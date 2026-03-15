Потеряв Кешм, Иран проиграет войну. Почему?

Почему остров Кешм стал новой «красной линией» в Персидском заливе? Пока внимание мировой общественности приковано к нефтяному терминалу на острове Харк, на котором прошлой ночью американскими войсками была уничтожена военная инфраструктура Исламской Республики, сообщения о взрывах на острове Кешм заставили аналитиков по обе стороны Атлантики пересмотреть масштаб возможной эскалации. Мировые информационные агентства поспешили сообщить о нанесенном Объединенными Арабскими Эмиратами ракетном ударе по заводу по опреснению воды. Правда, спустя несколько минут выяснилось, что ОАЭ не причастны к удару, а остров атаковали Вооруженные Силы США.

Если Харк — это «кошелек» Ирана, то Кешм — его «щит» и «кинжал», занесенный над главной энергетической артерией планеты. Кешм — крупнейший остров Залива, превосходящий по площади многие малые государства региона. Его стратегическое значение невозможно переоценить по трем причинам. Первая, близость к материку. В самом узком месте остров отделен от иранского побережья всего двухкилометровой полосой воды. Это делает его фактически непотопляемым авианосцем и идеальной базой для ракетных систем. Во-вторых, контроль пролива, остров расположен у самого входа в Ормузский пролив. Любая дестабилизация здесь мгновенно отражается на глобальной безопасности. И, наконец, в-третьих, Кешм - логистический хаб, и в отличие от узкоспециализированного Харка, Кешм — это многопрофильный узел с международным аэропортом и развитой портовой инфраструктурой. Мировая экономика всё еще крайне чувствительна к стабильности поставок из Персидского Залива. Статистика 2025 года подчеркивает масштаб катастрофы в случае перекрытия пролива. «Удар по Кешму — это не просто атака на иранскую инфраструктуру. Это сигнал о готовности перекрыть кран, через который проходит четверть мирового нефтяного трафика», — отмечают эксперты по энергетической безопасности.

К тому же, Кешм выполняет роль важнейшего «клапана» для иранской экономики, находящейся под санкциями. Статус зоны свободной торговли превратил его в автономную экономическую систему с собственной таможней, и ключевое звено в логистике южного Ирана. Более того, в последние годы остров превратился в гражданский и торговый хаб, связывающий Тегеран с международными рынками в обход ряда ограничений. Если сообщения о взрывах подтвердятся, это будет означать переход конфликта в новую фазу. Удары по Кешму бьют по двум целям сразу: - Нейтрализация способности Ирана блокировать Ормузский пролив. - Разрушение торговой артерии, которая подпитывает внутреннюю устойчивость режима. Источник в иранском правительстве сообщил агентству Reuters, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) твердо убежден, что если Иран потеряет контроль над Ормузским проливом, он фактически проиграет войну.