Атомная бомба над Дубаем

Две недели спустя после начала войны Иран наносит удар по американскому Citibank в Дубае. Только в этот день, 14 марта, ПВО ОАЭ перехватили девять баллистических ракет и 33 ударных беспилотника. Интересно, прилет по банку занесли в эту статистику? Сообщают о непривычно безлюдных дубайских пляжах, моллах, банках и гостиницах. Ничего странного нет: туристы постарались отсюда побыстрее убраться, работники многочисленных банков и представительств международных компаний также либо вывезены из страны, либо переведены на удаленную работу. Все пытаются понять, надолго ли нынешняя ситуация? Местные власти стараются всех успокоить и заверить, что сделают все для обеспечения безопасности и что все скоро закончится и вернется к норме. Их можно понять, на кону репутация самой тихой и спокойной финансовой гавани и уникального туристического хаба. Но вопрос возврата к норме подвисает в воздухе.

Bloomberg напоминает историю другого глобального финансового хаба. В 2020-2022 годах из Гонконга прочь устремились тысячи банкиров, юристов и прочих профессионалов финансового рынка, которые оказались заложниками жесткой антиковидной политики властей Китая. Люди оставляли недвижимость, бросали автомобили и домашних питомцев, все это очень напоминает происходящее сейчас в Дубае, откуда сообщают об оставленных привязанными к столбам или кинутых в коробках прямо на улицах собаках и кошках. В результате Гонконг покинуло около 200 тысяч человек – почти 2,5% населения, по официальной статистике. Часть из них отправилась в Сингапур, но там власти вскоре ужесточили правила пребывания для иностранцев, опасаясь, что страна не справится с большим наплывом приезжих. Дубай же постарался принять всех, кого смог: деньги сами плыли в карман. К тем, кто покинул Гонконг, присоединились богатые люди, бежавшие от войны между Украиной и Россией. С 2020 года в Дубай перебралось больше 400 тысяч человек, население города выросло до 3,8 миллиона. Только в прошлом году в Эмиратах обосновались 9 800 миллионеров - больше, чем в любой другой стране мира. К концу 2025 года в Дубайском международном финансовом центре разместилось больше 290 банков, 102 хедж-фонда, 500 фирм по управлению капиталом. Спрос на недвижимость взлетел ракетой. Ведущая дубайская компания-девелопер Emaar Properties перед войной оценивалась более чем в 40 миллиардов долларов. Сейчас по всему этому добру прилетают иранские дроны и ракеты. В начале войны на два дня останавливалась работа местных бирж, совершенно экстраординарное событие.