“Мадьяр”, который уничтожает ПВО России

Командование Сил беспилотных систем ВСУ под руководством полковника Роберта Бровди (позывной «Мадьяр») реализует стратегию планомерного подавления российской системы противовоздушной обороны. Неспособность оперативно восполнять потери современного высокотехнологичного оборудования вынуждает российскую сторону вводить в строй радиолокационные системы, разработанные еще в середине прошлого века. Согласно анализу Украинской службы Би-би-си, количество уничтоженных российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) и радиолокационных станций (РЛС) за первые месяцы 2026 года уже превысило показатели за весь 2025 год.

Как и зачем ВСУ «пробивают» воздушное пространство РФ? По данным Генерального штаба ВСУ, в течение зимнего периода 2025–2026 годов было поражено 55 российских систем ПВО, включая ЗРК, радары и станции наблюдения. 16 марта командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди сообщил об уничтожении еще 23 объектов за первую половину месяца, охарактеризовав происходящее как «весенний ПВОцид». Таким образом, суммарные потери РФ за зиму и начало весны, по украинским оценкам, составили почти 80 единиц техники. Для контекста: международный OSINT-проект Oryx, фиксирующий потери на основе визуальных подтверждений, за весь 2025 год подтвердил уничтожение 100 российских систем (77 ЗРК и 23 радара). Для реализации этих атак Украина применяет дроны средней дальности (middle strike) собственного производства, такие как FP-2 от компании Fire Point. Использование спутниковой связи делает их практически неуязвимыми для российских средств РЭБ и позволяет оператору управлять БПЛА в режиме реального времени по сложным траекториям. Боевая часть массой до 100 кг обеспечивает гарантированное поражение даже крупных объектов — антенных постов и пусковых установок. Поиск целей осуществляется малозаметными разведчиками или средствами радиоэлектронной разведки (РЭР), фиксирующими излучение радаров.

Риск коллапса: Мнения сторон Усиление работы ВСУ по объектам ПВО отмечают и российские источники. Крупный Telegram-канал «Два майора» (1,2 млн подписчиков) указывает на критическое отличие: в отличие от Украины, РФ не получает зенитные ракеты от партнеров и может столкнуться с их острым дефицитом. По мнению авторов канала, Киев стремится «сточить» военный потенциал РФ перед неким более масштабным этапом конфликта. Ресурс «Военный осведомитель» (616 тыс. подписчиков) прогнозирует возможный коллапс системы ПВО в Крыму уже в текущем году. Эксперты отмечают, что без эффективного противодействия массовому применению украинских дронов, использующих Starlink, система в Крыму либо выйдет из строя, либо начнет «вытягивать» ресурсы из других регионов, оголяя их. Павел Лузин, старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда (США), называет текущие потери РФ «очень чувствительными». По его словам, России крайне сложно компенсировать утраченную технику, что вынуждает командование перераспределять оставшиеся системы для закрытия образующихся «брешей».

От «Тора» до «Триумфа»: География потерь Наибольшая концентрация ударов зафиксирована на южном направлении: в Запорожской и Херсонской областях, на юге Донбасса и в Крыму. • Тактический уровень: В январе были уничтожены комплексы ближнего действия «Тор», «Тунгуска» и «Оса», предназначенные для защиты конкретных объектов в радиусе 15–20 км. • Стратегический уровень: В феврале-марте Генштаб ВСУ сообщал о поражении систем С-300ВМ (район Мариуполя), С-400 «Триумф» (Крым), С-300В (Луганская область) и С-300 (Херсонская область). Эти комплексы способны поражать баллистические цели на дистанции до 300–380 км. • Специализированные системы: Подразделение «Ахиллес» (429-я бригада) отчиталось об уничтожении пяти комплексов «Панцирь-С1» на Белгородском направлении только за февраль. Примечательно, что, по данным разведки, РФ способна производить лишь около 30 таких машин в год.

Технологический тупик и «антиквариат» на дежурстве Особую проблему для Кремля представляет уничтожение «глаза» системы — радиолокационных станций. Большинство современных РЛС оснащены фазированными антенными решетками (ФАР). Как сообщил Би-би-си представитель украинского оборонпрома, производство и ремонт ФАР — это сложнейший процесс, осложненный в РФ отсутствием необходимой компонентной базы из-за санкций. С начала 2026 года ВСУ поразили около 22 радаров (в основном в Крыму), что сопоставимо с потерями за весь прошлый год. Анализ типов уничтоженной техники выявил симптоматичные детали: 1. «Сопка-2»: Современный радар, предназначенный для Арктики, был обнаружен и уничтожен в Крыму. Это прямое свидетельство переброски дефицитных систем с Крайнего Севера. 2. «Оборона-14» (5Н84А): Комплекс, созданный почти 70 лет назад. Его появление на фронте может объясняться либо нехваткой современных аналогов, либо попыткой глубокой модернизации старой советской техники. 3. 64Н6 (Tombstone): Ключевой компонент систем С-300ПМ и С-400. Его потеря лишает армию возможности сопровождать до 200 целей одновременно на глубине до 300 км. Список уничтоженных за последние недели систем включает также «Противник-ГЕ», «Подлет», «Небо-М» и «Ястреб А-В». Стоимость каждой такой единицы варьируется от десятков до сотен миллионов долларов.