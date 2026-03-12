USD 1.7000
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

США и Израиль сметают к чертям Иран

Эльнур Эминоглу, автор haqqin.az
Конфликт на Ближнем Востоке достиг решающего перелома в среду утром, когда ВВС США и Израиля перешли от сдерживания к фазе, которую представители Пентагона называют «полномасштабным демонтажем» военной и промышленной структуры Ирана.

После двенадцати дней эскалации Белый дом официально подтвердил, что воздушная кампания вступила в свою самую агрессивную стадию. Операция, которую министр войны Пит Хегсет назвал «самой интенсивной» с начала войны, знаменует собой окончательный переход к долгосрочной нейтрализации стратегических возможностей Тегерана.

Интенсивность текущей операции указывает на то, что США и Израиль больше не стремятся к возвращению к status quo

Удары вглубь земли

Главной особенностью последней волны атак стало задействование стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit. Эти самолеты нанесли удары по наиболее укрепленным «подземным городам» Ирана.

Пентагон подтвердил использование сверхмощных противобункерных боеприпасов GBU-57 (Massive Ordnance Penetrator) — 13,6-тонных бомб, специально разработанных для поражения целей, скрытых под десятками метров армированного бетона и скальной породы.

Сообщается о массированных ударах в окрестностях Кума (объект Фордо) и Натанза, уничтожении глубоко залегающих ядерных лабораторий и защищенных хранилищ баллистических ракет, которые ранее считались неуязвимыми для обычных средств поражения.

Главной особенностью последней волны атак стало задействование стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit. Эти самолеты нанесли удары по наиболее укрепленным «подземным городам» Ирана

Контроль над небом

Поскольку иранская система ПВО была в значительной степени подавлена в первые дни операции, США начали активнее использовать сверхзвуковые бомбардировщики B-1B Lancer, переброшенные на британскую базу Фэйрфорд. Теперь эти «рабочие лошадки» ВВС могут действовать более свободно.

Военные аналитики отмечают, что огромный боезапас B-1B используется для методичного уничтожения рассредоточенных целей, в первую очередь мобильных пусковых установок баллистических ракет, заводов по производству дронов, поставляющие беспилотники серии «Шахед», а также командных пунктов КСИР (Корпуса стражей исламской революции).

В рамках значительного расширения списка целей коалиция вышла за пределы чисто военных объектов. Впервые поступили сообщения об ударах по банковскому сектору и финансовым центрам в Тегеране, напрямую связанным с руководством страны и финансовыми потоками КСИР.

Нанося удары по финансовой инфраструктуре, коалиция, судя по всему, стремится вызвать системный коллапс режима, лишив его возможности оплачивать деятельность своих прокси-сил и поддерживать затяжные военные действия.

Впервые поступили сообщения об ударах по банковскому сектору и финансовым центрам в Тегеране, напрямую связанным с руководством страны и финансовыми потоками КСИР

Стратегический прогноз

Интенсивность текущей операции указывает на то, что США и Израиль больше не стремятся к возвращению к status quo. Цель сместилась в сторону окончательного лишения Ирана статуса региональной военной державы.

«Мы наблюдаем систематическую деконструкцию способности государства проецировать силу», — отметил один из высокопоставленных оборонных аналитиков в беседе с haqqin.az. «Это больше не вопрос сдерживания; это вопрос тотальной нейтрализации».

Пока над затянутым дымом Тегераном встает солнце, остается неясным, остались ли у иранского руководства какие-либо «асимметричные» карты в рукаве, или же 12-дневная бомбардировка оставила после себя лишь руины…

