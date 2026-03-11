«Штормами» по «Искандерам»

Пока американо-израильская коалиция утюжит Иран, уничтожая его военные объекты и оборонные предприятия, Украина надолго вывела из строя российский завод, который обеспечивал электроникой армию РФ. Под ударами ракет воздушного базирования Storm Shadow 10 марта оказался брянский завод микроэлектроники «Кремний Эл». О значении предприятия после одной из предыдущих атак рассказал в комментарии РЕН ТВ сам генеральный директор Олег Данцев: «Мы сегодня вторые в России по объему среди предприятий микроэлектроники. Надо понимать, если мы сегодня нечаянно исчезнем, то целый ряд военных изделий прекратят свое существование». «Кремний Эл» исчез вовсе не нечаянно, о значении завода украинская разведка знала не по словам директора. Первой атаке завод подвергся еще в августе 2023 года. Потом туда прилетали украинские дроны еще не раз. Тот удар, который Данцев комментировал в октябре прошлого года, был четвертым. Тогда гендиректор жаловался, что «нарушено энергоснабжение, нанесен ущерб объектам обеспечения спецэнергетикой, прерваны технологические производственные цепочки». Но в этот раз задачу выполняли куда более серьезные средства поражения, и речь идет, по сути, об уничтожении предприятия.

Генштаб ВСУ продемонстрировал кадры прилета ракет по цехам завода. Аналитики определили прилет минимум семи ракет Storm Shadow, пять из которых пришлись по корпусу № 4, главному производственному помещению — пять попаданий, еще две прилетели в другие производственные здания предприятия. Как сообщает Defense Express, попадание пяти ракет в помещение размером примерно 140 на 140 метров разрушает его полностью: боевая часть Storm Shadow весом 450 кг сначала пробивает первое препятствие с помощью кумулятивного заряда, а затем главный боеприпас взрывается уже внутри. При этом высокотехнологичное производство микроэлектроники на заводе оснащено (было) гиперчувствительным оборудованием с повышенными требованиями к чистоте воздуха и содержанию пыли. В 2010 годах на заводе установили литографический инструмент MLA 150 Maskless Aligner от немецкой Heidelberg Instruments ориентировочной стоимостью более 300 тысяч долларов. При этом значительная часть производства осуществлялась на старом советском оборудовании. И теперь немецкое оборудование невозможно больше купить, никто не продаст, а советское невозможно восстановить: такого больше не делают.