Арабские монархии выбирают войну с Ираном
Арабские монархии выбирают войну с Ираном

наш комментарий
Руслан Баширли, спецкор, Анкара
06:06 1487

Многолетняя стратегия «осторожного нейтралитета» арабских монархий Персидского залива в отношении Ирана дала трещину. После серии разрушительных атак на энергетические объекты региона, страны Совета сотрудничества арабских государств Залива (ССАГЗ) перешли к языку прямых угроз, сигнализируя о готовности поддержать военную кампанию США и Израиля.

Терпение шейхов иссякло окончательно

«Последнее предупреждение»

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, выступая посредником на экстренной встрече в Эр-Рияде, заявил, что арабские столицы передали Тегерану «последнее предупреждение». По словам Фидана, гнев региональных лидеров вызван тем, что Иран игнорирует их суверенный статус, нанося удары по гражданской и экономической инфраструктуре.

«Страны Залива неоднократно подчеркивали, что не являются стороной этого конфликта и не позволят использовать свое воздушное пространство для атак на Иран. Однако продолжающаяся агрессия Тегерана вынуждает их пересмотреть эту позицию», — отметил глава турецкого МИД.

Наиболее жестко высказался министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан, подчеркнув, что Королевство оставляет за собой право на «военное вмешательство» в ответ на нежелание Тегерана идти на диалог.

Эр-Рияд согласился предоставить США доступ к авиабазе “Король Фахд” в Таифе

«Король Фахд» открывает двери

Главным индикатором смены настроений в Эр-Рияде стали сообщения о секретных переговорах между Пентагоном и министром обороны Саудовской Аравии Халидом бин Салманом. По данным источников, знакомых с ситуацией, Эр-Рияд согласился предоставить США доступ к авиабазе “Король Фахд” в Таифе.

Это решение имеет критическое значение для архитектуры безопасности региона. Во-первых, расположение базы на западе страны делает её менее уязвимой для иранских дронов-камикадзе типа «Шахед». К тому же, Таиф находится в непосредственной близости от Джидды — ключевого порта на Красном море, значение которого кратно возросло после фактической блокады Ормузского пролива.

Эксперты расценивают этот шаг как окончание попыток Эр-Рияда и Дохи удержать президента Дональда Трампа от ударов по Ирану. Если в начале конфликта 28 февраля арабские страны блокировали использование американских баз на своей территории, то три недели непрерывных обстрелов изменили их расчеты.

Хакан Фидан собрал монархии... и заверил

Цена нейтралитета: цифры и факты

Больше всего в этой «тени войны» пострадали страны, пытавшиеся сохранить роль посредников.

Объединенные Арабские Эмираты с начала конфликта перехватили 338 баллистических ракет и более 1700 дронов. А Катар несмотря на активное посредничество также стала мишенью для иранских ракет. Удар по нефтеперерабатывающему заводу Рас-Лаффан вывел из строя мощности, на восстановление которых уйдет до 5 лет. Это сократит добычу газа в Катаре на 17%.

Долгое время монархии Залива опасались входить в историю как «союзники Запада против мусульманского соседа». Однако прямые атаки Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на суверенные объекты разрушили это табу.

Для лидеров Залива главным вопросом остается не только окончание войны, но и то, каким будет «поствоенный порядок»

Тем не менее, военный эксперт Хешам Альганам отмечает, что за жесткой риторикой скрывается «тонкий баланс». Саудовская Аравия все еще держит открытыми секретные каналы связи с Тегераном, надеясь избежать полномасштабной региональной войны.

Для лидеров Залива главным вопросом остается не только окончание войны, но и то, каким будет «поствоенный порядок». Передавая базу в Таифе американцам, Эр-Рияд создает прецедент: агрессия против соседей больше не будет оставаться безнаказанной, а китайское посредничество 2023 года, похоже, не выдержало испытания реальным конфликтом.

