Политическая аналитика может предугадать почти все, за исключением официального объявления войны. Но эта же аналитика позволяет нам взглянуть в корень проблемы и распутать причинно-следственный клубок, обусловивший возникновение нового военно-политического пожара. Аналитика успела развязать клубок. Уже всем предельно ясно – кто виноват и почему началась война. Сегодня же больше всего привлекает внимание новая фантастическая стратегия войны XXI века, реализованная с Ираном. Главная фабула: США уже перешли к фазе активного системного подавления, применяя новую модель войны, которая превращает суверенное государство в дезориентированную территорию. Военная операция США и Израиля с первого дня вынужденной интервенции — реализация доктрины превентивного паралича. США не ждут ответного удара, они просто-напросто исключают его. Лишая противника не только права, но и возможности на ответ.

В этой войне США применили семь новых военно-технологических новшеств, которые привлекли внимание экспертного сообщества. Первое ноу-хау - цифровая блокада (уже в действии). Кибератаки на иранские НПЗ, системы распределения топлива и портовую инфраструктуру — «пристрелка» по нервным узлам иранской экономики. Второе новшество - эрозия лояльности через кошелек. Санкционное давление достигло той фазы, когда оно бьет по банковскому сектору не ради «смены курса», а ради создания технического дефолта выплат. Когда мы говорим о дате 21 марта, мы говорим о точке, к которой финансовая система Ирана подводится искусственно. К тому же на наших глазах происходит смена парадигмы: от оккупации к аннигиляции функций. Западные СМИ, особенно левого толка, часто упускают главную суть: современная тактика США против Ирана — это новая война без линии фронта.