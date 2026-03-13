USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана
Новость дня
Азербайджанцы на Кавказе – плацдарм Ирана

Азербайджанцы на Кавказе – плацдарм Ирана

наш обзор
Эльяс Шафиев, собкор
20:50 3619

Пока внимание мирового сообщества приковано к прямым военным столкновениям между Израилем, США и Ираном, Тегеран, судя по всему, завершает создание стратегического плацдарма на Южном Кавказе.

Доклад Института Гудзона (Hudson Institute), опубликованный 4 марта, спровоцировал политическое землетрясение в Грузии, обнажив масштаб иранского проникновения в регион Квемо-Картли (Борчалы).

Исследование под заголовком «Иранский поворот Грузии» рисует тревожную картину: Тегеран систематически выстраивает лояльную сеть среди этнического азербайджанского шиитского меньшинства, стремясь превратить территорию верного союзника Вашингтона в идеологический и экономический хаб исламской республики.

Тегеран систематически выстраивает лояльную сеть среди этнического азербайджанского шиитского меньшинства, стремясь превратить территорию верного союзника Вашингтона в идеологический и экономический хаб исламской республики

Авторы доклада — эксперт Люк Коффи и бывший грузинский законодатель Георгий Канделаки — утверждают, что экспансия Тегерана носит «организованный и всеобъемлющий характер». В основе иранской «мягкой силы» лежат три столпа:

1. Идеологическая обработка: под прикрытием религиозного образования через филиалы университета «Аль-Мустафа» (находящегося под санкциями США) формируется новое поколение шиитских лидеров, чья лояльность принадлежит не Тбилиси, а Куму.

2. Вербовочные коридоры: массовые паломничества на Арбаин используются Корпусом стражей исламской революции (КСИР) для оперативной вербовки и сбора разведданных под видом духовных практик.

3. Экономический камуфляж: в Грузии зафиксировано около 13 тысяч компаний с иранским капиталом. Аналитики указывают на аномальную концентрацию юридических лиц по одним и тем же адресам, что является классическим признаком сети для обхода международных санкций.

Массовые паломничества на Арбаин используются Корпусом стражей исламской революции (КСИР) для оперативной вербовки и сбора разведданных под видом духовных практик

Резонанс вокруг доклада усилился после инцидента 28 февраля. На фоне слухов о кончине аятоллы Али Хаменеи более сотни человек собрались у иранского посольства в Тбилиси. Кадры людей с портретами лидера Ирана, скандирующих готовность «умереть на пути имама», шокировали грузинскую общественность.

Бывший президент Михаил Саакашвили из заключения обвинил правящую партию «Грузинская мечта» в попустительстве радикальной шиитской идеологии. Его поддержали и в Вашингтоне: конгрессмен Джо Уилсон прямо назвал политику Тбилиси «антиамериканской», указав на опасное сближение с режимом мулл.

Реакция официального Тбилиси оказалась неоднозначной. Вместо проверки фактов иранского влияния Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) начала изучение «мотивов» самих авторов доклада.

Под прикрытием религиозного образования через филиалы университета «Аль-Мустафа» (находящегося под санкциями США) формируется новое поколение шиитских лидеров, чья лояльность принадлежит не Тбилиси, а Куму

«Это тревожный сигнал, — заявил президент Института Гудзона Джон Уотерс. — Вместо того чтобы преследовать экспертов, властям Грузии стоит обратить внимание на выводы, основанные на открытых данных».

Мэр Тбилиси Каха Каладзе перешел на личности, подвергнув резкой критике Георгия Канделаки, что лишь усилило подозрения в нежелании правительства ссориться с Тегераном.

В самом Квемо-Картли ситуация выглядит еще сложнее. Региональные активисты, такие как Рабил Исмаил, подтверждают рост влияния Ирана, но предостерегают от стигматизации всей общины. По их мнению, раздувание этой темы в соцсетях ведет к росту ксенофобии в адрес азербайджанцев, что может подорвать хрупкий гражданский мир в Грузии.

Однако недавний арест гражданина Грузии в аэропорту Афин по подозрению в шпионаже в пользу Ирана подтверждает, что опасения западных спецслужб имеют под собой реальную почву. «Иранская тень» над Кавказом становится все длиннее, и вопрос о том, сможет ли Грузия сохранить свой прозападный вектор, остается открытым.

ЭТО ВАЖНО

Тегеран сотрясают новые взрывы
Тегеран сотрясают новые взрывы фото; видео; обновлено 23:07
23:07 9470
Прайс-лист: 10 миллионов за информацию о Хаменеи и руководстве КСИР
Прайс-лист: 10 миллионов за информацию о Хаменеи и руководстве КСИР обновлено 22:40
22:40 4236
Под ударом штабы и военные базы КСИР и «Басидж»
Под ударом штабы и военные базы КСИР и «Басидж» видео; обновлено 22:30
22:30 3110
США отправили на Ближний Восток украинские дроны
США отправили на Ближний Восток украинские дроны
21:50 1130
Азербайджанцы на Кавказе – плацдарм Ирана
Азербайджанцы на Кавказе – плацдарм Ирана наш обзор
20:50 3620
Аятолла-призрак. Трах-Тибидох-Тибидах
Аятолла-призрак. Трах-Тибидох-Тибидах наш обзор
20:07 3582
Трамп: Разбомбим к черту ракеты Ирана. Помощь Украины не нужна. С нефтью все будет в порядке
Трамп: Разбомбим к черту ракеты Ирана. Помощь Украины не нужна. С нефтью все будет в порядке обновлено 19:38
19:38 13137
Иран запустил по Турции ракету. Заявление НАТО
Иран запустил по Турции ракету. Заявление НАТО все еще актуально
17:51 12781
Азербайджан завоевал две медали на Кубке мира в Нидерландах
Азербайджан завоевал две медали на Кубке мира в Нидерландах видео, обновлено 19:25
19:25 1909
Турецкий министр у Али Асадова
Турецкий министр у Али Асадова
18:57 1234
Крушение американского самолета-заправщика: все военные погибли
Крушение американского самолета-заправщика: все военные погибли фото; обновлено 18:47
18:47 12811
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться