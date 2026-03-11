USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Новость дня
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

На помощь Трампу спешит русская нефть

наш комментарий
Дмитрий Рой, автор haqqin.az
16:45 645

Мировая энергетическая система подошла к «точке нелинейности». Пока в Овальном кабинете обсуждаются карты Ормузского пролива, рынки замерли в ожидании: решится ли администрация Трампа на лобовое столкновение с Ираном или принесет геополитические амбиции в жертву экономической стабильности перед ноябрьскими выборами.

Ситуация в Персидском заливе перестала быть локальным конфликтом в тот момент, когда Иран, по сообщениям американской разведки, начал минирование ключевой водной артерии мира. Сегодня перед Белым домом стоит дилемма, масштаб которой не имеет прецедентов в современной истории: рискнуть флотом в «минной ловушке» или допустить каскадное обрушение глобальной экономики.

Пока в Овальном кабинете обсуждаются карты Ормузского пролива, рынки замерли в ожидании

Эффект «забитых скважин»

Проблема сегодня заключается не только в дефиците нефти, но и в ее избытке там, где она не может быть реализована. Хранилища в Кувейте, Ираке и ОАЭ практически переполнены. По данным Bloomberg, эти страны уже сократили добычу почти на 6,7 млн баррелей в сутки, так как танкеры не могут покинуть залив.

Для нефтяной отрасли это предвестник катастрофы. Консервация скважин — процесс болезненный и часто необратимый для их дебита. Если экспорт через пролив не возобновится в ближайшие две-три недели, мировому рынку грозит долгосрочный структурный дефицит, который невозможно будет восполнить даже после окончания боевых действий.

«Это величайший кризис, с которым когда-либо сталкивалась нефтегазовая отрасль региона», — заявил глава Saudi Aramco Амин Нассер.

Хранилища в Кувейте, Ираке и ОАЭ практически переполнены

Ставка на «непобедимость»

Администрация Трампа, вопреки первоначальному скептицизму Пентагона, рассматривает возможность возобновления практики времен 1980-х — военно-морского конвоирования. План предполагает использование эсминцев ВМС США для сопровождения танкеров через узкое горлышко пролива, превращенное Ираном в зону «запрета доступа» (A2/AD).

Риски колоссальны. Ормузский пролив слишком узок для маневрирования крупных соединений, что делает американские корабли уязвимыми для роев беспилотников, береговых ракетных батарей и донных мин. Военные эксперты предупреждают: любая случайная искра в этой зоне может перерасти в полномасштабную региональную войну, которая окончательно «запрет» залив на неопределенный срок.

В поисках выхода из тупика Белый дом предпринимает шаги, которые еще месяц назад казались немыслимыми.

Как гром среди пасмурного неба прозвучала информация о «разморозке» российской нефти: секретарь казначейства Скотт Бессент уже санкционировал 30-дневные исключения для закупок российской нефти Индией. Фактически Вашингтон пытается залить пожар на рынке баррелями, которые сам же долгое время пытался заблокировать. Это прагматизм, граничащий с цинизмом высшей пробы: Трампу нужна дешевая нефть любой ценой, даже если это означает временное ослабление санкционной петли на шее Москвы.

К тому же Белый дом анонсировал программу государственного перестрахования судов через Корпорацию по финансированию международного развития (DFC) на сумму 20 миллиардов долларов. Это попытка вернуть частных перевозчиков в зону конфликта, взяв на себя военные риски. Однако аналитики J.P. Morgan сомневаются в достаточности этих мер: совокупная стоимость танкеров и грузов, заблокированных в заливе, превышает 350 миллиардов долларов.

Мир наблюдает за опасным балансированием. Пытаясь избежать экономического коллапса, Вашингтон идет на сделку с реальностью, смягчая санкции против одних оппонентов и готовя флот к схватке с другими

Ноябрьский «Дамоклов меч»

Для Трампа это не только вопрос глобальной безопасности, но и вопрос политического выживания. Цены на бензин в США уже подскочили на 47 центов за неделю. Если Brent закрепится выше 120 долларов за баррель, инфляционный шок уничтожит экономические достижения, на которых строится его предвыборная кампания.

