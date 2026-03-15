Лишь умный король недосягаем Ирану

То, как Саудовская Аравия переиграла географию за 45 лет до войны США и Израиля против Ирана, уже вошло в анналы теории современной геополитики в виде примера страхового полиса пустыни. В геополитике редко встречаются стратегии, которые сохраняют актуальность спустя полвека. Однако сегодня, когда напряженность в Персидском заливе достигла точки кульминации, один-единственный инфраструктурный проект, реализованный в начале 1980-х годов, превращается из инженерного достижения в самый мощный энергетический рычаг не только Ближнего Востока, но и всей планеты.

Анатомия «Бутылочного горлышка» Речь идет о Восточно-Западном трубопроводе (East-West Pipeline) — «стальной артерии» длиной 1200 километров, которая позволяет сегодня Эр-Рияду игнорировать главную мировую угрозу энергобезопасности: перекрытие Ормузского пролива. Чтобы понять масштаб пророчества умнейшего саудовского короля Халида ибн Абдул-Азиз Аль Сауда нужно взглянуть на географическую карту. Ормузский пролив — это узкая полоска воды, через которую ежедневно проходит почти 20% мирового потребления нефти. Для любого агрессора в регионе это идеальная «кнопка паузы» для мировой экономики. Не требовалось особых аналитических способностей для того, чтобы изначально оценить высочайшую степень риска: остановка танкерного сообщения приведет к мгновенному скачку цен на нефть до исторических максимумов. В отличие от Саудовской Аравии, принявшей решение о создании альтернативного выхода к мировому океану через Красное море, Кувейт, Катар и ОАЭ так и остались заложниками этого маршрута по сей день. Саудовская династия всегда играла в «долгую игру». В то время как другие монархии Залива инвестировали в вооружения, Саудиты вкладывали в логистическую независимость.

Уроки 1979 года – путь к безопасности Идея трубопровода возникла не на пустом месте и не под влиянием фантомных страхов. 45 лет назад регион сотрясали тектонические сдвиги: Исламская революция в Иране и начало ирано-иракской войны. Именно тогда Эр-Рияд осознал хрупкость своего экспортного пути. Между тем как западные столицы лихорадило от нефтяных шоков, саудовская элита приняла решение, которое тогда казалось избыточным и дорогим. И, кстати говоря, подвергалось острой критике среди западного энергетического сообщества. Строительство гигантской ветки через раскаленные пески пустыни Нефуд к порту Янбу было не просто коммерческим проектом — это была стратегия будущего выживания. Сегодня пропускная способность этой системы составляет около 5 миллионов баррелей в сутки (с потенциалом расширения до 7 млн). Это означает, что даже если Ормузский пролив будет полностью заблокирован, Саудовская Аравия останется единственным игроком в Заливе, способным снабжать Европу и США в прежних объемах.