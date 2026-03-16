Голодных офицеров КСИР отстреливают, как в тире

Пока мировые столицы замерли в ожидании развязки крупномасштабного столкновения на Ближнем Востоке, самые глубокие трещины в иранском режиме обнаруживаются не на фронте, а внутри его святая святых — Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и полицейских структур, в частности репрессивного «Басиджа». Согласно поступающим сообщениям, Тегеран столкнулся с системным кризисом лояльности, который угрожает парализовать государство быстрее, чем любые внешние удары.

Разрыв офицеров с «бункерным начальством» Ключевым фактором выживания любой авторитарной системы является бесперебойная связь между «центром принятия решений» и исполнителями на местах. Однако, как сообщают иранские источники, близкие к структурам КСИР, эта цепь разорвана. В таких стратегически важных центрах, как Исфахан и Тебриз, фиксируется резкий рост случаев дезертирства. Проблема носит не случайный, а структурный характер. Отсутствие организованной связи с главным командным пунктом в Тегеране привело к тому, что подразделения на местах оказались в информационно-политическом вакууме. В условиях современного конфликта, где скорость принятия решений определяет выживание, иранские офицеры среднего звена чувствуют себя брошенными. Без четких директив из центра идеологическая надстройка режима начинает осыпаться, уступая место инстинкту самосохранения. Второй, не менее болезненный удар по моральному духу нанесла видимая стратификация внутри силового блока. По данным израильского аналитика Дрора Балазаде, среди рядового и младшего офицерского состава растет возмущение поведением высшего руководства.

В то время как высокопоставленные функционеры КСИР и ключевые фигуры режима переместились в глубоко эшелонированные подземные бункеры, рядовые сотрудники полиции и бойцы Корпуса остаются на поверхности в качестве прицелов для американской авиации и израильских беспилотников. Оставшихся на поверхности офицеров КСИР и «Басиджа» отстреливают как в тире. В собственных глазах они превратились в «живые щиты», задача которых — абсорбировать удары и формально демонстрировать присутствие власти, пока элита обеспечивает собственную безопасность под землей. Этот разрыв между «бункерным руководством» и «полевым составом» уничтожает понятие боевого братства, на котором десятилетиями строилась пропаганда КСИР. Когда офицер понимает, что его жизнь стоит дешевле, чем безопасность анонимного генерала в подземелье, дезертирство становится безальтернативным логичным выходом. Экономика пустого банкомата Однако самым фатальным фактором может оказаться не идеология или страх перед ракетами, а банальная нехватка наличности. Иранская экономика, долгое время балансировавшая на грани, судя по всему, вошла в фазу острого дефицита ликвидности. Для сотрудников силовых структур — традиционно привилегированного класса в Иране — наступили времена беспрецедентных трудностей. Сообщается, что многие из них не просто не могут оплатить счета, но и сталкиваются с трудностями при покупке элементарных продуктов питания.

В стране испытывается хронический валютный голод, острая нехватка наличных денег делает невозможным своевременное исполнение обязательств перед силовиками. И как результат - крах лояльности. Ликвидность в обмен на лояльность, а лояльность в обмен на стабильность — негласный столп общественного договора любого репрессивного аппарата. Когда государство перестает платить, «штыки», на которых оно держится, начинают ржаветь. Ситуация в Исфахане и Тебризе показывает, что дезертирство перестало быть проблемой только новобранцев. Ряды покидают кадровые сотрудники и высокопоставленные лица, обладающие непосредственным доступом к информации и пониманием реального положения дел. Приказы уйдут в пустоту