Администрация Трампа оказалась в ловушке собственной политики «максимального давления». Чтобы победить Иран, нужно бить по его инфраструктуре, но каждый такой удар делает бензин в Огайо и Флориде дороже.

Мир наблюдает за опасным балансированием. Пытаясь избежать экономического коллапса, Вашингтон идет на сделку с реальностью, смягчая санкции против одних оппонентов и готовя флот к схватке с другими. Но в уравнении, где переменными выступают иранские мины и мировые цены на энергоносители, риск ошибки слишком велик.

Если операция по конвоированию провалится или приведет к потере крупного судна, «точка нелинейности» будет пройдена, и мировая экономика погрузится в хаос, из которого нет простого выхода через Twitter или дипломатические кулуары.

Читайте по теме

Нетаньяху надо успеть, пока Трамп не соскочил главная тема
13:24 2822
Первые 12 дней войны: крах иллюзий США и Ирана итоги с haqqin.az; все еще актуально
01:43 8755
Трамп не услышал Зеленского… И пропустил удар в Дубае горячая тема; все еще актуально
10 мартa 2026, 22:13 8863
Пашинян поблагодарил Алиева
Пашинян поблагодарил Алиева
17:02 217
Российский дрон атаковал маршрутку в Херсоне: 10 пострадавших
Российский дрон атаковал маршрутку в Херсоне: 10 пострадавших
16:59 129
Израиль доволен: в Иране с опережением графика
Израиль доволен: в Иране с опережением графика обновлено 15:58
15:58 8940
Азеру Гасымлы вынесли приговор
Азеру Гасымлы вынесли приговор
16:34 714
Встреча Ильхама Алиева с Антониу Коштой
Встреча Ильхама Алиева с Антониу Коштой добавлено фото
16:31 682
Лидер турецкой оппозиционной партии о попытке поссорить Азербайджан с Турцией
Лидер турецкой оппозиционной партии о попытке поссорить Азербайджан с Турцией
16:12 1305
Президенты федераций каноэ у Али Асадова
Президенты федераций каноэ у Али Асадова фото
15:40 651
Грозное заявление Эрдогана: Тот, кто протянет к Турции руку и язык…
Грозное заявление Эрдогана: Тот, кто протянет к Турции руку и язык…
15:08 2754
Антониу Кошта в Баку
Антониу Кошта в Баку
15:03 1880
Нетаньяху надо успеть, пока Трамп не соскочил
Нетаньяху надо успеть, пока Трамп не соскочил главная тема
13:24 2938
Путин позвонил Алиеву и благодарит
Путин позвонил Алиеву и благодарит новость дополнена
13:41 4624

ЭТО ВАЖНО

Пашинян поблагодарил Алиева
Пашинян поблагодарил Алиева
17:02 217
Российский дрон атаковал маршрутку в Херсоне: 10 пострадавших
Российский дрон атаковал маршрутку в Херсоне: 10 пострадавших
16:59 129
Израиль доволен: в Иране с опережением графика
Израиль доволен: в Иране с опережением графика обновлено 15:58
15:58 8940
Азеру Гасымлы вынесли приговор
Азеру Гасымлы вынесли приговор
16:34 714
Встреча Ильхама Алиева с Антониу Коштой
Встреча Ильхама Алиева с Антониу Коштой добавлено фото
16:31 682
Лидер турецкой оппозиционной партии о попытке поссорить Азербайджан с Турцией
Лидер турецкой оппозиционной партии о попытке поссорить Азербайджан с Турцией
16:12 1305
Президенты федераций каноэ у Али Асадова
Президенты федераций каноэ у Али Асадова фото
15:40 651
Грозное заявление Эрдогана: Тот, кто протянет к Турции руку и язык…
Грозное заявление Эрдогана: Тот, кто протянет к Турции руку и язык…
15:08 2754
Антониу Кошта в Баку
Антониу Кошта в Баку
15:03 1880
Нетаньяху надо успеть, пока Трамп не соскочил
Нетаньяху надо успеть, пока Трамп не соскочил главная тема
13:24 2938
Путин позвонил Алиеву и благодарит
Путин позвонил Алиеву и благодарит новость дополнена
13:41 4624
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться