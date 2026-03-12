Вашингтон готовится к сражению за Грузию

Южный Кавказ становится ареной нового витка глобального противостояния. На Капитолийском холме всерьез обеспокоены тем, что «ключи» от важнейших транспортных артерий региона могут оказаться в кармане у Коммунистической партии Китая. Сопредседатель Хельсинкской комиссии, конгрессмен Джо Уилсон, представил законопроект, который может радикально изменить стратегию США в отношении Грузии и ее соседей.

«Акт о противодействии»: разведка и стратегия Документ, получивший название «Акт о противодействии контролю Китая над Кавказом», — это не просто декларация намерений, а жесткий план мобилизации американских госинститутов. Если проект Уилсона обретет силу закона, Вашингтон запустит двухэтапный механизм. Во-первых, тотальный аудит влияния. В течение 180 дней Госдепартамент, АНБ и Пентагон обязаны представить детальный доклад о деятельности спецслужб России и КНР в Грузии. Речь идет о полной «инвентаризации» активов и оценке того, насколько тесно Москва и Пекин координируют свои усилия по вытеснению Запада. Во-вторых, госсекретарь США должен будет разработать стратегию отношений с Тбилиси на пять лет вперед. США намерены четко обозначить: Грузия остается стратегическим партнером, и за этот статус Вашингтон готов бороться.

Срединный коридор под прицелом Главная тревога конгрессмена Уилсона сосредоточена на Срединном коридоре — транзитной артерии, связывающей Европу и Азию в обход России. По мнению законодателя, нынешнее правительство Грузии фактически добровольно передает контроль над этой критической инфраструктурой Пекину. «Доступ Америки к Срединному коридору сегодня фактически контролируется Компартией Китая», — безапелляционно заявил Уилсон на слушаниях в Хельсинкской комиссии. Конгрессмен не стесняется в выражениях, характеризуя политику правящей партии «Грузинская мечта» как «дипломатию долговой ловушки». По его версии, страна постепенно превращается в «раба Пекина», попадая в финансовую зависимость от китайских кредитов.

Технологии подавления и «тень Иванишвили» Особое внимание в законопроекте уделено методам, которыми, по мнению Уилсона, удерживается власть в Тбилиси. Конгрессмен обвиняет команду Бидзины Иванишвили в использовании китайских технологий слежки и пропаганды для подавления прозападных настроений. Более того, Уилсон проводит прямую связь между интересами Пекина и влиянием Москвы, утверждая, что геополитический дрейф Грузии усугубляется через «бизнес-базы» Иванишвили, имеющие российские корни. Таким образом, Кавказ рисуется в документе как точка слияния двух авторитарных векторов. В правительстве Грузии к инициативам из Вашингтона относятся подчеркнуто спокойно, хотя и с долей скепсиса. Официальный Тбилиси настаивает на политике «баланса». Главный аргумент властей состоит в том, что инвестиции из КНР — это экономическая необходимость, а не отказ от суверенитета. Официальная позиция исходит из связей с Китаем, которые не противоречат курсу на евроинтеграцию, а лишь укрепляют транзитный потенциал страны.