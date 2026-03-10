USD 1.7000
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире
Новость дня
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире

Нефть подскочила. Нефть отскочила

что происходит?
Фарид Исаев, автор haqqin.az
03:48 1083

В понедельник на фоне эскалация войны вокруг Ирана цены на нефть рванули вверх с невиданной резвостью. Фьючерсы на Brent поднимались до 119,50 доллара за баррель, а американская WTI - до 119,48 доллара за баррель. Потом цены снова ушли ниже ста долларов за баррель, показав самый невероятный отскок в истории.

Страхи были несколько потушены новостями о том, что страны Большой семерки рассматривают возможность раскупорить стратегические нефтяные запасы. Предполагается выпустить на рынок 400 миллионов баррелей. В целом эти запасы оцениваются приблизительно в 1,2 миллиарда баррелей, что соответствует где-то шестидесятидневному транзиту через блокированный Ормузский пролив. 400 миллионов – это двадцатидневный период. Высоки ли шансы, что за такой срок удастся ситуацию преодолеть и послать рынку позитивные сигналы? А рисковать тем, чтобы в эпоху тотальной неопределенности остаться совсем без стратегических запасов нефти, никто не станет.

Накануне цена на нефть показала самый невероятный отскок в истории

Дональд Трамп попытался успокоить всех довольно своеобразным способом, назвав дураками всех тех, кто считает недопустимым нынешний скачок цен на нефть в обмен на устранение ядерной угрозы со стороны Ирана. Президент США уверяет, что высокие цены – дело временное. Да наверняка временное, все в этой жизни временное, вопрос только, насколько.

«Хочется, чтобы нефть держалась между шестьюдесятью и девяносто, - рассказывает своей собеседнице герой сериала «Landman» из жизни техасских нефтедобытчиков. - Пойми правильно, при девяносто мы отнюдь не бедствуем, но когда бензин дороже трех пятидесяти за галлон, это уже бьет по карману. А при сотне на все товары в Америке нужно менять ценники. 78 долларов за баррель – это практически идеал: приносит достаточно прибыли, чтобы продолжать разработки, но и цены не кусаются».

В первые три дня после начала бомбардировок Ирана средняя цена за галлон бензина в Штатах выросла 2,94 долларов до 3,19, примерно 8,5% за очень короткий период. Еще через два дня она уже была 3,32 доллара. На 9 марта цена выросла до 3,48, дав прирост на 58 центов в месяц. В дорогих регионах, где высокие налоги (Калифорния, Вашингтон), цена приблизилась к 4,50–5,20 за галлон. Помните, что говорил про уровень в три пятьдесят киногерой? А ведь конца войны еще и близко не видно, хоть ты всех дураками обзови.

И тут еще одна неприятная новость для американской администрации. Известен конфликт Дональда Трампа с руководством Федеральной резервной системы, которое отказывается понижать базовую процентную ставку как раз из опасений роста инфляции

По данным Politico, глава аппарата Белого дома всемогущая Сьюзан Уайлз плотно села на телефон и обзванивает всех, кто может найти хоть какое-то позитивное решение, чтобы сбить рост цен на горючее, ведь это обстоятельство может привести к катастрофическому результату для республиканцев на предстоящих промежуточных выборах: американских избирателей традиционно интересуют в первую очередь цены на заправках, а тут намечается убийственное изменение всех ценников на товары. Рост цен на горючее неизбежно ведет к росту инфляции.

И тут еще одна неприятная новость для американской администрации. Известен конфликт Дональда Трампа с руководством Федеральной резервной системы, которое отказывается понижать базовую процентную ставку как раз из опасений роста инфляции. Теперь же ни о каком снижении и речи быть не может, что, в свою очередь, означает отсутствие стимулов для оживления бизнес-активности. Все рыбацкие рассказы Трампа о том, что Америка сейчас чудо как «горяча» для предпринимательской деятельности, останутся дурацкими небылицами.

Впрочем, проблемы Соединенных Штатов и лично ее президента – это важный, но лишь один из эпизодов глобальных проблем, вызванных новой войной в Заливе и вокруг Залива. В странах Юго-Восточной Азии, кабально зависящих от поставок нефти из ближневосточного региона, настроения, близкие к паническим. И сейчас не найдется никого, кто бы мог оценить в полной мере последствия для мировых рынков операции по укрощению Ирана. А ведь она еще очень далека до завершения. Да и непонятно, что будет знаменовать это завершение.

