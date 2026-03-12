Тегеран начинает свою игру на истощение

Вторая неделя массированной военно-воздушной кампании США и Израиля против Ирана подходит к концу. Тысячи высокоточных ударов по стратегической инфраструктуре, обезглавливание значительной части военно-политического руководства и паралич нефтяного экспорта — масштаб разрушений беспрецедентен. Однако, вопреки ожиданиям быстрого коллапса, теократический режим в Тегеране демонстрирует пугающую устойчивость, превращая регион в лабораторию новой глобальной нестабильности. Пока мировые энергетические рынки лихорадит, а в Вашингтоне нарастает скепсис, экспертное сообщество задается вопросом: где находится «точка перелома»? Аналитики Atlantic Council представили глубокий срез сценариев этого конфликта, который уже перерос формат локальной операции.

Достигли ли США своих целей? Мэтью Крёниг, старший директор Центра Скоукрофта, настроен оптимистично. С его точки зрения, военный потенциал Тегерана подорван на десятилетия. Иранский флот на дне: более пятидесяти иранских военных кораблей уничтожены. Антииранская коалиция обеспечила и ракетный паралич, производственные мощности для БПЛА и баллистических ракет методично стираются с лица земли. И программа по обогащению урана отброшена на годы назад. «Через пару недель президент Трамп сможет объявить о победе», — утверждает Крёниг. Однако он признает: смена режима — это задача самих иранцев. Вашингтон же удовлетворен тем, что, вне зависимости от того, кто останется у власти в Тегеране, эта власть будет «слабой и неспособной угрожать американским интересам». Израильский гамбит: от сдерживания к демонтажу Тем временем бывший посол США в Израиле Даниэль Шапиро отмечает опасный разрыв в целях союзников. Если для США успех — это «ослабление», то для Иерусалима истинная победа — это «демонтаж системы».

Израиль расширил цели после короткой войны июня 2025 года. Тель-Авив бьет по самому фундаменту режима, добиваясь ликвидации ударами по верховному лидеру и высшему командованию КСИР в первые же минуты конфликта. Иерусалим подавляет угнетателей собственного народа: целями стали именно силы «Басидж» и полиция, ответственные за разгон протестов. Еще одной главной стратегией Нетаньяху является экономическое удушение, в первую очередь уничтожение нефтехранилищ внутри страны. Однако Шапиро предупреждает: если рост цен на нефть и хаос в цепочках поставок станут критическими для Белого дома, Трамп может навязать Израилю прекращение огня в тот момент, когда режим еще будет дышать. Ловушка «медленной смерти»: на что рассчитывает Тегеран? Нейт Суонсон, бывший директор по Ирану в Совете национальной безопасности США, выдвигает наиболее тревожную гипотезу. В Вашингтоне ошибочно полагают, что Иран капитулирует под тяжестью потерь. На деле же Тегеран рассматривает этот конфликт как экзистенциальный. «Медленная, затяжная война на истощение — это именно то, чего хочет Иран», — утверждает Суонсон. Логика аятолл проста - Иран готов страдать больше и дольше, чем западные демократии. И затягивание конфликта бьет по рейтингам Трампа и экономикам стран Залива. Прекращение огня сейчас для Ирана — лишь пауза перед следующим ударом. Тегеран пойдет на мир только при условии долгосрочных гарантий ненападения, которые США вряд ли дадут.