“Мясными штурмами” хотят сломить Украину

С наступлением весенней распутицы 2026 года характер боевых действий в Украине вступил в новую, еще более кровопролитную фазу. Российское командование перешло к реализации стратегии «тысячи порезов», пытаясь нащупать слабые места в украинской обороне до того, как европейская помощь изменит баланс сил на ключевых участках. Текущая эскалация происходит на фоне крайне сложной международной обстановки. Пока внимание Вашингтона отвлечено на военные действия против Ирана и расширение географии новой войны в Персидском заливе, Москва стремится использовать предоставленное волею рока «окно возможностей». Аналитики подчеркивают прямую связь между событиями на Ближнем Востоке и интенсивностью боев в Украине: задержки в поставках высокоточного оружия из-за логистических приоритетов США вынуждают ВСУ переходить к режиму жесткой экономии ресурсов. Согласно последним данным Генштаба Украины, основное давление российской военной машины сосредоточено на Покровском и Лиманском направлениях фронта.

Российское командование продолжает реализацию изначальной стратегии «мясных штурмов». Несмотря на колоссальные потери - по оценкам главкома Сырского, более 6 000 человек за последние четыре дня, российские войска продолжают фронтальные атаки. Цель очевидна — прорваться к так называемому «Крепостному поясу» - городам Славянск и Краматорск. При этом, новой особенностью российско-украинской войны, начиная с наступившего этапа стабилизации фронта, стал технологический паритет, выраженный в «дроновой стагнации». Массовое применение FPV-дронов обеими сторонами сделало невозможным использование крупных бронетанковых соединений. Реанимированная тактика боевых действий времен Первой мировой войны окончательно обусловила противостояние малых пехотных групп, поддерживаемых артиллерией и «рой-технологиями». Несмотря на тактические успехи Украины в Черном море и удары по российским НПЗ (включая недавнюю атаку на Приморск), ситуация на полях сражения все еще остается критической. Военные эксперты отмечают главный парадокс этой войны: Украина демонстрирует невероятную адаптивность, уничтожая российскую логистику в глубоком тылу, но на линии фронта преимущество в живой силе по-прежнему позволяет агрессору медленно продвигаться.