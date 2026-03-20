Генерал ЦАХАЛ в рядах партии войны Армении. Что это?

Программу презентовал ветеран карабах ского конфликта Артур Аванесян, на лице которого остались раны со времен Второй Карабах ской войны. Судя по составу участников презентации, костяк политического объединения Карапетяна формируют кадровые офицеры, ранее входившие в состав вооруженных формирований карабах ских сепаратистов.

На фоне нарастающего политического противостояния в Армении партия «Сильная Армения», возглавляемая лояльным Кремлю миллиардером Самвелом Карапетяном, представила обновленную «концепцию национальной безопасности». Документ делает ставку на радикальное усиление вооруженных сил, модернизацию систем ПВО и внедрение новой модели охраны государственных границ.

Противовоздушный козырь олигарха

Цвика Хаймович, командовавший силами ПВО Израиля в 2015–2018 годах, теперь выступает в роли ключевого советника армянской оппозиции по вопросам защиты воздушного пространства.

В своем выступлении генерал подчеркнул, что «выживание Армении в стремительно меняющейся геополитической реальности напрямую зависит от наличия технологичной и сильной армии». Ссылаясь на свой 30-летний опыт, Хаймович заявил, что обладает необходимыми компетенциями для качественного усиления оборонного потенциала страны.

Израильский генерал — не единственный зарубежный эксперт в штабе Карапетяна. Привлечение западных специалистов рассматривается аналитиками как попытка олигарха дистанцироваться от имиджа исключительно «пророссийского игрока». Для Карапетяна, чей бизнес и связи неразрывно связаны с Москвой, создание образа «многовекторной альтернативы» является критически важным электоральным шагом.

Мир через вооружение: логика реванша

Оппозиционные силы, стремящиеся сместить премьер-министра Никола Пашиняна, действуют осторожно. Избегая прямой реваншистской риторики, они тем не менее называют текущие договоренности с Азербайджаном «несправедливыми» и обещают добиться «прочного мира» через наращивание военной мощи.

Сам Пашинян однозначно классифицирует оппонентов как «партию войны». По его утверждению, приход к власти сил, ориентированных на Карапетяна, неизбежно спровоцирует новый виток полномасштабного конфликта в течение нескольких месяцев. Тот факт, что Самвел Карапетян, находящийся под домашним арестом, начал кампанию именно с военного манифеста, подтверждает: борьба за армейскую реформу становится центральной темой будущих выборов.