Ликвидация идет полным ходом: убит высокопоставленный сотрудник иранской разведки
Новость дня
Моджтаба улетел. Но обещает вернуться

наш комментарий
Эльнур Эминоглу, автор haqqin.az
00:40 2885

В коридорах власти исламской республики воцарилась зловещая тишина, которую прерывают лишь множащиеся слухи в виртуальном пространстве, западных СМИ, колонках иранских блогеров и тегеранского сегмента соцсетей. Пока государственные СМИ Ирана хранят молчание, западные аналитики и иранская оппозиция пытаются разгадать непростой и в какой-то мере конспирологический ребус: что на самом деле происходит с семьей Хаменеи и кто сегодня держит в руках бразды правления в охваченной войной стране?

На фоне слухов о сыне сам верховный лидер Али Хаменеи фактически исчез из публичного поля, превратившись, по выражению наблюдателей, в «лидера письменных заявлений»

Наследник в коме или «миссия завершена»?

Последние несколько дней внимание мирового сообщества приковано к фигуре Моджтабы Хаменеи, сына верховного лидера, которого долгое время считали наиболее вероятным преемником Али Хаменеи. Сообщения, поступающие от иранских и западных блогеров, рисуют мрачную картину: утверждается, что Моджтаба находился в состоянии глубокой комы и был подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Судьба Моджтабы нарушает покой и в правительственных кабинетах США и Израиля, вопросы о местонахождении так называемого верховного лидера – в этой жизни или в потустороннем мире – будоражат и пресс-конференции Трампа с Нетаньяху. Американский и израильский лидеры отвечают на этот естественный вопрос встречным вопросом: разве кто-нибудь его видел?

В свете риторических вопросов лидеров антииранской коалиции особое внимание привлекли сообщения иранского блогера Амира Фаршада Эбрахими, который, ссылаясь на источники в КСИР, заявил о тяжелых травмах Моджтабы, якобы полученных во время нанесения ракетных ударов по резиденции его отца. Согласно этой версии, в нескольких больницах Тегерана были развернуты усиленные группы охраны для сокрытия его местонахождения, но теперь их «миссия завершена». Подобные формулировки в контексте иранских спецслужб часто интерпретируются как косвенное подтверждение смерти, однако официальный Тегеран не дает ни подтверждений, ни опровержений.

Трамп с Нетаньяху пытаются понять

Лидер «текстовых сообщений»

На фоне слухов о сыне сам верховный лидер Али Хаменеи фактически исчез из публичного поля, превратившись, по выражению наблюдателей, в «лидера письменных заявлений». От его имени публикуются тексты, призывающие народ к единству перед лицом «трех войн», которые якобы ведут США и Израиль: 12-дневного противостояния, внутренних протестов и текущих военных операций.

В этих посланиях акцент смещается на концепцию «экономики сопротивления» — признание того, что экономика Ирана находится в критическом состоянии. Примечательно, что в этих же текстах звучат призывы к миру между Афганистаном и Пакистаном и категорические опровержения атак Ирана на территории Омана и Турции. Последнее выглядит особенно контрастно на фоне сообщений о срабатывании сирен воздушной тревоги в Турции, на авиабазе Инджирлик, после зафиксированных пусков иранских ракет.

Главный вопрос, который стоит перед экспертами: почему Тегеран медлит с разъяснениями? Если Моджтаба действительно мертв, это создает катастрофический вакуум в вопросе преемственности.

Раскол в Ассамблее экспертов

Политический паралич и роль КСИР

Внутривластный кризис, вызванный странным исчезновением преемника, объясняется напряженной политической атмосферой в Ассамблее экспертов, ответственной за выбор нового лидера. По информации иранских оппозиционеров, верховная шиитская каста находится в состоянии глубокого раскола. Консенсус по любой другой кандидатуре сегодня кажется почти недостижимым.

