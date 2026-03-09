А куда исчезли хуситы?

Прямое столкновение США и Израиля с Ираном, приведшее к гибели верховного лидера Али Хаменеи и обезглавливанию военного командования КСИР, создало вакуум власти, который эхом отозвался по всей «Оси сопротивления». Однако на фоне мобилизации «Хезболлы» и иракских группировок, самый непредсказуемый игрок региона — йеменские хуситы — выбрал тактику «стратегического молчания».
Хуситы, за последние два года осуществившие более тысячи атак на международное судоходство и территорию Израиля, внезапно исчезли с радаров. Абдул-Малик аль-Хуси, чьи пламенные речи обычно сопровождают каждый виток эскалации, после формального соболезнования по поводу гибели Хаменеи больше не выходил в эфир.
Эта пауза породила массу теорий. По мнению йеменского политолога Фариса аль-Байла, речь идет не о хитром маневре, а о системном шоке. «Состояние коллапса, в котором оказался иранский режим после первых ударов, парализовало командную вертикаль. Хуситы просто перестали получать оперативные директивы», — отмечает эксперт.
Военный аналитик Аднан аль-Джабрани связывает нерешительность Саны с жесткой риторикой Вашингтона и Иерусалима. Прямые угрозы Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху о полной смене режима в Тегеране заставили йеменское руководство оценивать риски собственного выживания.
Тем не менее, существует и иная точка зрения. Эксперт по безопасности Ибрагим Джалал полагает, что хуситов намеренно держат в резерве. «Тегеран может приберегать свой самый острый "южный клинок" для финального акта. Вступление хуситов в войну по прямому приказу остается высоковероятным сценарием», — утверждает он.
Внутри самого движения «Ансар Аллах», судя по всему, нет единства. Салех аль-Байдхани, советник правительства Йемена в Эр-Рияде, сообщает о серьезных разногласиях между радикальным крылом, требующим немедленных атак в Красном море, и прагматиками, опасающимися полного уничтожения группировки.
Ситуацию осложняет и международное давление. Спецпосланник ООН Ханс Грундберг недвусмысленно предупредил: Сана не должна становиться заложником регионального пожара.
Самую резонансную гипотезу выдвигает Тофик аль-Джанд из Центра исследований Саны. По его словам, хуситы всегда камуфлировали свою деятельность лозунгами «поддержки Газы», избегая ярлыка прямых защитников иранских интересов.
«Если Иран и КСИР понесут невосполнимый ущерб, Абдул-Малик аль-Хуси может попытаться перехватить лидерство в "Оси сопротивления"», — предполагает аль-Джанд. Эта версия, активно обсуждаемая в арабских СМИ, подразумевает тектонический сдвиг: перенос идеологического центра шиитского сопротивления из Тегерана в неприступные горы Йемена. В таком сценарии лидерство в радикальном шиитском мире может впервые за столетия перейти от персов к арабам.
Для хуситов наступил момент истины. Им предстоит решить: остаться верным прокси-инструментом в руках слабеющего Тегерана или рискнуть и начать собственную игру за доминирование в регионе.