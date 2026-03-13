Аятолла-призрак. Трах-Тибидох-Тибидах

Вокруг недавно провозглашенного верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи стремительно кристаллизуется атмосфера неопределенности. Спекуляции о его дееспособности и даже физическом выживании достигли апогея после того, как его первое официальное обращение было зачитано диктором государственного телевидения, а не произнесено им лично. На фоне полного отсутствия визуальных подтверждений в дипломатических кругах и социальных сетях циркулируют сообщения о критическом состоянии Хаменеи-младшего. Утверждается, что в результате предполагаемого инцидента он получил тяжелые ранения внутренних органов и лишился ног. По данным источников, «Аятолла-призрак», как его уже прозвал интернет, находится под беспрецедентной охраной в одной из закрытых клиник Тегерана. Масла в огонь подлил президент США Дональд Трамп, который в своей характерной манере прокомментировал ситуацию с двусмысленной иронией, заявив, что иранский лидер «в некотором смысле, возможно, жив».

Попытки Тегерана купировать информационный вакуум пока лишь подчеркивают масштаб кризиса. Вместо актуальной хроники государственные медиа транслируют архивные кадры, а новосозданный аккаунт Хаменеи в соцсети X (ранее Twitter) вызвал скандал в экспертном сообществе. Шаян Сардаризаде, ведущий аналитик BBC Verify, специализирующийся на дезинформации, указывает на явные признаки манипуляций. «Изображение, представленное как актуальный портрет лидера, имеет следы обработки искусственным интеллектом», — отмечает эксперт. Анализ системы SynthID от Google подтвердил наличие цифровых водяных знаков ИИ. Более того, обратный поиск изображений выявил, что за основу был взят старый снимок с проправительственного митинга многолетней давности, из которого с помощью нейросетей удалили фон и окружение. Эксперты подчеркивают: в культуре, где образ лидера является фундаментом власти, физическое отсутствие Моджтабы наносит удары по устойчивости режима. «Если ранения были бы легкими, демонстрация перевязанного, но живого лидера стала бы мощным инструментом пропаганды, — утверждает Надер Хашеми из Джорджтаунского университета. — Чем дольше затягивается эта пауза, тем громче звучит вопрос: кто на самом деле отдает приказы от его имени?»

Акааш Махарадж из Школы Мунка (Университет Торонто) предполагает, что Хаменеи может скрываться, опасаясь ликвидации. Однако он добавляет: «Скрытие физической немощи — это попытка сохранить имидж силы, но в реальности это лишь провоцирует сомнения в том, не превратился ли Иран в страну, управляемую «теневым кабинетом» командиров КСИР». Личность Моджтабы вызывает не меньшую тревогу, чем его исчезновение. Джабер Раджаби, бывший сокурсник Хаменеи по семинарии в Куме, ныне живущий в эмиграции, рисует портрет человека куда более опасного и расчетливого, чем его отец. В интервью The Jerusalem Post Раджаби охарактеризовал нового лидера как «мастера лжи», одержимого апокалиптическими сценариями. По его словам, теологическая база Моджтабы строится на идее «ускорения» прихода 12-го имама через глобальный конфликт.