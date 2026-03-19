План Израиля: Иран будет уничтожен, если не изменится…

По мнению экспертов, недавняя атака Израиля на нефтегазовую инфраструктуру на юге Ирана, за которой последовал ответ КСИР по заводу сжатого газа и другим объектам в Катаре и Саудовской Аравии, свидетельствует о переходе конфликта в новую фазу. Президент США Дональд Трамп предупредил: если Тегеран не прекратит атаки на энергетический сектор Катара, он «уничтожит» гигантское иранское газовое месторождение «Южный Парс». В свою очередь Иран объявил «законными целями» всю энергетическую инфраструктуру региона, прямо или косвенно принадлежащую американским компаниям. Аналитики отмечают, что стратегия Израиля изменилась: теперь страна не только последовательно ликвидирует лидеров режима, но и наносит удары по жизненно важным экономическим узлам. Это указывает на следующий сценарий: если Тегеран откажется от капитуляции и не сменит курс, война приведет к краху иранской экономики, разрушению гражданской инфраструктуры и в конечном итоге к дезинтеграции государства на фоне активизации сепаратистских группировок. Алиреза Намвар Хакики, аналитик иранского происхождения из Торонто, в интервью Radio Farda (персидская служба «Радио Свобода») заявил, что переход США и Израиля к ударам по критической инфраструктуре «крайне опасен». Это может превратить Иран в «несостоявшееся государство» (failed state) с фрагментированным управлением, внутренними междоусобицами и правовым хаосом.

По его словам, «череда убийств высших лиц исламской республики» и разрыв связей между управляющими органами и руководством режима парализовали процесс принятия решений по ключевым вопросам». Хакики рассматривает продолжение войны как предвестник подрыва безопасности, дефицита энергоресурсов и усиления региональных вооруженных формирований. Это, по мнению аналитика, может ввергнуть страну в фазу внутреннего конфликта с риском отторжения приграничных территорий. Хакики полагает, что, ослабляя инфраструктуру и провоцируя хаос, Израиль стремится свергнуть теократический режим без полномасштабной прямой войны. Однако при коллапсе государственных структур даже гипотетическое следующее правительство окажется в эпицентре кризиса и не сможет представлять угрозу для Израиля. Вспоминая опыт Сирии, Ливии и Ирака, Хакики подчеркивает, что ни один сценарий насильственной смены власти на Ближнем Востоке не привел к быстрой стабилизации. Он считает идею «прихода граждан к власти после бомбардировок» теоретически возможной, но оговаривается: «Вероятно, люди предпримут действия, но не мирным путем. Насильственный транзит власти ведет к насильственным методам правления». Аналитик убежден: для сохранения территориальной целостности Ирану необходимо не только пересмотреть ядерное досье, но и прекратить вражду с США, отказавшись от лозунга уничтожения Израиля. Единственным выходом из тупика он называет переговоры с Советом Безопасности ООН и заморозку ядерной программы. Иран должен объявить о готовности прекратить обогащение урана на 15 лет в обмен на гарантии ненападения со стороны США и их союзников. Такое соглашение могло бы стать первым шагом к возвращению в русло дипломатии.

Мехран Мостафави, эксперт по ядерным вопросам и профессор физики и химии в Университете Париж-Юг 11 (L'Université Paris-Sud 11 – государственный исследовательский университет), считает, что ключ к деэскалации находится в Белом доме. По его мнению, без привлечения ООН в качестве посредника со стороны США прекращение огня невозможно. Мостафави утверждает, что Дональд Трамп «начал войну в интересах Израиля», однако недавняя отставка главы американского контртеррористического подразделения Джо Кента якобы указывает на раскол внутри администрации. Профессор полагает, что Израиль фактически ведет борьбу против иранского народа, лишенного суверенитета, но усиление атак Ирана на Израиль может спровоцировать внутренние трансформации. Мостафави считает, что Израиль при поддержке правых религиозных кругов стремится к расширению границ и не желает видеть в регионе сильные государства, для чего ему необходима поддержка Вашингтона. При этом он уверен: если Трамп захочет, он сможет остановить Израиль и завершить конфликт. «Продолжение войны выгодно фундаменталистам внутри Ирана. Убийство Али Лариджани, секретаря Высшего совета национальной безопасности, и других деятелей — это признак усилий Израиля по укреплению позиций радикалов, которые призывают воевать до пришествия Имама Мехди», — заявляет эксперт. Мостафави также критикует иранскую оппозицию, поддерживающую удары по стране: «Из-за собственной беспомощности они призывают Израиль спасти их. Но иранский народ способен на самостоятельные действия. Война никогда не приносила свободу, она лишь прерывала естественный путь к демократии».

По мнению профессора, Трамп ищет способ объявить о триумфе, но ни один из текущих вариантов не выглядит как однозначная победа. «Если Ормузский пролив будет перекрыт, Трамп проиграет; если он введет сухопутные войска и разрушит страну, - проиграет еще больше. Единственный способ остановить войну — давление американского общественного мнения на Белый дом», — заключает Мостафави. Американские и израильские аналитики также предупреждают, что тактика политических убийств может иметь обратный эффект. Как пишет The Washington Post, ликвидация иранских лидеров призвана ослабить режим и дать народу шанс перехватить власть. Однако исторический опыт борьбы с радикальными группировками показывает ограниченность этой стратегии. Газета напоминает, что, несмотря на гибель лидеров «Хезболлы» и ХАМАС, эти структуры остаются активными, а иногда становятся даже более радикальными. Точечные ликвидации редко применялись как стратегия против целого государства. Хотя они дают быстрые медийные результаты, которые политики выдают за победу, такие меры редко устраняют глубинные причины конфликтов. Джон Альтерман из Центра стратегических и международных исследований (CSIS) отмечает, что влияние таких убийств со временем ослабевает, так как иранская государственная и военная машина состоит из множества пересекающихся институтов, способных выдерживать удары.