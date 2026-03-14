Ираном управляет: аятолла ИИ

Судьба нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи остается неопределенной. По ряду данных, он тяжело ранен и находится в коме. Но даже если с Хаменеи-младшим все в порядке, США и Израиль уже объявили его «целью номер один». Так, Госдепартамент США назначил награду в 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет установить местонахождение новоназначенного лидера. Несмотря на это, посол Ирана в Москве Казем Джалали сохраняет оптимизм и заявляет о подготовке первой встречи президента России Владимира Путина с Моджтабой Хаменеи. По словам дипломата, переговоры могут состояться в Тегеране в рамках Каспийского саммита. «Пока преждевременно рассуждать о временных рамках текущего конфликта между США, Израилем и Ираном, — отметил Джалали. — Мы уже определили сроки проведения Каспийского саммита в Тегеране в этом году, и, если заседание состоится, ожидаются встречи в обычном формате».

Джалали также выразил благодарность Владимиру Путину за соболезнования в связи со смертью Али Хаменеи и за «рекомендации», данные его преемнику. Очередной саммит запланирован на 12 августа 2026 года. Из-за продолжающегося вторую неделю конфликта на Ближнем Востоке Тегеран пока не сообщал о возможной отмене или переносе встречи глав прикаспийских государств. Лидер без лица В четверг иранцы впервые смогли составить представление о взглядах нового руководителя: по государственному ТВ зачитали приписываемое ему пространное заявление. На следующий день наступила первая для Хаменеи пятница в статусе верховного лидера, совпавшая с днем «Аль-Кудс» — событием, когда глава государства традиционно появляется на публике. Однако Моджтабу так никто и не увидел, хотя с момента его провозглашения прошло уже шесть дней. Как сообщает CNN, «невидимость» лидера не охладила пыл сторонников режима: тысячи людей вышли на улицы, чтобы присягнуть на верность Хаменеи-младшему. Власти стремятся укрепить лояльность населения через массовые акции в последние дни священного месяца Рамадан. Тем не менее затянувшееся отсутствие Моджтабы Хаменеи порождает закономерный вопрос: кто фактически управляет страной в условиях войны?

Почти сорок лет Моджтаба находился в тени своего отца, обладая огромным влиянием, но избегая публичности. Нынешняя скрытность подчеркивает изменившуюся природу власти в исламской республике: сегодня силовые структуры и институты играют более значимую роль, чем конкретная фигура на вершине пирамиды. Лояльные режиму религиозные деятели уже пытаются превратить слабость в добродетель. Влиятельный проповедник Махмуд Карими заявил: «То, что его никто никогда не видел, говорит о его характере», выдавая затворничество за скромность и силу духа. «Верховный ИИ-лидер» Среди критиков режима отсутствие лидера стало поводом для насмешек. В соцсетях распространяются мемы с картонной фигурой Моджтабы на троне, а государственные СМИ за неимением реальных кадров публикуют ролики, созданные искусственным интеллектом. На этих видео нейросети рисуют сцены, которых никогда не было: новый лидер выступает перед толпами, стоит рядом с покойным отцом или обнимает убитого генерала Касема Сулеймани. «Его называют «верховным ИИ-лидером», — иронизирует в беседе с журналистами житель Тегерана.