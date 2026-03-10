Нефть подскочила. Нефть отскочила

В понедельник на фоне эскалация войны вокруг Ирана цены на нефть рванули вверх с невиданной резвостью. Фьючерсы на Brent поднимались до 119,50 доллара за баррель, а американская WTI - до 119,48 доллара за баррель. Потом цены снова ушли ниже ста долларов за баррель, показав самый невероятный отскок в истории. Страхи были несколько потушены новостями о том, что страны Большой семерки рассматривают возможность раскупорить стратегические нефтяные запасы. Предполагается выпустить на рынок 400 миллионов баррелей. В целом эти запасы оцениваются приблизительно в 1,2 миллиарда баррелей, что соответствует где-то шестидесятидневному транзиту через блокированный Ормузский пролив. 400 миллионов – это двадцатидневный период. Высоки ли шансы, что за такой срок удастся ситуацию преодолеть и послать рынку позитивные сигналы? А рисковать тем, чтобы в эпоху тотальной неопределенности остаться совсем без стратегических запасов нефти, никто не станет.

Дональд Трамп попытался успокоить всех довольно своеобразным способом, назвав дураками всех тех, кто считает недопустимым нынешний скачок цен на нефть в обмен на устранение ядерной угрозы со стороны Ирана. Президент США уверяет, что высокие цены – дело временное. Да наверняка временное, все в этой жизни временное, вопрос только, насколько. «Хочется, чтобы нефть держалась между шестьюдесятью и девяносто, - рассказывает своей собеседнице герой сериала «Landman» из жизни техасских нефтедобытчиков. - Пойми правильно, при девяносто мы отнюдь не бедствуем, но когда бензин дороже трех пятидесяти за галлон, это уже бьет по карману. А при сотне на все товары в Америке нужно менять ценники. 78 долларов за баррель – это практически идеал: приносит достаточно прибыли, чтобы продолжать разработки, но и цены не кусаются». В первые три дня после начала бомбардировок Ирана средняя цена за галлон бензина в Штатах выросла 2,94 долларов до 3,19, примерно 8,5% за очень короткий период. Еще через два дня она уже была 3,32 доллара. На 9 марта цена выросла до 3,48, дав прирост на 58 центов в месяц. В дорогих регионах, где высокие налоги (Калифорния, Вашингтон), цена приблизилась к 4,50–5,20 за галлон. Помните, что говорил про уровень в три пятьдесят киногерой? А ведь конца войны еще и близко не видно, хоть ты всех дураками обзови.