И за почти сакральным исчезновением Моджтабы проглядывается силуэт главного игрока на политической авансцене Ирана – КСИР. Существует предположение, что именно уцелевшая часть генералитета Корпуса стражей исламской революции может быть заинтересована в сохранении неопределенности. В условиях отсутствия живого или дееспособного лидера именно генералы КСИР де-факто берут на себя управление страной, скрываясь за вознесшимся к небесам Хаменеи как легитимное прикрытие для своих действий.

Моджтаба в воображении иранцев становится сакральным мессией

Между стабильностью и коллапсом

Иранская политическая система всегда отличалась непрозрачностью, но нынешняя ситуация беспрецедентна. Если гипотеза о смерти Моджтабы верна, исламская республика может столкнуться с самым серьезным внутренним кризисом с момента своего основания. Отсутствие явного наследника и переход к «коллективному управлению» через силовиков делает будущее теократического режима непредсказуемым.

Пока Тегеран продолжает публиковать текстовые воззвания, мир ждет живого подтверждения того, кто именно стоит за этими строками. В истории Ирана молчание часто предшествовало большим бурям, и нынешнее затишье вряд ли станет исключением.

Читайте по теме

Иран продержится до выборов в США. А там уже дело за демократами... наша аналитика
20 мартa 2026, 14:00 3325
Моджтаба до прихода имама Махди должен убить всех евреев продолжение главной темы
18 мартa 2026, 15:39 7277
В Иране власть взяла группировка «Круг Хабиба» главное на этот час
18 мартa 2026, 15:05 7324
Трамп теперь заявил, что США «очень близки» к достижению целей
Трамп теперь заявил, что США «очень близки» к достижению целей обновлено 02:05
02:05 2936
Пентагон готовит наземную операцию в Иране
Пентагон готовит наземную операцию в Иране обновлено 00:26
00:26 13105
Предусмотрительный Эрдоган. И без Ирана будет газ
Предусмотрительный Эрдоган. И без Ирана будет газ наша корреспонденция
20 мартa 2026, 22:19 3566
ВСУ громят россиян на Лиманском направлении
ВСУ громят россиян на Лиманском направлении обновлено 23:57
20 мартa 2026, 23:57 7620
Фрэнсис Мартин О'Доннелл в интервью haqqin.az: «Ильхам Алиев поступил мудро, что не ответил Ирану»
Фрэнсис Мартин О'Доннелл в интервью haqqin.az: «Ильхам Алиев поступил мудро, что не ответил Ирану» все еще актуально
20 мартa 2026, 21:15 3039
Трамп «доверяет» Путину и обвиняет Зеленского в «пиаре»
Трамп «доверяет» Путину и обвиняет Зеленского в «пиаре»
20 мартa 2026, 23:05 1765
Ликвидация идет полным ходом: убит высокопоставленный сотрудник иранской разведки
Ликвидация идет полным ходом: убит высокопоставленный сотрудник иранской разведки видео; обновлено 21:40
20 мартa 2026, 21:40 12480
Матч «Карабаха»: как можно было не назначить этот пенальти?
Матч «Карабаха»: как можно было не назначить этот пенальти? ВИДЕО
20 мартa 2026, 21:33 3311
Пашинян: «Кочарян, Карапетян и Царукян ведут к новой войне с Азербайджаном»
Пашинян: «Кочарян, Карапетян и Царукян ведут к новой войне с Азербайджаном»
20 мартa 2026, 21:00 3726
Иран бьет по Израилю: обломки иранской ракеты упали в 350 метрах от Аль-Аксы
Иран бьет по Израилю: обломки иранской ракеты упали в 350 метрах от Аль-Аксы все еще актуально
20 мартa 2026, 18:54 6387
Ни видео, ни аудиозаписи: Моджтаба «выступил» с новым посланием
Ни видео, ни аудиозаписи: Моджтаба «выступил» с новым посланием
20 мартa 2026, 20:55 2495

