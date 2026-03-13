Война в Иране сулит Азербайджану многомиллиардную прибыль… и укрепление маната

Масштабная военная операция США и Израиля против иранского режима спровоцировала резкую волатильность на энергетических рынках. Рост геополитических рисков в Ормузском проливе — ключевой артерии мирового транзита углеводородов — привел к тому, что котировки нефти вплотную приблизились к отметке 100 долларов за баррель. Аналитики не исключают, что в ближайшей перспективе цена может пробить психологический барьер в 120 долларов.

Эскалация в регионе фундаментально изменила рыночные ожидания. Еще в конце прошлого года, на фоне прогнозов о профиците предложения в 2026 году, цены удерживались ниже уровня 60 долларов. Ситуация изменилась в январе после жесткого подавления протестов в Иране и последующей концентрации сил США в регионе.

Угрозы Тегерана парализовать судоходство в проливе и обещания Вашингтона обеспечить свободу навигации создали ситуацию высокой неопределенности, которая играет на руку странам-экспортерам, находящимся вне зоны прямого столкновения, включая Азербайджан.