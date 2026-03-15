Иран обвинил ОАЭ в атаке: «Мы обязательно ответим»
Лишь умный король недосягаем Ирану

былое и думы
Ирина Вишнякова, автор haqqin.az
18:08 3808

То, как Саудовская Аравия переиграла географию за 45 лет до войны США и Израиля против Ирана, уже вошло в анналы теории современной геополитики в виде примера страхового полиса пустыни.

В геополитике редко встречаются стратегии, которые сохраняют актуальность спустя полвека. Однако сегодня, когда напряженность в Персидском заливе достигла точки кульминации, один-единственный инфраструктурный проект, реализованный в начале 1980-х годов, превращается из инженерного достижения в самый мощный энергетический рычаг не только Ближнего Востока, но и всей планеты.

Король Халид ибн Абдул-Азиз Аль Сауд сделал правильные выводы после арабо-израильских войн

Анатомия «Бутылочного горлышка»

Речь идет о Восточно-Западном трубопроводе (East-West Pipeline) — «стальной артерии» длиной 1200 километров, которая позволяет сегодня Эр-Рияду игнорировать главную мировую угрозу энергобезопасности: перекрытие Ормузского пролива.

Чтобы понять масштаб пророчества умнейшего саудовского короля Халида ибн Абдул-Азиз Аль Сауда нужно взглянуть на географическую карту. Ормузский пролив — это узкая полоска воды, через которую ежедневно проходит почти 20% мирового потребления нефти. Для любого агрессора в регионе это идеальная «кнопка паузы» для мировой экономики. Не требовалось особых аналитических способностей для того, чтобы изначально оценить высочайшую степень риска: остановка танкерного сообщения приведет к мгновенному скачку цен на нефть до исторических максимумов.

В отличие от Саудовской Аравии, принявшей решение о создании альтернативного выхода к мировому океану через Красное море, Кувейт, Катар и ОАЭ так и остались заложниками этого маршрута по сей день. Саудовская династия всегда играла в «долгую игру». В то время как другие монархии Залива инвестировали в вооружения, Саудиты вкладывали в логистическую независимость.

Даже если Ормузский пролив будет полностью заблокирован, Саудовская Аравия останется единственным игроком в Заливе, способным снабжать Европу и США в прежних объемах

Уроки 1979 года – путь к безопасности

Идея трубопровода возникла не на пустом месте и не под влиянием фантомных страхов. 45 лет назад регион сотрясали тектонические сдвиги: Исламская революция в Иране и начало ирано-иракской войны. Именно тогда Эр-Рияд осознал хрупкость своего экспортного пути.

Между тем как западные столицы лихорадило от нефтяных шоков, саудовская элита приняла решение, которое тогда казалось избыточным и дорогим. И, кстати говоря, подвергалось острой критике среди западного энергетического сообщества. Строительство гигантской ветки через раскаленные пески пустыни Нефуд к порту Янбу было не просто коммерческим проектом — это была стратегия будущего выживания.

Сегодня пропускная способность этой системы составляет около 5 миллионов баррелей в сутки (с потенциалом расширения до 7 млн). Это означает, что даже если Ормузский пролив будет полностью заблокирован, Саудовская Аравия останется единственным игроком в Заливе, способным снабжать Европу и США в прежних объемах.

В отличие от Саудовской Аравии, принявшей решение о создании альтернативного выхода к мировому океану через Красное море, Кувейт, Катар и ОАЭ так и остались заложниками Ормузского пролива по сей день

Гениальное решение, принятое саудитами на основе извлеченного урока мирового энергетического кризиса, вызванного арабо-израильскими войнами, обеспечило Хранителям Мекки и Медины диверсификацию, саудовская нефть теперь «двухбережная».

С тех пор и по сей день Эр-Рияд обрел эффективный рычаг давления: в любых переговорах с региональными соперниками саудиты обладают иммунитетом к морской блокаде.

Кроме этого, трубопровод гарантирует экономическую стабильность, в первую очередь выполнение контрактных обязательств перед западными партнерами вне зависимости от военных действий в Заливе.

Проект, начатый 45 лет назад, сегодня выглядит как один из самых продуманных шагов в истории энергетики. Пока мир обсуждает авианосцы и дроны, Саудовская Аравия защитила свой суверенитет с помощью 1200 километров стали, спрятанных под песками.

Это напоминание о том, что в глобальной игре побеждает не тот, у кого больше оружия, а тот, кто на десятилетия вперед просчитывает политические и экономические риски…

