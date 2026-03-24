Наглые заявления Ирана
Новость дня
Наглые заявления Ирана

«И как один умрем!»

третья мировая
Фарид Исаев, автор haqqin.az
02:19 1077

Дональд Трамп в очередной раз объявил о «смерти Ирана», заявив, что следующим главным врагом Америки является Демократическая партия. Не очень понятно, что это значит в практическом смысле, ведь двухпартийностью прошита вся государственная система США. 16 штатов полностью контролируются демократами. Там имеется так называемая триада: губернатор от Демократической партии и большинство в обеих палатах законодательного собрания штата. В целом в 24 штатах губернаторами являются демократы. Да и в обеих палатах федерального Конгресса «врагов» почти половина. И, судя по тому, как президент ведет дела, в том числе международные, после ноябрьских промежуточных выборов их количество только увеличится.

Но в этом заявлении Трампа прекрасна и первая часть, констатирующая смерть Ирана. О том, что Иран уже всё, президент США стал регулярно заявлять с самого начала операции. Собственно, так он говорил еще в июне прошлого года, объявляя еще тогда о полной ликвидации потенциала создания ядерного оружия, но кто старое помянет, тому глаз вон. А в этот раз слова о полном уничтожении Ирана звучат с удивительной регулярностью, перемежаясь то похвальбой о том, что Америка сама без своих трусливых союзников со всем справилась, то призывами к ним активно поучаствовать в разблокировании Ормузского пролива, который, несмотря на то что американцы справились, а Иран уничтожен, все не деблокируется.

О том, что Иран уже всё, президент США стал регулярно заявлять с самого начала операции. Собственно, так он говорил еще в июне прошлого года, объявляя еще тогда о полной ликвидации потенциала создания ядерного оружия, но кто старое помянет, тому глаз вон

Не очень коррелирует с заявлением об уничтожении Ирана ультиматум о разблокировании пролива, который истекал сегодня ночью, после чего должны были последовать бомбардировки иранских электростанций и очередной полное уничтожение Ирана. Правда, этот ультиматум пришлось отложить: судя по всему, Белый дом бросились уговаривать страны Залива, которым уничтоженный Иран пообещал в случае ударов по энергетике тоже уничтожить энергетику. В общем, все сложно.  

А тем временем в район будущих боевых действий продолжают двигаться американские морские пехотинцы, перед которыми, насколько можно понять, будет поставлена задача захватить какие-то иранские острова, чтобы поспособствовать деблокаде пролива и скорейшей капитуляции Ирана, который категорически капитулировать отказывается.

Сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм, выступая на канале Fox News, призвал к захвату острова Харк, через который идет перевалка основной части нефтяного экспорта Ирана. Сенатору показалось уместным и вдохновляющим сравнить предстоящую операцию с захватом американскими войсками острова Иводзима во время Второй мировой. Тут многие впали в ступор.

Линдси Грэм – один из самых опытных американских политиков, он только в сенаторском кресле уже 23 года, при этом он всегда был сторонником решительных действий в отношении Ирана. Так что его трудно заподозрить в том, что он таким хитрым образом пытается сорвать новые жесткие шаги США против Тегерана

Безусловно, битва за Иводзиму – один из самых героических эпизодов в борьбе американской армии с японцами, и памятник, запечатлевший водружение знамени над Иводзимой, стал символом мужества морских пехотинцев. Но потому и говорят о героизме американских солдат в той битве, что она была чрезвычайно тяжелой и кровавой. Около 7 тысяч американцев отдали свои жизни, еще 19 тысяч были ранены в ходе 36-дневного сражения. Очевидно, разница в военной мощи нынешних США и Ирана сильно отличается от тогдашних возможностей Америки и Японии, но напоминание сенатора о славной странице в американской истории больше способно отпугнуть от предстоящей операции, чем вызвать ее одобрение, которого и так Белому дому крайне не хватает.

