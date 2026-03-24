«И как один умрем!»

Дональд Трамп в очередной раз объявил о «смерти Ирана», заявив, что следующим главным врагом Америки является Демократическая партия. Не очень понятно, что это значит в практическом смысле, ведь двухпартийностью прошита вся государственная система США. 16 штатов полностью контролируются демократами. Там имеется так называемая триада: губернатор от Демократической партии и большинство в обеих палатах законодательного собрания штата. В целом в 24 штатах губернаторами являются демократы. Да и в обеих палатах федерального Конгресса «врагов» почти половина. И, судя по тому, как президент ведет дела, в том числе международные, после ноябрьских промежуточных выборов их количество только увеличится. Но в этом заявлении Трампа прекрасна и первая часть, констатирующая смерть Ирана. О том, что Иран уже всё, президент США стал регулярно заявлять с самого начала операции. Собственно, так он говорил еще в июне прошлого года, объявляя еще тогда о полной ликвидации потенциала создания ядерного оружия, но кто старое помянет, тому глаз вон. А в этот раз слова о полном уничтожении Ирана звучат с удивительной регулярностью, перемежаясь то похвальбой о том, что Америка сама без своих трусливых союзников со всем справилась, то призывами к ним активно поучаствовать в разблокировании Ормузского пролива, который, несмотря на то что американцы справились, а Иран уничтожен, все не деблокируется.

Не очень коррелирует с заявлением об уничтожении Ирана ультиматум о разблокировании пролива, который истекал сегодня ночью, после чего должны были последовать бомбардировки иранских электростанций и очередной полное уничтожение Ирана. Правда, этот ультиматум пришлось отложить: судя по всему, Белый дом бросились уговаривать страны Залива, которым уничтоженный Иран пообещал в случае ударов по энергетике тоже уничтожить энергетику. В общем, все сложно. А тем временем в район будущих боевых действий продолжают двигаться американские морские пехотинцы, перед которыми, насколько можно понять, будет поставлена задача захватить какие-то иранские острова, чтобы поспособствовать деблокаде пролива и скорейшей капитуляции Ирана, который категорически капитулировать отказывается. Сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм, выступая на канале Fox News, призвал к захвату острова Харк, через который идет перевалка основной части нефтяного экспорта Ирана. Сенатору показалось уместным и вдохновляющим сравнить предстоящую операцию с захватом американскими войсками острова Иводзима во время Второй мировой. Тут многие впали в ступор.