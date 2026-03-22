В Украине давно ходит шутка, что нужно объявить войну НАТО и сдаться. Вот тогда России и придется воевать с альянсом, который всеми силами избегает столкновения с российской армией, вопреки всем рассказам кремлевской пропаганды. Заявление представителя канцелярии премьера Венгрии о том, что атака Украины на газопровод «Турецкий поток» «будет расцениваться как угроза НАТО», и Будапешт будет «вправе инициировать статью 5 Устава альянса», открывает такую сказочную перспективу.

Между тем реальная угроза венгерскому руководству исходит совсем из другого источника. The Washington Post со ссылкой на данные одной из европейских разведок, чья национальная принадлежность не указана, пишет, что Служба внешней разведки Российской Федерации рассматривала возможность инсценировки покушения на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Показатели его партии «Фидес» вызывают тревогу в Кремле, где рискуют утратить своего самого верного союзника в Европе. Покушение, по мнению российских разведчиков, способно «фундаментально изменить всю парадигму избирательной кампании». «Такой инцидент сместит восприятие кампании из рациональной сферы социально-экономических вопросов в эмоциональную, где ключевыми темами станут государственная безопасность, стабильность и защита политической системы», – говорится в отчете для главного подразделения операций политического влияния Службы внешней разведки РФ, оказавшегося в распоряжении одной из европейских разведок. Одновременно в информационном пространстве связанное с Кремлем «Агентство социального проектирования» активно включилось в раскрутку партии Орбана и дискредитацию его оппонентов, а по некоторым данным, даже отправила в Венгрию своих политтехнологов.