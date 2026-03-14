Иран обвинил ОАЭ в атаке: «Мы обязательно ответим»
Ираном управляет: аятолла ИИ

Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az
Судьба нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи остается неопределенной. По ряду данных, он тяжело ранен и находится в коме. Но даже если с Хаменеи-младшим все в порядке, США и Израиль уже объявили его «целью номер один». Так, Госдепартамент США назначил награду в 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет установить местонахождение новоназначенного лидера.

Несмотря на это, посол Ирана в Москве Казем Джалали сохраняет оптимизм и заявляет о подготовке первой встречи президента России Владимира Путина с Моджтабой Хаменеи. По словам дипломата, переговоры могут состояться в Тегеране в рамках Каспийского саммита.

«Пока преждевременно рассуждать о временных рамках текущего конфликта между США, Израилем и Ираном, — отметил Джалали. — Мы уже определили сроки проведения Каспийского саммита в Тегеране в этом году, и, если заседание состоится, ожидаются встречи в обычном формате».

Посол Ирана Казем Джалали анонсирует встречу Путина с Моджтабой

Джалали также выразил благодарность Владимиру Путину за соболезнования в связи со смертью Али Хаменеи и за «рекомендации», данные его преемнику. Очередной саммит запланирован на 12 августа 2026 года. Из-за продолжающегося вторую неделю конфликта на Ближнем Востоке Тегеран пока не сообщал о возможной отмене или переносе встречи глав прикаспийских государств.

Лидер без лица

В четверг иранцы впервые смогли составить представление о взглядах нового руководителя: по государственному ТВ зачитали приписываемое ему пространное заявление. На следующий день наступила первая для Хаменеи пятница в статусе верховного лидера, совпавшая с днем «Аль-Кудс» — событием, когда глава государства традиционно появляется на публике. Однако Моджтабу так никто и не увидел, хотя с момента его провозглашения прошло уже шесть дней.

Как сообщает CNN, «невидимость» лидера не охладила пыл сторонников режима: тысячи людей вышли на улицы, чтобы присягнуть на верность Хаменеи-младшему. Власти стремятся укрепить лояльность населения через массовые акции в последние дни священного месяца Рамадан.

Тем не менее затянувшееся отсутствие Моджтабы Хаменеи порождает закономерный вопрос: кто фактически управляет страной в условиях войны?

Моджтаба не появился и в день «Аль-Кудс»

Почти сорок лет Моджтаба находился в тени своего отца, обладая огромным влиянием, но избегая публичности. Нынешняя скрытность подчеркивает изменившуюся природу власти в исламской республике: сегодня силовые структуры и институты играют более значимую роль, чем конкретная фигура на вершине пирамиды.

Лояльные режиму религиозные деятели уже пытаются превратить слабость в добродетель. Влиятельный проповедник Махмуд Карими заявил: «То, что его никто никогда не видел, говорит о его характере», выдавая затворничество за скромность и силу духа.

«Верховный ИИ-лидер»

Среди критиков режима отсутствие лидера стало поводом для насмешек. В соцсетях распространяются мемы с картонной фигурой Моджтабы на троне, а государственные СМИ за неимением реальных кадров публикуют ролики, созданные искусственным интеллектом.

На этих видео нейросети рисуют сцены, которых никогда не было: новый лидер выступает перед толпами, стоит рядом с покойным отцом или обнимает убитого генерала Касема Сулеймани. «Его называют «верховным ИИ-лидером», — иронизирует в беседе с журналистами житель Тегерана.

Ираном управляет ИИ?

Санам Вакиль, директор программы по Ближнему Востоку лондонского Chatham House, полагает, что режим может какое-то время обходиться без физического присутствия Моджтабы: «Отсутствие прозрачности не обязательно подрывает легитимность в краткосрочной перспективе, если ключевые институты функционируют, а решения выглядят согласованными».

Аналитики сходятся во мнении: сейчас в Тегеране важна не личность лидера, а сплоченность элит. Могущественные структуры, такие как Корпус стражей исламской революции (КСИР), вероятно, определяют военную стратегию самостоятельно, независимо от того, выйдет ли Моджтаба Хаменеи из тени.

