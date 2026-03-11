На помощь Трампу спешит русская нефть

Мировая энергетическая система подошла к «точке нелинейности». Пока в Овальном кабинете обсуждаются карты Ормузского пролива, рынки замерли в ожидании: решится ли администрация Трампа на лобовое столкновение с Ираном или принесет геополитические амбиции в жертву экономической стабильности перед ноябрьскими выборами. Ситуация в Персидском заливе перестала быть локальным конфликтом в тот момент, когда Иран, по сообщениям американской разведки, начал минирование ключевой водной артерии мира. Сегодня перед Белым домом стоит дилемма, масштаб которой не имеет прецедентов в современной истории: рискнуть флотом в «минной ловушке» или допустить каскадное обрушение глобальной экономики.

Эффект «забитых скважин» Проблема сегодня заключается не только в дефиците нефти, но и в ее избытке там, где она не может быть реализована. Хранилища в Кувейте, Ираке и ОАЭ практически переполнены. По данным Bloomberg, эти страны уже сократили добычу почти на 6,7 млн баррелей в сутки, так как танкеры не могут покинуть залив. Для нефтяной отрасли это предвестник катастрофы. Консервация скважин — процесс болезненный и часто необратимый для их дебита. Если экспорт через пролив не возобновится в ближайшие две-три недели, мировому рынку грозит долгосрочный структурный дефицит, который невозможно будет восполнить даже после окончания боевых действий. «Это величайший кризис, с которым когда-либо сталкивалась нефтегазовая отрасль региона», — заявил глава Saudi Aramco Амин Нассер.

Ставка на «непобедимость» Администрация Трампа, вопреки первоначальному скептицизму Пентагона, рассматривает возможность возобновления практики времен 1980-х — военно-морского конвоирования. План предполагает использование эсминцев ВМС США для сопровождения танкеров через узкое горлышко пролива, превращенное Ираном в зону «запрета доступа» (A2/AD). Риски колоссальны. Ормузский пролив слишком узок для маневрирования крупных соединений, что делает американские корабли уязвимыми для роев беспилотников, береговых ракетных батарей и донных мин. Военные эксперты предупреждают: любая случайная искра в этой зоне может перерасти в полномасштабную региональную войну, которая окончательно «запрет» залив на неопределенный срок. В поисках выхода из тупика Белый дом предпринимает шаги, которые еще месяц назад казались немыслимыми. Как гром среди пасмурного неба прозвучала информация о «разморозке» российской нефти: секретарь казначейства Скотт Бессент уже санкционировал 30-дневные исключения для закупок российской нефти Индией. Фактически Вашингтон пытается залить пожар на рынке баррелями, которые сам же долгое время пытался заблокировать. Это прагматизм, граничащий с цинизмом высшей пробы: Трампу нужна дешевая нефть любой ценой, даже если это означает временное ослабление санкционной петли на шее Москвы. К тому же Белый дом анонсировал программу государственного перестрахования судов через Корпорацию по финансированию международного развития (DFC) на сумму 20 миллиардов долларов. Это попытка вернуть частных перевозчиков в зону конфликта, взяв на себя военные риски. Однако аналитики J.P. Morgan сомневаются в достаточности этих мер: совокупная стоимость танкеров и грузов, заблокированных в заливе, превышает 350 миллиардов долларов.