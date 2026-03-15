Впервые! Как убивали семью Хаменеи
Новость дня
Впервые! Как убивали семью Хаменеи

Новая стратегия США и Израиля: Иран останется страной без государства

наш комментарий
Дмитрий Рой, автор haqqin.az
21:56 1870

Политическая аналитика может предугадать почти все, за исключением официального объявления войны. Но эта же аналитика позволяет нам взглянуть в корень проблемы и распутать причинно-следственный клубок, обусловивший возникновение нового военно-политического пожара.

Аналитика успела развязать клубок. Уже всем предельно ясно – кто виноват и почему началась война. Сегодня же больше всего привлекает внимание новая фантастическая стратегия войны XXI века, реализованная с Ираном. Главная фабула: США уже перешли к фазе активного системного подавления, применяя новую модель войны, которая превращает суверенное государство в дезориентированную территорию.

Военная операция США и Израиля с первого дня вынужденной интервенции — реализация доктрины превентивного паралича. США не ждут ответного удара, они просто-напросто исключают его. Лишая противника не только права, но и возможности на ответ.

Главная фабула: США уже перешли к фазе активного системного подавления, применяя новую модель войны, которая превращает суверенное государство в дезориентированную территорию

В этой войне США применили семь новых военно-технологических новшеств, которые привлекли внимание экспертного сообщества.

Первое ноу-хау - цифровая блокада (уже в действии). Кибератаки на иранские НПЗ, системы распределения топлива и портовую инфраструктуру — «пристрелка» по нервным узлам иранской экономики.

Второе новшество - эрозия лояльности через кошелек. Санкционное давление достигло той фазы, когда оно бьет по банковскому сектору не ради «смены курса», а ради создания технического дефолта выплат. Когда мы говорим о дате 21 марта, мы говорим о точке, к которой финансовая система Ирана подводится искусственно.

К тому же на наших глазах происходит смена парадигмы: от оккупации к аннигиляции функций.

Западные СМИ, особенно левого толка, часто упускают главную суть: современная тактика США против Ирана — это новая война без линии фронта.

США не хотят и не пытаются захватить Иран. На кону другая цель - Иран должен перестать существовать как управляемая военная и политическая единица

Ослепление как статус-кво. Постоянное присутствие средств РЭБ и разведывательной авиации в регионе уже создало ситуацию, где иранские ПВО находятся в состоянии перманентного «белого шума».

Информационный вакуум. США активно работают над тем, чтобы в критический момент иранское командование не просто «не могло дозвониться», а получало ложные приказы через взломанные узлы связи.

Логистический тупик. Блокировка путей снабжения прокси-сил в регионе — это уже шестой пункт плана (лишение машины топлива и боеприпасов), который выполняется ежедневно.

Иранская машина управления сейчас напоминает компьютер, в который загрузили вирус-шифровальщик. Она все еще выглядит как государство, у нее есть флаг, армия и министерства, но ее функциональные возможности стремительно обнуляются.

США не хотят и не пытаются захватить Иран. На кону другая цель - Иран должен перестать существовать как управляемая военная и политическая единица, оставаясь при этом в своих границах.

Это и есть финал современной войны. Когда армия слепа, голодна, а ее счета заблокированы, не нужно вводить танки. Достаточно подождать, пока система сама падет, а на обломках оставшиеся лидеры сами признают собственное банкротство.

Читайте по теме

Потеряв Кешм, Иран проиграет войну. Почему? главная тема; все еще актуально
02:23 11345
Трамп послал на Иран «Бога Войны» наш комментарий; все еще актуально
14 мартa 2026, 21:33 9629
Что сейчас происходит в Иране? Иранский писатель Насер Карами в интервью haqqin.az все еще актуально
14 мартa 2026, 03:40 9002
Пулеметы у Кремля
Пулеметы у Кремля обновлено 22:37
22:37 8661
Утром поклялся убить Нетаньяху, вечером самого уложили в гроб
Утром поклялся убить Нетаньяху, вечером самого уложили в гроб
22:44 425
Впервые! Как убивали семью Хаменеи
Впервые! Как убивали семью Хаменеи
20:10 4726
Режим в Тегеране под ударом: экс-президент Грузии в интервью haqqin.az о будущем Южного Кавказа
Режим в Тегеране под ударом: экс-президент Грузии в интервью haqqin.az о будущем Южного Кавказа
14:52 4463
Лишь умный король недосягаем Ирану
Лишь умный король недосягаем Ирану былое и думы
18:08 5708
Зеленский ищет встречи с Трампом: время решать ключевые вопросы
Зеленский ищет встречи с Трампом: время решать ключевые вопросы
19:13 1289
ВВС Израиля наносят удар по Исфахану, убит командир «Басидж»
ВВС Израиля наносят удар по Исфахану, убит командир «Басидж» видео; обновлено 21:11
21:11 9334
В США обещают конец войны: «В ближайшие недели»
В США обещают конец войны: «В ближайшие недели»
18:25 1948
Не лидер: Хаменеи боялся прихода к власти сына
Не лидер: Хаменеи боялся прихода к власти сына
18:41 3037
Второй гол Махира Эмрели за «Кайзерслаутерн»: вышел и забил через 11 минут
Второй гол Махира Эмрели за «Кайзерслаутерн»: вышел и забил через 11 минут ДОБАВЛЕНО ВИДЕО
18:39 2592
Сухопутное вторжение в Иран может стать фатальной ошибкой. И вот почему
Сухопутное вторжение в Иран может стать фатальной ошибкой. И вот почему наш комментарий
12:24 5894

ЭТО ВАЖНО

Пулеметы у Кремля
Пулеметы у Кремля обновлено 22:37
22:37 8661
Утром поклялся убить Нетаньяху, вечером самого уложили в гроб
Утром поклялся убить Нетаньяху, вечером самого уложили в гроб
22:44 425
Впервые! Как убивали семью Хаменеи
Впервые! Как убивали семью Хаменеи
20:10 4726
Режим в Тегеране под ударом: экс-президент Грузии в интервью haqqin.az о будущем Южного Кавказа
Режим в Тегеране под ударом: экс-президент Грузии в интервью haqqin.az о будущем Южного Кавказа
14:52 4463
Лишь умный король недосягаем Ирану
Лишь умный король недосягаем Ирану былое и думы
18:08 5708
Зеленский ищет встречи с Трампом: время решать ключевые вопросы
Зеленский ищет встречи с Трампом: время решать ключевые вопросы
19:13 1289
ВВС Израиля наносят удар по Исфахану, убит командир «Басидж»
ВВС Израиля наносят удар по Исфахану, убит командир «Басидж» видео; обновлено 21:11
21:11 9334
В США обещают конец войны: «В ближайшие недели»
В США обещают конец войны: «В ближайшие недели»
18:25 1948
Не лидер: Хаменеи боялся прихода к власти сына
Не лидер: Хаменеи боялся прихода к власти сына
18:41 3037
Второй гол Махира Эмрели за «Кайзерслаутерн»: вышел и забил через 11 минут
Второй гол Махира Эмрели за «Кайзерслаутерн»: вышел и забил через 11 минут ДОБАВЛЕНО ВИДЕО
18:39 2592
Сухопутное вторжение в Иран может стать фатальной ошибкой. И вот почему
Сухопутное вторжение в Иран может стать фатальной ошибкой. И вот почему наш комментарий
12:24 5894
