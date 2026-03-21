Моджтаба улетел. Но обещает вернуться

В коридорах власти исламской республики воцарилась зловещая тишина, которую прерывают лишь множащиеся слухи в виртуальном пространстве, западных СМИ, колонках иранских блогеров и тегеранского сегмента соцсетей. Пока государственные СМИ Ирана хранят молчание, западные аналитики и иранская оппозиция пытаются разгадать непростой и в какой-то мере конспирологический ребус: что на самом деле происходит с семьей Хаменеи и кто сегодня держит в руках бразды правления в охваченной войной стране?

Наследник в коме или «миссия завершена»? Последние несколько дней внимание мирового сообщества приковано к фигуре Моджтабы Хаменеи, сына верховного лидера, которого долгое время считали наиболее вероятным преемником Али Хаменеи. Сообщения, поступающие от иранских и западных блогеров, рисуют мрачную картину: утверждается, что Моджтаба находился в состоянии глубокой комы и был подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. Судьба Моджтабы нарушает покой и в правительственных кабинетах США и Израиля, вопросы о местонахождении так называемого верховного лидера – в этой жизни или в потустороннем мире – будоражат и пресс-конференции Трампа с Нетаньяху. Американский и израильский лидеры отвечают на этот естественный вопрос встречным вопросом: разве кто-нибудь его видел? В свете риторических вопросов лидеров антииранской коалиции особое внимание привлекли сообщения иранского блогера Амира Фаршада Эбрахими, который, ссылаясь на источники в КСИР, заявил о тяжелых травмах Моджтабы, якобы полученных во время нанесения ракетных ударов по резиденции его отца. Согласно этой версии, в нескольких больницах Тегерана были развернуты усиленные группы охраны для сокрытия его местонахождения, но теперь их «миссия завершена». Подобные формулировки в контексте иранских спецслужб часто интерпретируются как косвенное подтверждение смерти, однако официальный Тегеран не дает ни подтверждений, ни опровержений.

Лидер «текстовых сообщений» На фоне слухов о сыне сам верховный лидер Али Хаменеи фактически исчез из публичного поля, превратившись, по выражению наблюдателей, в «лидера письменных заявлений». От его имени публикуются тексты, призывающие народ к единству перед лицом «трех войн», которые якобы ведут США и Израиль: 12-дневного противостояния, внутренних протестов и текущих военных операций. В этих посланиях акцент смещается на концепцию «экономики сопротивления» — признание того, что экономика Ирана находится в критическом состоянии. Примечательно, что в этих же текстах звучат призывы к миру между Афганистаном и Пакистаном и категорические опровержения атак Ирана на территории Омана и Турции. Последнее выглядит особенно контрастно на фоне сообщений о срабатывании сирен воздушной тревоги в Турции, на авиабазе Инджирлик, после зафиксированных пусков иранских ракет. Главный вопрос, который стоит перед экспертами: почему Тегеран медлит с разъяснениями? Если Моджтаба действительно мертв, это создает катастрофический вакуум в вопросе преемственности.

Политический паралич и роль КСИР Внутривластный кризис, вызванный странным исчезновением преемника, объясняется напряженной политической атмосферой в Ассамблее экспертов, ответственной за выбор нового лидера. По информации иранских оппозиционеров, верховная шиитская каста находится в состоянии глубокого раскола. Консенсус по любой другой кандидатуре сегодня кажется почти недостижимым. И за почти сакральным исчезновением Моджтабы проглядывается силуэт главного игрока на политической авансцене Ирана – КСИР. Существует предположение, что именно уцелевшая часть генералитета Корпуса стражей исламской революции может быть заинтересована в сохранении неопределенности. В условиях отсутствия живого или дееспособного лидера именно генералы КСИР де-факто берут на себя управление страной, скрываясь за вознесшимся к небесам Хаменеи как легитимное прикрытие для своих действий.