Генерал ЦАХАЛ в рядах партии войны Армении. Что это?

На фоне нарастающего политического противостояния в Армении партия «Сильная Армения», возглавляемая лояльным Кремлю миллиардером Самвелом Карапетяном, представила обновленную «концепцию национальной безопасности». Документ делает ставку на радикальное усиление вооруженных сил, модернизацию систем ПВО и внедрение новой модели охраны государственных границ.
Программу презентовал ветеран карабахского конфликта Артур Аванесян, на лице которого остались раны со времен Второй Карабахской войны. Судя по составу участников презентации, костяк политического объединения Карапетяна формируют кадровые офицеры, ранее входившие в состав вооруженных формирований карабахских сепаратистов.
Однако главной сенсацией стало привлечение к разработке стратегии иностранного консультанта — отставного бригадного генерала Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Цвики Хаймовича.
Противовоздушный козырь олигарха
Цвика Хаймович, командовавший силами ПВО Израиля в 2015–2018 годах, теперь выступает в роли ключевого советника армянской оппозиции по вопросам защиты воздушного пространства.
В своем выступлении генерал подчеркнул, что «выживание Армении в стремительно меняющейся геополитической реальности напрямую зависит от наличия технологичной и сильной армии». Ссылаясь на свой 30-летний опыт, Хаймович заявил, что обладает необходимыми компетенциями для качественного усиления оборонного потенциала страны.
Израильский генерал — не единственный зарубежный эксперт в штабе Карапетяна. Привлечение западных специалистов рассматривается аналитиками как попытка олигарха дистанцироваться от имиджа исключительно «пророссийского игрока». Для Карапетяна, чей бизнес и связи неразрывно связаны с Москвой, создание образа «многовекторной альтернативы» является критически важным электоральным шагом.
Мир через вооружение: логика реванша
Оппозиционные силы, стремящиеся сместить премьер-министра Никола Пашиняна, действуют осторожно. Избегая прямой реваншистской риторики, они тем не менее называют текущие договоренности с Азербайджаном «несправедливыми» и обещают добиться «прочного мира» через наращивание военной мощи.
Сам Пашинян однозначно классифицирует оппонентов как «партию войны». По его утверждению, приход к власти сил, ориентированных на Карапетяна, неизбежно спровоцирует новый виток полномасштабного конфликта в течение нескольких месяцев. Тот факт, что Самвел Карапетян, находящийся под домашним арестом, начал кампанию именно с военного манифеста, подтверждает: борьба за армейскую реформу становится центральной темой будущих выборов.
Профессиональный наемник или политический инструмент?
Вопрос о том, как израильский генерал оказался в команде пророссийского олигарха, вызывает острые дискуссии. Цвика Хаймович — фигура мирового масштаба в области аэрокосмической обороны. В его послужном списке — руководство эксплуатацией таких систем, как Iron Dome («Железный купол»), Arrow-3 и David’s Sling («Праща Давида»). Сегодня он работает как частный стратегический консультант, что формально снимает с Израиля ответственность за его деятельность.
Однако официальный Ереван относится к этому назначению с нескрываемым скептицизмом. Критики напоминают, что именно Хаймович в период своей службы курировал военно-техническое сотрудничество с Баку, включая поставки зенитных ракетных комплексов Barak-8 и радаров ELM-2084, которые сыграли решающую роль в поражении армянской стороны.
Председатель совета партии «Сильная Армения» Нарек Карапетян отвергает эти обвинения:
«Когда над головой вашего сына на границе будет летать «Байрактар», вы не будете спрашивать о гражданстве специалиста, который помог его сбить. В 2020 году мы заплатили слишком высокую цену за уязвимость нашего неба».
Дипломатический тупик
По иронии судьбы, действующее правительство Армении также предпринимает попытки сближения с Израилем в сфере безопасности. Однако Иерусалим сохраняет предельную осторожность, дорожа стратегическим партнерством с Азербайджаном.
Эксперты полагают, что полноценное оборонное сотрудничество между Израилем и Арменией станет возможным только после окончательной стабилизации региона. В текущей же ситуации участие генерала Хаймовича в проектах «партии войны», скорее, вносит дополнительную напряженность в и без того хрупкий диалог, превращая вопросы национальной безопасности в инструмент внутриполитической борьбы.