В течение последних трех недель воздушная кампания над Ираном, казалось, шла по предсказуемому сценарию истощения. Отчеты разведок Израиля и США указывали на фазу «затухания» ракетного потенциала Тегерана. Однако резкий всплеск активности пусков в последние 72 часа заставил западных аналитиков столкнуться с отрезвляющей реальностью: Исламская Республика нашла способы восполнять свой арсенал прямо в разгар боевых действий. Внезапная устойчивость ракетных сил Ирана заставляет пересмотреть первоначальные оценки разведки. Если раньше считалось, что количество мобильных пусковых установок у Тегерана ограничено и конечно, то нынешняя динамика указывает на наличие скрытого канала снабжения.

Битва за Каспий Самым тревожным индикатором смещения баланса сил стали сообщения последних 24 часов: впервые за двадцать дней высокоинтенсивных операций иранским ПВО удалось повредить американский истребитель F-35. Это событие прямо указывает на то, что режим «открытого неба», которым пользовались силы союзников, столкнулся с новыми техническими вызовами. Источники в разведсообществе связывают это с секретным соглашением на сумму 500 миллионов евро, заключенным между Тегераном и Москвой в декабре. Сделка, официально направленная на восстановление иранских систем ПВО, серьезно пострадавших в ходе «12-дневной войны», предположительно включала передачу передовых переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Верба». Поскольку ВМС Израиля и США полностью контролируют Персидский и Оманский заливы, Каспийское море превратилось в критически важный «черный ход» этого конфликта. Это кратчайший и наиболее защищенный логистический мост между Россией и Ираном, находящийся вне зоны традиционного морского перехвата западными силами. Стратегический вес этого коридора подтвердил вчерашний массированный удар ВВС Израиля, в ходе которого был практически полностью уничтожен иранский флот в этом закрытом водоеме. Тот факт, что целями стали даже строящиеся корабли, подчеркивает решимость Иерусалима любой ценой разорвать российскую «пуповину» снабжения.