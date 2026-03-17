Гибель Лариджани как точка невозврата Ирана
Русские не вернутся…

Фарид Исаев, автор haqqin.az
22:47 2102

Недавно Захар Прилепин, самый популярный писатель земли русской, многие годы подряд обходящий в рейтинге пушкиных, толстых и достоевских, обхватив свою буйную голову, кручинился в соцсетях по поводу провала инициативы России объединить вокруг себя «Глобальный Юг».

«Придется констатировать, что поворот к Глобальному Югу, о котором еще полтора года назад шумели на всех российских телеканалах, - провален… Всю эту шумиху вокруг БРИКС и прочих союзов организовали мы, потому с нас и главный спрос… Мы делали все это лишь затем, чтоб напугать Америку. В какой-то момент сами поверили, что напугали, и что сейчас Америка все исправит, слив Украину. Американцы сделали вид, что напугались, и все действительно исправили: продолжив поддержку Украины, начали одного за другим выбивать наших партнёров, демонстрируя, что все эти договоры в рамках БРИКС не стоят и бумаги, на которой их распечатали… Мы забрали у мира все надежды, которыми этот мир скороспело наделили. А как на нас смотрело человечество! Как верила планета, что «русские вернулись»… Можем ли мы отыграть обратно, сделав вид, что то было стратегическое отступление, чтоб заманить Трампа в ловушку? Запросто можем и отыграть. Было бы желание. Отыграть можно даже Кубу с Венесуэлой, если поставить себе такую цель. Но если такой цели нет, послезавтра придется воевать за Белоруссию. Пока очередная тыловая б… будет строчить тексты о том, что «на самом деле застрявшая в совке Белоруссия никогда не была нашим преданным другом».

Воевать за Белоруссию подполковник Росгвардии Прилепин не хочет. Не хочет, очевидно, и за Иран. Из былинных российских героев только командир «Ахмата» Апты Алаудинов выразил готовность помочь иранцам «отразить наземное продвижение войск этого Антихриста Джадаля». С одним важным замечанием: «если бы на то было решение руководства страны». Генерал-лейтенант Алаудинов знает, что такого решения не будет, поэтому можно обещать что угодно. Одно дело - грозная риторика, другое дело - риск реального военного столкновения с Америкой и Израилем.

Иранская война самым красноречивым образом свидетельствует о жалком состоянии, в котором находится БРИКС, – казалось, гениальная задумка, как ущучить Запад. И отсутствие российской или китайской помощи Ирану, свежему члену этой организации, оказавшемуся под огнем, лишь один из проблемных моментов.

Достаточно напомнить, что два года назад, 1 января 2024 года, БРИКС пополнился новыми членами. И это были Иран, Египет, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия. Тогда расширение казалось огромным дипломатическим и в целом политическим прорывом как для России, так и для других стран-основателей международного клуба, предназначенного объединить интересы Глобального Юга в противостоянии с Западом. Сейчас по двоим из этих стран активно лупит третья. Никакого срочного обмена мнениями среди членов БРИКС не состоялось, никакого общего выступления с заявленной позицией не прозвучало, хотя Иран обращался с такой просьбой.

При этом сам Иран в 2024 году праздновал прорыв международной изоляции: еще бы, оказался в кругу больших уважаемых государств, что сулило выход из санкционного тупика и защиту. Это были наивные надежды.

И нельзя сказать, что ключевые страны БРИКС, помимо России, не задеты этим конфликтом. Индия получает половину нефти транзитом через Ормузский пролив, Китай - процентов 40. Обе страны, как и Бразилия, сильно зависят и от цены на нефть, а Бразилия - еще и на удобрения, которые тоже застряли из-за иранской блокады пролива. Но все молчат.

Следующий саммит БРИКС, уже 18-й, пройдет в Индии. Пока дата неизвестна, но, скорее всего, осенью. Интересно будет посмотреть, кто на него вообще приедет и с какой повесткой. Представляете, за одним столом - Эмираты и Иран? И что тогда вообще будет с Ираном? Да и с Эмиратами. Будет ли им вообще до таких поездок?

От Индии, хозяйки саммита, точно невозможно будет дождаться позиции осуждения американо-израильской операции, Нью-Дели вообще меньше других заинтересован, чтобы в БРИКС видели антизападный союз, да и Бразилия с ЮАР стараются сейчас не делать резких заявлений. Попытки России политически «качнуть» саммит и продемонстрировать, что, как говорит Прилепин, «русские вернулись», будут выглядеть несуразно, потому что российское влияние и возможности, на которые еще кто-то рассчитывал в 2024 году, ощутимо скукожились за последние два года. О чем наглядно свидетельствует как раз игнорирование Вашингтоном Москвы по иранскому вопросу; угрохали аятоллу, а в Кремле только в затылке почесали.

А Китай? Ну, что Китай… Он привык действовать в одиночку, и нынешний хаос только убеждает его, что нужно и дальше держаться особо в этом мире союзов и партнерств, которые в итоге, именно когда припечет, ничего не значат. Им что есть БРИКС, что его нету. Китайцы – не русские, возвращаться не собираются. Они никуда не уходили.

