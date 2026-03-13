USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана
Новость дня
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана

Система ощутимо потрескивает

что там у соседей?
Фарид Исаев, автор haqqin.az
02:41 1311

Министерство внутренних дел Российской Федерации выступило с заявлением о хищении на сумму более восьми миллиардов рублей при строительстве спорткомплекса Центр художественной гимнастики в Сочи. Центр расположен в образовательном кластере «Сириус», созданном по инициативе Владимира Путина. Там базируется академия художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой. Уже неофициально говорят, что именно Кабаева стала инициатором расследования, столкнувшись с протекающей крышей здания.

Дело выходит громким не только из-за того, что в пострадавших числится весьма близкая главе российского государства персона, но и потому, что среди причастных к хищениям – высокопоставленные сотрудники «Газпрома», всего тринадцать человек, в том числе бывшая зампред «Газпрома»  Елена Михайлова и бывший генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Кирилл Селезнев, одни из самых близких людей к Алексею Миллеру, председателю правления «Газпрома», одного из старейших соратников Владимира Путина еще с ленинградских времен.

Алина Кабаева и Алексей Миллер... Разгром «Газпрома» и посадки его руководства будут ничем не меньшим потрясением, чем чистки в Минобороны после Сергея Шойгу, другого старого соратника Путина

В заявлении МВД говорится, что во время строительства центра гимнастики в 2016-2019 годах топ-менеджеры «Газпрома» «создавали видимость выполнения работ», а вместо этого похитили более восьми миллиардов рублей, выделенных застройщиком. «В дальнейшем криминальные доходы на сумму 1,5 миллиарда рублей были легализованы».

Основой для обвинения, сообщает телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, стали показания заместителя гендиректора ООО «Газпром ПХГ» Алексея Бажанова, бывшего представителя заказчика. Он сейчас проходит по делу как свидетель и, похоже, это было условие, на котором он согласился вывести на чистую воду других участников схемы. Бажанов тоже непростой человек с питерскими корнями: в 1997–2013 годах он служил в экономической полиции Петербурга и занимался налоговыми преступлениями. В 2014 году стал заместителем гендиректора по корпоративной защите в компании «Газпром инвестгазификация», через пару лет возглавил её, а в 2018 году перешел в «Газпром ПХГ». Утверждается, что в его показаниях фигурирует и сам Алексей Миллер.

Покуситься на средства, идущие на объект, принадлежащий семье российского президента, это уже запредельный уровень наглости и самоуверенности чиновников. Многие бы хотели спустить дело на тормозах и тихо его закрыть, но сама Кабаева будто бы встала в принципиальную позицию и потребовала наказать виновных. Понятное дело, САМ не мог ее в этом не поддержать, и теперь следствие рвет и мечет. Главная интрига: удастся ли выйти сухим из воды Миллеру? Разгром «Газпрома» и посадки его руководства будут ничем не меньшим потрясением, чем чистки в Минобороны после Сергея Шойгу, другого старого соратника Путина. Система ощутимо потрескивает.

Читайте по теме

У Америки свой принц. Он же «серый кардинал» наша корреспонденция; все еще актуально
16 декабря 2025, 17:57 7938
И бизнес-джет не спасет. Если тебя преследует Система что там у соседей; все еще актуально
7 июля 2025, 02:44 11059
Москва готовит еще один переворот: в Будапеште! актуальный комментарий
01:31 1592
Система ощутимо потрескивает
Система ощутимо потрескивает что там у соседей?
02:41 1312
Эпическая картина: Король с нигерийками
Эпическая картина: Король с нигерийками объектив haqqin.az
02:33 1021
США поставили Израилю турецкое вооружение
США поставили Израилю турецкое вооружение корреспонденция по следам громкого скандала
02:13 1303
Как МОССАД и ЦРУ воспользовались иранским радио
Как МОССАД и ЦРУ воспользовались иранским радио третья мировая
01:59 1302
Москва готовит еще один переворот: в Будапеште!
Москва готовит еще один переворот: в Будапеште! актуальный комментарий
01:31 1871
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана обновлено 22:48
12 мартa 2026, 22:48 14313
Президент Сербии: Я не Путин и не Трамп…
Президент Сербии: Я не Путин и не Трамп…
01:43 913
Когда интеллигенция начинает прославлять войну…
Когда интеллигенция начинает прославлять войну… слово публицисту
01:11 1395
Война закончится накануне визита Трампа в Китай
Война закончится накануне визита Трампа в Китай разбираем с Борисом Миркиным
12 мартa 2026, 21:56 3645
Взрывы в Иракском Курдистане: ранены американцы и французы
Взрывы в Иракском Курдистане: ранены американцы и французы обновлено 01:20; видео
01:20 3824
Сенатор Грэм назвал Хаменеи «кровожадным маньяком»
Сенатор Грэм назвал Хаменеи «кровожадным маньяком»
01:17 616

ЭТО ВАЖНО

Система ощутимо потрескивает
Система ощутимо потрескивает что там у соседей?
02:41 1312
Эпическая картина: Король с нигерийками
Эпическая картина: Король с нигерийками объектив haqqin.az
02:33 1021
США поставили Израилю турецкое вооружение
США поставили Израилю турецкое вооружение корреспонденция по следам громкого скандала
02:13 1303
Как МОССАД и ЦРУ воспользовались иранским радио
Как МОССАД и ЦРУ воспользовались иранским радио третья мировая
01:59 1302
Москва готовит еще один переворот: в Будапеште!
Москва готовит еще один переворот: в Будапеште! актуальный комментарий
01:31 1871
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана обновлено 22:48
12 мартa 2026, 22:48 14313
Президент Сербии: Я не Путин и не Трамп…
Президент Сербии: Я не Путин и не Трамп…
01:43 913
Когда интеллигенция начинает прославлять войну…
Когда интеллигенция начинает прославлять войну… слово публицисту
01:11 1395
Война закончится накануне визита Трампа в Китай
Война закончится накануне визита Трампа в Китай разбираем с Борисом Миркиным
12 мартa 2026, 21:56 3645
Взрывы в Иракском Курдистане: ранены американцы и французы
Взрывы в Иракском Курдистане: ранены американцы и французы обновлено 01:20; видео
01:20 3824
Сенатор Грэм назвал Хаменеи «кровожадным маньяком»
Сенатор Грэм назвал Хаменеи «кровожадным маньяком»
01:17 616
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться