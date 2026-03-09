"Способный и решительный Хаменеи-младший"?

Родившийся 8 сентября 1969 года в северо‑восточном городе Мешхед, новый глава иранского государства Моджтаба Хаменеи — второй из шести детей Али Хаменеи. Среднее образование он получил в религиозной школе «Алави» в Тегеране. В 17 лет Моджтаба несколько раз проходил краткосрочную военную службу во время ирано‑иракской войны, сообщают иранские СМИ. Восьмилетний кровопролитный конфликт усилил подозрительность режима по отношению к США и Западу, которые поддерживали Ирак. В 1999 году Моджтаба отправился в Кум — священный город, считающийся важным центром шиитского богословия, — чтобы продолжить религиозное образование. Примечательно, что до этого времени он не носил духовное облачение.

В отличие от своего отца, Моджтаба в основном оставался в тени. Он никогда не занимал государственных должностей и не выступал с публичными речами или интервью. В открытом доступе опубликовано лишь ограниченное число его фотографий и видеозаписей. Тем не менее давно существуют слухи о его влиянии как фигуры, контролировавшей доступ к его отцу. В дипломатических телеграммах США, опубликованных WikiLeaks в конце 2000‑х годов, он описывался как «власть за рясами», которого, по данным Associated Press, в иранском руководстве считали «способным и решительным лидером». А вот как объясняют передачу власти от отца сыну сами адепты канувшей в Лету исламской республики. Любопытно, что эта версия престолонаследия вышла в свет за несколько часов до объвления Советом экспертов решения. В Исламской республике передача власти от отца к сыну всегда была красной чертой - не только из-за буквы закона, но и из-за мифа, на котором строился режим. Система, возникшая под лозунгом свержения монархии, не может открыто признать престолонаследие. Конституция также возлагает выбор лидера на Совет экспертов и определяет временный механизм на случай смерти или смещения руководителя.