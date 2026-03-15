Потеряв Кешм, Иран проиграет войну. Почему?

Почему остров Кешм стал новой «красной линией» в Персидском заливе?
Пока внимание мировой общественности приковано к нефтяному терминалу на острове Харк, на котором прошлой ночью американскими войсками была уничтожена военная инфраструктура Исламской Республики, сообщения о взрывах на острове Кешм заставили аналитиков по обе стороны Атлантики пересмотреть масштаб возможной эскалации.
Мировые информационные агентства поспешили сообщить о нанесенном Объединенными Арабскими Эмиратами ракетном ударе по заводу по опреснению воды. Правда, спустя несколько минут выяснилось, что ОАЭ не причастны к удару, а остров атаковали Вооруженные Силы США.
Если Харк — это «кошелек» Ирана, то Кешм — его «щит» и «кинжал», занесенный над главной энергетической артерией планеты.
Кешм — крупнейший остров Залива, превосходящий по площади многие малые государства региона. Его стратегическое значение невозможно переоценить по трем причинам.
Первая, близость к материку. В самом узком месте остров отделен от иранского побережья всего двухкилометровой полосой воды. Это делает его фактически непотопляемым авианосцем и идеальной базой для ракетных систем.
Во-вторых, контроль пролива, остров расположен у самого входа в Ормузский пролив. Любая дестабилизация здесь мгновенно отражается на глобальной безопасности.
И, наконец, в-третьих, Кешм - логистический хаб, и в отличие от узкоспециализированного Харка, Кешм — это многопрофильный узел с международным аэропортом и развитой портовой инфраструктурой.
Мировая экономика всё еще крайне чувствительна к стабильности поставок из Персидского Залива. Статистика 2025 года подчеркивает масштаб катастрофы в случае перекрытия пролива. «Удар по Кешму — это не просто атака на иранскую инфраструктуру. Это сигнал о готовности перекрыть кран, через который проходит четверть мирового нефтяного трафика», — отмечают эксперты по энергетической безопасности.
К тому же, Кешм выполняет роль важнейшего «клапана» для иранской экономики, находящейся под санкциями. Статус зоны свободной торговли превратил его в автономную экономическую систему с собственной таможней, и ключевое звено в логистике южного Ирана. Более того, в последние годы остров превратился в гражданский и торговый хаб, связывающий Тегеран с международными рынками в обход ряда ограничений.
Если сообщения о взрывах подтвердятся, это будет означать переход конфликта в новую фазу. Удары по Кешму бьют по двум целям сразу:
- Нейтрализация способности Ирана блокировать Ормузский пролив.
- Разрушение торговой артерии, которая подпитывает внутреннюю устойчивость режима.
Источник в иранском правительстве сообщил агентству Reuters, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) твердо убежден, что если Иран потеряет контроль над Ормузским проливом, он фактически проиграет войну.
По этой причине Дональд Трамп, вероятно, сделает все возможное, чтобы Иран потерял контроль над проливом. Переброска Корпуса морской пехоты США в Персидский залив связана именно с этой целью.
Существует вероятность того, что американские войска могут попытаться захватить иранские острова, в частности Кешм, и участки южного побережья, что позволит Соединенным Штатам и их союзникам восстановить безопасное судоходство через Ормузский пролив.
В таком сценарии Иран потеряет свой главный стратегический рычаг влияния на ход и потенциальный исход войны.
Мир стоит перед лицом «идеального шторма» на энергетическом рынке. Когда под угрозой оказывается Кешм, цена на нефть перестает быть вопросом спроса и предложения, становясь производной от траектории ракет в небе над Заливом.