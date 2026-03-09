Взлет цен на нефть до 108 долларов за баррель на фоне воцарения Муджтабы Хаменеи - стало ожидаемым штормом для мировой экономики. Мировые энергетические рынки вошли в состояние турбулентности, которого не видели целое десятилетие. Стоимость барреля нефти марки Brent преодолела психологическую отметку в 108 долларов, заставив аналитиков в Сити и на Уолл-стрит экстренно переписывать прогнозы инфляции. Скачок цен — это не результат физического дефицита «здесь и сейчас», а классическая премия за катастрофу. Рынок лихорадочно реагирует на три фактора.

Избрание Муджтабы Хаменеи, тесно связанного с силовым блоком КСИР, означает, что Иран окончательно выбрал путь «осажденной крепости». Трейдеры закладывают в цену риск того, что новый лидер использует нефтяной экспорт как геополитическое оружие. Пришло еще одно осознание возникшей угрозы Ормузскому проливу. Присяга армии и КСИР новому лидеру на фоне продолжающегося регионального конфликта усиливает страхи перед блокировкой пролива, через который проходит 20% мирового потребления нефти. Любое «случайное» столкновение в этих водах отправит цену к 150 долларам. Рынок осознал, что возврата к «Ядерной сделке» больше не будет. Иранская нефть официально становится «токсичной» для западных рынков на долгие годы. Президент США Дональд Трамп в своем экстренном заявлении на страницах любимой соцсети выбрал риторику «военного времени». Назвав текущие цены «неизбежной, но временной ценой за избавление мира от зла», он фактически призвал американских потребителей и союзников к терпению.

«Краткосрочный рост цен на нефть, который быстро снизится после уничтожения иранской ядерной угрозы, — это очень маленькая плата за безопасность и мир для США и всего мира. ТОЛЬКО ДУРАКИ ДУМАЮТ ИНАЧЕ!» Однако эксперты настроены менее оптимистично. Для администрации Трампа разыгрывается весьма опасная игра: высокие цены на бензин традиционно являются «политическим ядом» внутри США. Если Муджтаба Хаменеи сосредоточится на внутреннем контроле и не начнет эскалацию в Заливе, цена может скорректироваться до 90–95 долларов к лету за счет увеличения добычи в США и странах ОПЕК+.