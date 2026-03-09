А куда исчезли хуситы?

Прямое столкновение США и Израиля с Ираном, приведшее к гибели верховного лидера Али Хаменеи и обезглавливанию военного командования КСИР, создало вакуум власти, который эхом отозвался по всей «Оси сопротивления». Однако на фоне мобилизации «Хезболлы» и иракских группировок, самый непредсказуемый игрок региона — йеменские хуситы — выбрал тактику «стратегического молчания».

Хуситы, за последние два года осуществившие более тысячи атак на международное судоходство и территорию Израиля, внезапно исчезли с радаров. Абдул-Малик аль-Хуси, чьи пламенные речи обычно сопровождают каждый виток эскалации, после формального соболезнования по поводу гибели Хаменеи больше не выходил в эфир.

Эта пауза породила массу теорий. По мнению йеменского политолога Фариса аль-Байла, речь идет не о хитром маневре, а о системном шоке. «Состояние коллапса, в котором оказался иранский режим после первых ударов, парализовало командную вертикаль. Хуситы просто перестали получать оперативные директивы», — отмечает эксперт.