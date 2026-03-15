Новая стратегия США и Израиля: Иран останется страной без государства

Политическая аналитика может предугадать почти все, за исключением официального объявления войны. Но эта же аналитика позволяет нам взглянуть в корень проблемы и распутать причинно-следственный клубок, обусловивший возникновение нового военно-политического пожара.
Аналитика успела развязать клубок. Уже всем предельно ясно – кто виноват и почему началась война. Сегодня же больше всего привлекает внимание новая фантастическая стратегия войны XXI века, реализованная с Ираном. Главная фабула: США уже перешли к фазе активного системного подавления, применяя новую модель войны, которая превращает суверенное государство в дезориентированную территорию.
Военная операция США и Израиля с первого дня вынужденной интервенции — реализация доктрины превентивного паралича. США не ждут ответного удара, они просто-напросто исключают его. Лишая противника не только права, но и возможности на ответ.
В этой войне США применили семь новых военно-технологических новшеств, которые привлекли внимание экспертного сообщества.
Первое ноу-хау - цифровая блокада (уже в действии). Кибератаки на иранские НПЗ, системы распределения топлива и портовую инфраструктуру — «пристрелка» по нервным узлам иранской экономики.
Второе новшество - эрозия лояльности через кошелек. Санкционное давление достигло той фазы, когда оно бьет по банковскому сектору не ради «смены курса», а ради создания технического дефолта выплат. Когда мы говорим о дате 21 марта, мы говорим о точке, к которой финансовая система Ирана подводится искусственно.
К тому же на наших глазах происходит смена парадигмы: от оккупации к аннигиляции функций.
Западные СМИ, особенно левого толка, часто упускают главную суть: современная тактика США против Ирана — это новая война без линии фронта.
Ослепление как статус-кво. Постоянное присутствие средств РЭБ и разведывательной авиации в регионе уже создало ситуацию, где иранские ПВО находятся в состоянии перманентного «белого шума».
Информационный вакуум. США активно работают над тем, чтобы в критический момент иранское командование не просто «не могло дозвониться», а получало ложные приказы через взломанные узлы связи.
Логистический тупик. Блокировка путей снабжения прокси-сил в регионе — это уже шестой пункт плана (лишение машины топлива и боеприпасов), который выполняется ежедневно.
Иранская машина управления сейчас напоминает компьютер, в который загрузили вирус-шифровальщик. Она все еще выглядит как государство, у нее есть флаг, армия и министерства, но ее функциональные возможности стремительно обнуляются.
США не хотят и не пытаются захватить Иран. На кону другая цель - Иран должен перестать существовать как управляемая военная и политическая единица, оставаясь при этом в своих границах.
Это и есть финал современной войны. Когда армия слепа, голодна, а ее счета заблокированы, не нужно вводить танки. Достаточно подождать, пока система сама падет, а на обломках оставшиеся лидеры сами признают собственное банкротство.