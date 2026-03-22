Иран – страна без валюты и экономики

В размеренной логике центральных банков национальная валюта — это основа общественного договора, своего рода негласное рукопожатие между государством и его гражданами. В Иране же вследствие варварской и средневековой политики правительства это рукопожатие превратилось в судорожную попытку ухватиться за пустоту. Выпуск новой банкноты номиналом 10 миллионов риалов, которая вчера стоила всего около 7 долларов, — не просто инфляционный симптом. Это надгробный камень на могиле функциональной денежно-кредитной политики. Скорость коллапса выходит за рамки стандартной волатильности развивающихся рынков. Всего 90 дней назад доллар стоил 40 000 риалов. Сегодня за него просят 1,3 миллиона. Чтобы осознать масштаб катастрофы в глобальном контексте, представьте следующее: если бы азербайджанский манат повторил эту траекторию, то к июню курс доллара составил бы 55 манатов! Скорость падения обескураживает: менее чем за 100 дней риал обесценился более чем в 30 раз.

Хотя геополитическая напряженность традиционно служит Тегерану удобным козлом отпущения, нынешний кризис все отчетливее приобретает черты рукотворного. Администрация Пезешкиана (и стоящие за ней институциональные силы), похоже, окончательно отказалась от структурных реформ в пользу стратегии «бешеного принтера». Вместо ужесточения ликвидности или борьбы с хроническим дефицитом регулятор просто «дорисовывает нули», пытаясь заклеить бумагой зияющую фискальную пропасть. Замкнутый круг, где печатный станок лишь подстегивает ту самую гиперинфляцию, которую он призван смягчить. Хотя политэкономия учит: когда государство теряет контроль над валютой, оно теряет связь с реальностью. Иранское руководство часто бравирует своей «асимметричной устойчивостью» и наличием десятка преемников на случай ликвидации любого высокопоставленного чиновника. Однако нынешний экономический паралич свидетельствует о том, что, возможно, на каждого генерала в резерве и найдется замена, но для управления функционирующей экономикой — нет.