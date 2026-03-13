Азербайджанцы на Кавказе – плацдарм Ирана

Пока внимание мирового сообщества приковано к прямым военным столкновениям между Израилем, США и Ираном, Тегеран, судя по всему, завершает создание стратегического плацдарма на Южном Кавказе. Доклад Института Гудзона (Hudson Institute), опубликованный 4 марта, спровоцировал политическое землетрясение в Грузии, обнажив масштаб иранского проникновения в регион Квемо-Картли (Борчалы). Исследование под заголовком «Иранский поворот Грузии» рисует тревожную картину: Тегеран систематически выстраивает лояльную сеть среди этнического азербайджанского шиитского меньшинства, стремясь превратить территорию верного союзника Вашингтона в идеологический и экономический хаб исламской республики.

Авторы доклада — эксперт Люк Коффи и бывший грузинский законодатель Георгий Канделаки — утверждают, что экспансия Тегерана носит «организованный и всеобъемлющий характер». В основе иранской «мягкой силы» лежат три столпа: 1. Идеологическая обработка: под прикрытием религиозного образования через филиалы университета «Аль-Мустафа» (находящегося под санкциями США) формируется новое поколение шиитских лидеров, чья лояльность принадлежит не Тбилиси, а Куму. 2. Вербовочные коридоры: массовые паломничества на Арбаин используются Корпусом стражей исламской революции (КСИР) для оперативной вербовки и сбора разведданных под видом духовных практик. 3. Экономический камуфляж: в Грузии зафиксировано около 13 тысяч компаний с иранским капиталом. Аналитики указывают на аномальную концентрацию юридических лиц по одним и тем же адресам, что является классическим признаком сети для обхода международных санкций.

Резонанс вокруг доклада усилился после инцидента 28 февраля. На фоне слухов о кончине аятоллы Али Хаменеи более сотни человек собрались у иранского посольства в Тбилиси. Кадры людей с портретами лидера Ирана, скандирующих готовность «умереть на пути имама», шокировали грузинскую общественность. Бывший президент Михаил Саакашвили из заключения обвинил правящую партию «Грузинская мечта» в попустительстве радикальной шиитской идеологии. Его поддержали и в Вашингтоне: конгрессмен Джо Уилсон прямо назвал политику Тбилиси «антиамериканской», указав на опасное сближение с режимом мулл. Реакция официального Тбилиси оказалась неоднозначной. Вместо проверки фактов иранского влияния Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) начала изучение «мотивов» самих авторов доклада.