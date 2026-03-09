Нефтяной шок в 108 долларов: расплата за Иран

Взлет цен на нефть до 108 долларов за баррель на фоне воцарения Муджтабы Хаменеи - стало ожидаемым штормом для мировой экономики.
Мировые энергетические рынки вошли в состояние турбулентности, которого не видели целое десятилетие. Стоимость барреля нефти марки Brent преодолела психологическую отметку в 108 долларов, заставив аналитиков в Сити и на Уолл-стрит экстренно переписывать прогнозы инфляции.
Скачок цен — это не результат физического дефицита «здесь и сейчас», а классическая премия за катастрофу. Рынок лихорадочно реагирует на три фактора.
Избрание Муджтабы Хаменеи, тесно связанного с силовым блоком КСИР, означает, что Иран окончательно выбрал путь «осажденной крепости». Трейдеры закладывают в цену риск того, что новый лидер использует нефтяной экспорт как геополитическое оружие.
Пришло еще одно осознание возникшей угрозы Ормузскому проливу. Присяга армии и КСИР новому лидеру на фоне продолжающегося регионального конфликта усиливает страхи перед блокировкой пролива, через который проходит 20% мирового потребления нефти. Любое «случайное» столкновение в этих водах отправит цену к 150 долларам.
Рынок осознал, что возврата к «Ядерной сделке» больше не будет. Иранская нефть официально становится «токсичной» для западных рынков на долгие годы.
Президент США Дональд Трамп в своем экстренном заявлении на страницах любимой соцсети выбрал риторику «военного времени». Назвав текущие цены «неизбежной, но временной ценой за избавление мира от зла», он фактически призвал американских потребителей и союзников к терпению.
«Краткосрочный рост цен на нефть, который быстро снизится после уничтожения иранской ядерной угрозы, — это очень маленькая плата за безопасность и мир для США и всего мира. ТОЛЬКО ДУРАКИ ДУМАЮТ ИНАЧЕ!»
Однако эксперты настроены менее оптимистично. Для администрации Трампа разыгрывается весьма опасная игра: высокие цены на бензин традиционно являются «политическим ядом» внутри США.
Если Муджтаба Хаменеи сосредоточится на внутреннем контроле и не начнет эскалацию в Заливе, цена может скорректироваться до 90–95 долларов к лету за счет увеличения добычи в США и странах ОПЕК+.
Если же цена закрепится в диапазоне 100–115 долларов, это приведет к новому витку глобальной инфляции, вынуждая центральные банки держать высокие процентные ставки, что замедлит мировой экономический рост.
А в случае прямой военной эскалации Тегерана против нефтяной инфраструктуры соседей, о чем сегодня красноречиво заявлял Генштаб Ирана, цена в 150–180 долларов станет реальностью в течение нескольких дней.
Мы наблюдаем конец эпохи «дешевой стабильности». Приход к власти Моджтабы Хаменеи превратил нефть из товара в политический манифест. Пока Вашингтон и Тегеран обмениваются ультиматумами, мир будет платить «налог на нестабильность» на каждой заправочной станции и в каждом продуктовом магазине…