Война в Иране сулит Азербайджану многомиллиардную прибыль… и укрепление маната

Масштабная военная операция США и Израиля против иранского режима спровоцировала резкую волатильность на энергетических рынках. Рост геополитических рисков в Ормузском проливе — ключевой артерии мирового транзита углеводородов — привел к тому, что котировки нефти вплотную приблизились к отметке 100 долларов за баррель. Аналитики не исключают, что в ближайшей перспективе цена может пробить психологический барьер в 120 долларов.
Эскалация в регионе фундаментально изменила рыночные ожидания. Еще в конце прошлого года, на фоне прогнозов о профиците предложения в 2026 году, цены удерживались ниже уровня 60 долларов. Ситуация изменилась в январе после жесткого подавления протестов в Иране и последующей концентрации сил США в регионе.
Угрозы Тегерана парализовать судоходство в проливе и обещания Вашингтона обеспечить свободу навигации создали ситуацию высокой неопределенности, которая играет на руку странам-экспортерам, находящимся вне зоны прямого столкновения, включая Азербайджан.
Оценка ING: профицит бюджета и стабильность маната
Согласно аналитическому отчету голландской банковской группы ING Group, устойчивое сохранение цен на нефть на уровне, превышающем базовые прогнозы даже на 10 долларов, способно принести Баку порядка 3 миллиардов долларов дополнительных экспортных доходов в год.
Дмитрий Долгин, главный экономист ING по России и СНГ, отмечает, что это трансформируется в дополнительные поступления в госбюджет в размере около 1,5 миллиарда долларов (примерно 2% и 4% ВВП соответственно).
«Данная тенденция эффективно нивелирует риски дефицита внешнеторгового баланса в 2026 году и выступает мощным фактором поддержки стабильности национальной валюты — маната», — подчеркивает Долгин.
Импортная инфляция
Несмотря на рост валютной выручки, эксперты предупреждают о побочных эффектах. Из-за технических ограничений на увеличение физических объемов добычи влияние высоких цен на общий рост ВВП Азербайджана будет умеренным.
Более того, ING прогнозирует ускорение «импортной инфляции». Около половины азербайджанского импорта приходится на развитые страны и регионы, соседствующие с зоной конфликта, экономика которых испытывает давление из-за дорогого топлива. Ожидается, что средняя инфляция в Азербайджане в 2026 году составит 5,4%.
В бюджет Азербайджана на 2026 год заложена консервативная цена нефти — 65 долларов за баррель. Текущая стоимость сорта Azeri Light на уровне 100 долларов создает значительную финансовую «подушку безопасности».
Прогноз роста ВВП Азербайджана (ING):
- 2026 год: 2,5% (незначительная коррекция вниз из-за инфляционных рисков).
- 2027 год: 3,0% (прогноз повышен на 1 п.п. на фоне ожидаемой стабилизации).
Для сравнения: в 2025 году экономика страны выросла на 1,4% при инфляции 5,6%. В условиях нынешнего кризиса Азербайджан де-факто становится одним из главных бенефициаров перераспределения энергетических потоков, укрепляя свои позиции как стабильного поставщика на фоне хаоса в Персидском заливе.