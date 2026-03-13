Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана

Аятолла-призрак. Трах-Тибидох-Тибидах

Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az
20:07 1183

Вокруг недавно провозглашенного верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи стремительно кристаллизуется атмосфера неопределенности. Спекуляции о его дееспособности и даже физическом выживании достигли апогея после того, как его первое официальное обращение было зачитано диктором государственного телевидения, а не произнесено им лично.

На фоне полного отсутствия визуальных подтверждений в дипломатических кругах и социальных сетях циркулируют сообщения о критическом состоянии Хаменеи-младшего. Утверждается, что в результате предполагаемого инцидента он получил тяжелые ранения внутренних органов и лишился ног. По данным источников, «Аятолла-призрак», как его уже прозвал интернет, находится под беспрецедентной охраной в одной из закрытых клиник Тегерана.

Масла в огонь подлил президент США Дональд Трамп, который в своей характерной манере прокомментировал ситуацию с двусмысленной иронией, заявив, что иранский лидер «в некотором смысле, возможно, жив».

«Он верит в свою мессианскую роль в финальной битве человечества»

Попытки Тегерана купировать информационный вакуум пока лишь подчеркивают масштаб кризиса. Вместо актуальной хроники государственные медиа транслируют архивные кадры, а новосозданный аккаунт Хаменеи в соцсети X (ранее Twitter) вызвал скандал в экспертном сообществе.

Шаян Сардаризаде, ведущий аналитик BBC Verify, специализирующийся на дезинформации, указывает на явные признаки манипуляций. «Изображение, представленное как актуальный портрет лидера, имеет следы обработки искусственным интеллектом», — отмечает эксперт. Анализ системы SynthID от Google подтвердил наличие цифровых водяных знаков ИИ. Более того, обратный поиск изображений выявил, что за основу был взят старый снимок с проправительственного митинга многолетней давности, из которого с помощью нейросетей удалили фон и окружение.

Эксперты подчеркивают: в культуре, где образ лидера является фундаментом власти, физическое отсутствие Моджтабы наносит удары по устойчивости режима.

«Если ранения были бы легкими, демонстрация перевязанного, но живого лидера стала бы мощным инструментом пропаганды, — утверждает Надер Хашеми из Джорджтаунского университета. — Чем дольше затягивается эта пауза, тем громче звучит вопрос: кто на самом деле отдает приказы от его имени?»

Или все же КСИР прикрылся фанерой?!

Акааш Махарадж из Школы Мунка (Университет Торонто) предполагает, что Хаменеи может скрываться, опасаясь ликвидации. Однако он добавляет: «Скрытие физической немощи — это попытка сохранить имидж силы, но в реальности это лишь провоцирует сомнения в том, не превратился ли Иран в страну, управляемую «теневым кабинетом» командиров КСИР».

Личность Моджтабы вызывает не меньшую тревогу, чем его исчезновение. Джабер Раджаби, бывший сокурсник Хаменеи по семинарии в Куме, ныне живущий в эмиграции, рисует портрет человека куда более опасного и расчетливого, чем его отец.

В интервью The Jerusalem Post Раджаби охарактеризовал нового лидера как «мастера лжи», одержимого апокалиптическими сценариями. По его словам, теологическая база Моджтабы строится на идее «ускорения» прихода 12-го имама через глобальный конфликт.

Теологическая база Моджтабы строится на идее «ускорения» прихода 12-го имама

«Он верит в свою мессианскую роль в финальной битве человечества», — утверждает Раджаби. По его мнению, ядерная программа для нового лидера — не просто средство сдерживания, а инструмент реализации доктрины, в которой жизни тысяч людей, включая собственных граждан, являются лишь разменной монетой в достижении метафизических целей.

Пока Тегеран хранит молчание, а страной фактически руководят региональные штабы КСИР, мир продолжает гадать: является ли молчание Моджтабы Хаменеи тактической уловкой или признаком конца династии.