Линдси Грэм – один из самых опытных американских политиков, он только в сенаторском кресле уже 23 года, при этом он всегда был сторонником решительных действий в отношении Ирана. Так что его трудно заподозрить в том, что он таким хитрым образом пытается сорвать новые жесткие шаги США против Тегерана. Но в том-то и парадокс: чем убедительнее пытаются звучать Трамп и его люди, провозглашая победу за победой над уже много раз побежденными иранцами, тем неубедительней каждый раз у них получается. К вящему удовлетворению «настоящих врагов» - демократов, которым не приходится прилагать и особых усилий, чтобы избиратели разочаровались в Республиканской партии, растворившейся в Дональде Трампе.

Читайте по теме

Между Трампом и Вэнсом пробежала черная кошка под названием Иран? главная тема
16 мартa 2026, 18:08 6515
Какой апокалипсис Иран готовит для Дубая? главный вопрос
02:35 747
Прецедент Путина для головорезов из КСИР главная тема; все еще актуально
22 мартa 2026, 18:48 9155
В Лондоне сжигают еврейские кареты «Скорой помощи»
В Лондоне сжигают еврейские кареты «Скорой помощи» объектив haqqin.az
02:59 497
Любовь Испании к Аятолле
Любовь Испании к Аятолле объектив haqqin.az
02:53 457
«И как один умрем!»
«И как один умрем!» третья мировая
02:19 1078
Палача Мирзаде уничтожили вместе с семьей. Израиль усиливает удары. Трамп перебрасывает войска
Палача Мирзаде уничтожили вместе с семьей. Израиль усиливает удары. Трамп перебрасывает войска обновлено 01:44; фото; видео
01:44 9551
“Мясными штурмами” хотят сломить Украину
“Мясными штурмами” хотят сломить Украину горячая тема
02:00 1117
«В Азербайджан вывезли всех женщин и детей, учителей из школы, работников Росатома...»
«В Азербайджан вывезли всех женщин и детей, учителей из школы, работников Росатома...»
23 мартa 2026, 22:34 4064
Принц Пехлеви не согласен с Трампом: никаких компромиссов!
Принц Пехлеви не согласен с Трампом: никаких компромиссов!
02:10 799
Трамп не верит в свержение аятолл
Трамп не верит в свержение аятолл обновлено 02:43
02:43 6182
Впервые с начала войны: японский танкер прошел через Ормуз
Впервые с начала войны: японский танкер прошел через Ормуз
01:53 557
Арабы предупредили Трампа о катастрофе
Арабы предупредили Трампа о катастрофе
01:32 1657
Российские агенты под видом священнослужителей готовили покушения в Украине
Российские агенты под видом священнослужителей готовили покушения в Украине
01:12 1108

В Лондоне сжигают еврейские кареты «Скорой помощи»
В Лондоне сжигают еврейские кареты «Скорой помощи» объектив haqqin.az
02:59 497
Любовь Испании к Аятолле
Любовь Испании к Аятолле объектив haqqin.az
02:53 457
«И как один умрем!»
«И как один умрем!» третья мировая
02:19 1078
Палача Мирзаде уничтожили вместе с семьей. Израиль усиливает удары. Трамп перебрасывает войска
Палача Мирзаде уничтожили вместе с семьей. Израиль усиливает удары. Трамп перебрасывает войска обновлено 01:44; фото; видео
01:44 9551
“Мясными штурмами” хотят сломить Украину
“Мясными штурмами” хотят сломить Украину горячая тема
02:00 1117
«В Азербайджан вывезли всех женщин и детей, учителей из школы, работников Росатома...»
«В Азербайджан вывезли всех женщин и детей, учителей из школы, работников Росатома...»
23 мартa 2026, 22:34 4064
Принц Пехлеви не согласен с Трампом: никаких компромиссов!
Принц Пехлеви не согласен с Трампом: никаких компромиссов!
02:10 799
Трамп не верит в свержение аятолл
Трамп не верит в свержение аятолл обновлено 02:43
02:43 6182
Впервые с начала войны: японский танкер прошел через Ормуз
Впервые с начала войны: японский танкер прошел через Ормуз
01:53 557
Арабы предупредили Трампа о катастрофе
Арабы предупредили Трампа о катастрофе
01:32 1657
Российские агенты под видом священнослужителей готовили покушения в Украине
Российские агенты под видом священнослужителей готовили покушения в Украине
01:12 1108
