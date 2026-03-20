USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Кто готовит свержение Путина? Одни вопросы…
Новость дня
Россия идет на помощь Ирану "Вербой"

новый поворот
Эльнур Эминоглу, автор haqqin.az
03:52 607

В течение последних трех недель воздушная кампания над Ираном, казалось, шла по предсказуемому сценарию истощения. Отчеты разведок Израиля и США указывали на фазу «затухания» ракетного потенциала Тегерана. Однако резкий всплеск активности пусков в последние 72 часа заставил западных аналитиков столкнуться с отрезвляющей реальностью: Исламская Республика нашла способы восполнять свой арсенал прямо в разгар боевых действий.

Внезапная устойчивость ракетных сил Ирана заставляет пересмотреть первоначальные оценки разведки. Если раньше считалось, что количество мобильных пусковых установок у Тегерана ограничено и конечно, то нынешняя динамика указывает на наличие скрытого канала снабжения.

Исламская Республика нашла способы восполнять свой арсенал прямо в разгар боевых действий?

Битва за Каспий

Самым тревожным индикатором смещения баланса сил стали сообщения последних 24 часов: впервые за двадцать дней высокоинтенсивных операций иранским ПВО удалось повредить американский истребитель F-35. Это событие прямо указывает на то, что режим «открытого неба», которым пользовались силы союзников, столкнулся с новыми техническими вызовами.

Источники в разведсообществе связывают это с секретным соглашением на сумму 500 миллионов евро, заключенным между Тегераном и Москвой в декабре. Сделка, официально направленная на восстановление иранских систем ПВО, серьезно пострадавших в ходе «12-дневной войны», предположительно включала передачу передовых переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Верба».

Поскольку ВМС Израиля и США полностью контролируют Персидский и Оманский заливы, Каспийское море превратилось в критически важный «черный ход» этого конфликта. Это кратчайший и наиболее защищенный логистический мост между Россией и Ираном, находящийся вне зоны традиционного морского перехвата западными силами.

Стратегический вес этого коридора подтвердил вчерашний массированный удар ВВС Израиля, в ходе которого был практически полностью уничтожен иранский флот в этом закрытом водоеме. Тот факт, что целями стали даже строящиеся корабли, подчеркивает решимость Иерусалима любой ценой разорвать российскую «пуповину» снабжения.

Удастся ли Нетаньяху разубедить Путина?

«Украинский интерес» Путина

Геополитический расчет Кремля предельно прост. Быстрый крах Ирана позволил бы Вашингтону переключить все внимание — и, что немаловажно, тающие запасы боеприпасов — обратно на европейский театр военных действий. Дозируя помощь Ирану, Владимир Путин добивается того, чтобы ресурсы Запада оставались «связаны» на Ближнем Востоке.

«Москве нужна не победа Ирана, а истощение Запада», — отмечают израильские эксперты. Эта динамика объясняет и внезапную смену риторики в Иерусалиме: в политических кругах активно обсуждается возможная встреча Биньямина Нетаньяху с Путиным. Очевидно, что премьер-министр Израиля попытается найти рычаги давления, чтобы убедить Москву прекратить поддержку режима аятолл.

Показательно и молчание официальных представителей ЦАХАЛа и Пентагона относительно процента уничтоженных пусковых установок. В военной аналитике отсутствие публичных цифр успеха часто означает, что «знаменатель» изменился — целей стало больше, чем предполагалось изначально.

Успех кампании союзников теперь зависит не столько от уничтожения существующих шахт, сколько от нейтрализации цепочек поставок. Если удар по Каспию парализовал морской путь, а дипломатические усилия смогут остановить поток «Верб» и мобильных платформ, нынешний всплеск активности Тегерана окажется лишь временной лихорадкой перед неминуемым финалом.

ЭТО ВАЖНО

Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться