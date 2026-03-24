Наглые заявления Ирана
"Мясными штурмами" хотят сломить Украину

Андрей Маслаченко, Киев, специально для haqqin.az
С наступлением весенней распутицы 2026 года характер боевых действий в Украине вступил в новую, еще более кровопролитную фазу. Российское командование перешло к реализации стратегии «тысячи порезов», пытаясь нащупать слабые места в украинской обороне до того, как европейская помощь изменит баланс сил на ключевых участках.

Текущая эскалация происходит на фоне крайне сложной международной обстановки. Пока внимание Вашингтона отвлечено на военные действия против Ирана и расширение географии новой войны в Персидском заливе, Москва стремится использовать предоставленное волею рока «окно возможностей». Аналитики подчеркивают прямую связь между событиями на Ближнем Востоке и интенсивностью боев в Украине: задержки в поставках высокоточного оружия из-за логистических приоритетов США вынуждают ВСУ переходить к режиму жесткой экономии ресурсов.

Согласно последним данным Генштаба Украины, основное давление российской военной машины сосредоточено на Покровском и Лиманском направлениях фронта.

Реанимированная тактика боевых действий времен Первой мировой войны окончательно обусловила противостояние малых пехотных групп, поддерживаемых артиллерией и «рой-технологиями»

Российское командование продолжает реализацию изначальной стратегии «мясных штурмов». Несмотря на колоссальные потери - по оценкам главкома Сырского, более 6 000 человек за последние четыре дня, российские войска продолжают фронтальные атаки. Цель очевидна — прорваться к так называемому «Крепостному поясу» - городам Славянск и Краматорск.

При этом, новой особенностью российско-украинской войны, начиная с наступившего этапа стабилизации фронта, стал технологический паритет, выраженный в «дроновой стагнации». Массовое применение FPV-дронов обеими сторонами сделало невозможным использование крупных бронетанковых соединений. Реанимированная тактика боевых действий времен Первой мировой войны окончательно обусловила противостояние малых пехотных групп, поддерживаемых артиллерией и «рой-технологиями».

Несмотря на тактические успехи Украины в Черном море и удары по российским НПЗ (включая недавнюю атаку на Приморск), ситуация на полях сражения все еще остается критической.

Военные эксперты отмечают главный парадокс этой войны: Украина демонстрирует невероятную адаптивность, уничтожая российскую логистику в глубоком тылу, но на линии фронта преимущество в живой силе по-прежнему позволяет агрессору медленно продвигаться.

Главным вызовом для Киева остается вопрос мобилизации и ротации частей. Ожидаемое введение в бой новых российских резервов в начале апреля ставит перед украинским руководством задачу не только удержания позиции, но и подготовки почвы для проведения контрударов в условиях ограниченных ресурсов.

Завершение очередного раунда переговоров в США и неопределенность вокруг ударов по иранской инфраструктуре создают вакуум, который Кремль пытается заполнить территориальными приобретениями. В ближайшие недели эксперты ожидают усиления ударов управляемыми авиабомбами (КАБ-3000) и дальнейших попыток России дестабилизировать украинскую энергетику.

Для европейских союзников Украины сигнал ясен: «позиционный тупик» не равносилен затишью. Напротив, наступает фаза максимального истощения, исход которой будет зависеть от того, чья ресурсная база и политическая воля окажутся более устойчивыми к одному из самых затяжных военных конфликтов современной истории.

