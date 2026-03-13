Система ощутимо потрескивает

Дело выходит громким не только из-за того, что в пострадавших числится весьма близкая главе российского государства персона, но и потому, что среди причастных к хищениям – высокопоставленные сотрудники «Газпрома», всего тринадцать человек, в том числе бывшая зампред «Газпрома» Елена Михайлова и бывший генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Кирилл Селезнев, одни из самых близких людей к Алексею Миллеру, председателю правления «Газпрома», одного из старейших соратников Владимира Путина еще с ленинградских времен.

Министерство внутренних дел Российской Федерации выступило с заявлением о хищении на сумму более восьми миллиардов рублей при строительстве спорткомплекса Центр художественной гимнастики в Сочи. Центр расположен в образовательном кластере «Сириус», созданном по инициативе Владимира Путина. Там базируется академия художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой. Уже неофициально говорят, что именно Кабаева стала инициатором расследования, столкнувшись с протекающей крышей здания.

В заявлении МВД говорится, что во время строительства центра гимнастики в 2016-2019 годах топ-менеджеры «Газпрома» «создавали видимость выполнения работ», а вместо этого похитили более восьми миллиардов рублей, выделенных застройщиком. «В дальнейшем криминальные доходы на сумму 1,5 миллиарда рублей были легализованы».

Основой для обвинения, сообщает телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, стали показания заместителя гендиректора ООО «Газпром ПХГ» Алексея Бажанова, бывшего представителя заказчика. Он сейчас проходит по делу как свидетель и, похоже, это было условие, на котором он согласился вывести на чистую воду других участников схемы. Бажанов тоже непростой человек с питерскими корнями: в 1997–2013 годах он служил в экономической полиции Петербурга и занимался налоговыми преступлениями. В 2014 году стал заместителем гендиректора по корпоративной защите в компании «Газпром инвестгазификация», через пару лет возглавил её, а в 2018 году перешел в «Газпром ПХГ». Утверждается, что в его показаниях фигурирует и сам Алексей Миллер.

Покуситься на средства, идущие на объект, принадлежащий семье российского президента, это уже запредельный уровень наглости и самоуверенности чиновников. Многие бы хотели спустить дело на тормозах и тихо его закрыть, но сама Кабаева будто бы встала в принципиальную позицию и потребовала наказать виновных. Понятное дело, САМ не мог ее в этом не поддержать, и теперь следствие рвет и мечет. Главная интрига: удастся ли выйти сухим из воды Миллеру? Разгром «Газпрома» и посадки его руководства будут ничем не меньшим потрясением, чем чистки в Минобороны после Сергея Шойгу, другого старого соратника Путина. Система ощутимо потрескивает.