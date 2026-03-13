Как МОССАД и ЦРУ воспользовались иранским радио

Спустя несколько часов после того, как 28 февраля первые ракеты США и Израиля поразили цели на иранской территории, государственное радио Тегерана столкнулось с аномалией, которую эксперты по безопасности сочли бы пережитком прошлого века. Трансляция была прервана мужским голосом, который после троекратного призыва «Внимание!» на фарси начал зачитывать монотонный ряд цифр: «шесть... четыре... ноль... девять... три... девять». Как сообщает Financial Times, эти сигналы, транслируемые через мощные коротковолновые передатчики (предположительно, расположенные в Западной Европе), ознаменовали возвращение одного из самых загадочных инструментов шпионажа — «номерных станций». Это событие подтверждает, что параллельно с открытым военным конфликтом между Вашингтоном, Иерусалимом и Тегераном разворачивается масштабная и скрытая война разведок.

Номерные станции — это метод односторонней зашифрованной связи, ставший классикой эпохи холодной войны. Принцип работы остается неизменным: агент в полевых условиях настраивает обычный радиоприемник на определенную частоту, записывает цифры и расшифровывает их с помощью «одноразового блокнота» (one-time pad). Бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ Джон Сифер в интервью британским медиа отметил, что возрождение этой практики в Иране является сигналом о переходе разведопераций в фазу максимальной готовности. «В условиях полномасштабной войны разведки не могут позволить себе потерять связь с источниками. Номерные станции — это «последний рубеж» коммуникации», — подчеркивает Сифер.

Основное преимущество системы заключается в ее абсолютной анонимности. В отличие от спутниковой связи или мессенджеров, радиосигнал не оставляет цифрового следа. Любой человек с приемником может слышать передачу, но вычислить того, кто именно в этот момент слушает эфир и записывает код, технически невозможно. Иранские службы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) попытались противодействовать вещанию. Через несколько дней после появления «голоса» частоту начали забивать электронным шумом и свистом. Однако, по данным FT, таинственный передатчик проявил высокую адаптивность: он оперативно сменил частоту и продолжил трансляцию, продемонстрировав уязвимость иранских систем глушения перед старыми, но надежными технологиями. Возвращение к аналоговым методам связи продиктовано жесткими мерами «режима мулл» по ограничению интернета и внешних коммуникаций. В условиях блокировок и перебоев в работе телекоммуникаций, вызванных военными действиями, традиционные каналы связи становятся жизненно важными.