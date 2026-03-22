Арабские монархии выбирают войну с Ираном

Многолетняя стратегия «осторожного нейтралитета» арабских монархий Персидского залива в отношении Ирана дала трещину. После серии разрушительных атак на энергетические объекты региона, страны Совета сотрудничества арабских государств Залива (ССАГЗ) перешли к языку прямых угроз, сигнализируя о готовности поддержать военную кампанию США и Израиля.

«Последнее предупреждение» Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, выступая посредником на экстренной встрече в Эр-Рияде, заявил, что арабские столицы передали Тегерану «последнее предупреждение». По словам Фидана, гнев региональных лидеров вызван тем, что Иран игнорирует их суверенный статус, нанося удары по гражданской и экономической инфраструктуре. «Страны Залива неоднократно подчеркивали, что не являются стороной этого конфликта и не позволят использовать свое воздушное пространство для атак на Иран. Однако продолжающаяся агрессия Тегерана вынуждает их пересмотреть эту позицию», — отметил глава турецкого МИД. Наиболее жестко высказался министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан, подчеркнув, что Королевство оставляет за собой право на «военное вмешательство» в ответ на нежелание Тегерана идти на диалог.

«Король Фахд» открывает двери Главным индикатором смены настроений в Эр-Рияде стали сообщения о секретных переговорах между Пентагоном и министром обороны Саудовской Аравии Халидом бин Салманом. По данным источников, знакомых с ситуацией, Эр-Рияд согласился предоставить США доступ к авиабазе “Король Фахд” в Таифе. Это решение имеет критическое значение для архитектуры безопасности региона. Во-первых, расположение базы на западе страны делает её менее уязвимой для иранских дронов-камикадзе типа «Шахед». К тому же, Таиф находится в непосредственной близости от Джидды — ключевого порта на Красном море, значение которого кратно возросло после фактической блокады Ормузского пролива. Эксперты расценивают этот шаг как окончание попыток Эр-Рияда и Дохи удержать президента Дональда Трампа от ударов по Ирану. Если в начале конфликта 28 февраля арабские страны блокировали использование американских баз на своей территории, то три недели непрерывных обстрелов изменили их расчеты.

Цена нейтралитета: цифры и факты Больше всего в этой «тени войны» пострадали страны, пытавшиеся сохранить роль посредников. Объединенные Арабские Эмираты с начала конфликта перехватили 338 баллистических ракет и более 1700 дронов. А Катар несмотря на активное посредничество также стала мишенью для иранских ракет. Удар по нефтеперерабатывающему заводу Рас-Лаффан вывел из строя мощности, на восстановление которых уйдет до 5 лет. Это сократит добычу газа в Катаре на 17%. Долгое время монархии Залива опасались входить в историю как «союзники Запада против мусульманского соседа». Однако прямые атаки Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на суверенные объекты разрушили это табу.