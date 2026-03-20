Трамп объявил Грузию изгоем

Первоначально в программе визового залога, которую начали вводить в декабре-январе, числилось 38 стран. В основной части это были государства Африки, например, Алжир и Нигерия, некоторые – из Латинской Америки и Азии. А из бывшего Советского Союза в список попали Кыргызстан, Туркменистан и Таджикистан. В числе новодобавленных оказалась лишь Грузия...

Госдепартамент Соединенных Штатов со 2 апреля распространит программу визового залога на двенадцать новых стран, в число которых вошла Грузия. Ее гражданам нужно будет вносить от пяти до пятнадцати тысяч долларов на специальный счет при получении деловых и туристических виз B1 и B2. Окончательная сумма залога определяется при индивидуальном собеседовании. Деньги возвращаются, если заявитель вовремя покидает страну. Внесение залога никак не гарантирует получения визы.

США нынче ведут интенсивную борьбу с нелегальной миграцией, и эпизоды, когда граждане, въехавшие в страну по туристической или деловой визе, норовят в ней остаться, являются частью этой проблемы. В Государственном департаменте уверяют, что перечень стран, для граждан которых действует или будет действовать визовый залог, определяется исключительно на основании статистики нарушений, попыток незаконно остаться в Штатах. Из этого следует, что граждане Грузии чаще многих других оказывались в числе тех, кто нарушал правила пребывания в США, и за это теперь будут расплачиваться их соотечественники.

Когда вводилась практика визовых залогов, ее критики указывали, что она фактически отрезает от возможности путешествовать в Соединенные Штаты граждан бедных стран. С другой стороны, именно они больше других пытаются воспользоваться шансом остаться в Америке.

В Грузии средняя зарплата, по официальным данным, составляет 700-800 долларов в пересчете на американскую валюту. Выложить на спецсчет почти двухгодичный заработок может, мягко говоря, не каждый. Для страны, которая еще недавно активно претендовала на членство в Евросоюзе, неприятно оказаться среди подозрительных изгоев.

Залог, уверяют официальные американские лица, позволяет почти гарантированно обеспечить возврат домой въехавших иностранцев. Средняя стоимость депортации одного нелегала оценивается больше чем в 18 тысяч долларов.