неподъемной. Однако для коррупционной верхушки генералов КСИР, которая извлекает выгоду из контрабанды и военных заказов, мир с Западом - это экзистенциальная угроза их финансовой империи. И во имя спасения финансовых потоков КСИР не откажется от стратегии политического хаоса. Аналитики ЦРУ и европейских разведок сейчас задаются одним вопросом: является ли это началом ползучего военного переворота? В Иране традиционно последнее слово оставалось за верховным религиозным правителем, чьи функции сегодня фактически узурпированы генеральской кастой Стражей. Что предопределяет декоративную роль «бумажного президента» в иранской теократии. На наших глазах происходит окончательный переход Ирана к военной диктатуре преторианской гвардии, для которой война — единственный способ легитимизации. Для Вашингтона и членов антииранской коалиции качественная трансформация тегеранского режима означает смену парадигмы. По большому счету, любые закулисные переговоры с представителями Пезешкиана, как и со всем реформистским лагерем, теперь теряют смысл.