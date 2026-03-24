Какой апокалипсис Иран готовит для Дубая?

США требуют от Ирана не только разблокировки Ормузского пролива. Главным поводом для начала спецоперации «Эпическая ярость» стала ядерная программа Тегерана. Ее требуют закрыть минимум на пять лет, а также забыть в принципе об обогащении урана. Сопутствующие требования - остановка реакторов в Исфахане, Натанзе и Фордо. Также США требуют резко сократить ракетную программу Ирана. В частности, оставить на вооружении ракет не более тысячи единиц. Плюс прекращение финансирования в регионе всех иранских марионеток типа «Хезболлы», хуситов и ХАМАС. Однако любой иранский правитель, который пойдет на такую фактически капитуляцию, будет обречен. Власть в стране полностью захвачена КСИР, эти люди настроены даже не решительно – а фанатично, они просто так не сдадутся. Тактика уничтожения руководства Ирана слой за слоем, пока не удастся выйти на более сговорчивые фигуры, пока себя не оправдывает: к власти приходят фигуры еще более несговорчивые.

Как Трамп будет выходить из этой ситуации, трудно себе пока представить, кроме эскалации военных действий. Если Трамп сейчас «моргнет» и отступит, даже объявив мнимую «победу», в нее никто не поверит. По факту это будет означать, что Иран не только не свернет ядерную программу (возможно, даже попытается ускорить ее ради повышения уровня своей безопасности), но и сможет перекрывать Ормузский пролив в любое время по своему усмотрению. Это в корне подрывает всю роль США на Ближнем Востоке, сформированную после Второй мировой войны. И тут стоит вспомнить известный принцип: «Великие державы не блефуют. Если ты замахнулся, то бей, а если не можешь бить, то не замахивайся». Если Ормузский пролив не будет разблокирован, то президенту США придется действовать согласно ультиматуму. Угрозы – обязывают. Насколько США могут «полностью уничтожить» иранскую энергетику? Удар может быть комплексным: с помощью высокоточных авиационных и ракетных атак, в том числе крылатыми ракетами Tomahawk и аналогами могут быть выведены из строя НПЗ, экспортные терминалы, подстанции, крупные ТЭС и газовые электростанции. Могут быть задействованы и кибератаки по системам управления энергосистемой, НПЗ и трубопроводам. Относительно легко можно будет уничтожить или сильно повредить крупные узлы (нефтеперевалочный хаб на острове Харк, крупнейшие НПЗ, ГРЭС и подстанции). Однако полностью парализовать иранскую энергетику «навсегда» вряд ли удастся, в том числе по причине ее децентрализации (аналогичной с украинской). Иран будет способен ремонтировать объекты, строить временные схемы снабжения - дизель‑генерация, малые станции, импорт топлива. Самым болезненным может быть удар по крупнейшему газовому месторождению Южный Парс - Израиль уже наносил удары по нему, которое обеспечивает до 75% газоснабжения Ирана. При этом значительная доля генерации – именно газовые и нефтяные станции, распределенные по всей стране. Мгновенной катастрофы в Иране не произойдет.

А вот ответные удары Ирана по опреснительным установкам стран Персидского залива поставят весь региона на грань гуманитарной катастрофы. А для некоторых стран-союзников США это становится экзистенциальной угрозой. Такие страны, как Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Катар, Оман, Бахрейн производят около 45–50% мирового объема опресненной воды, (около 46 млн м³/сутки). При этом зависимость именно питьевого водоснабжения от опреснения составляет оценочно для Кувейта 90%, Катара - 75–99%, для Омана - 86%, для Саудовской Аравия около 70%, для Бахрейна 50–80%, для ОАЭ более 40%. В случае ударов по опреснительным установкам уже через несколько суток начнется дефицит питьевой воды в крупных агломерациях, через 1–2 недели – массовые перебои и коллапс в санитарии, через 2–4 недели – миграционный и эпидемиологический кризис. К примеру, в Бахрейне с его компактной территорией и высокой плотностью населения даже ограниченный удар по опреснительным мощностям может стать критическим. При потере 50% мощностей доступные объемы могут упасть ниже 100 л/сутки на человека, что быстро приведет к жесткому нормированию. Хотя для ОАЭ доля опресненной воды в питьевом снабжении составляет лишь около 40%, промышленность и города вдоль побережья (Дубай, Абу-Даби, Шарджа) почти полностью зависят от прибрежных установок. Большая часть электростанций и НПЗ в регионе также технологически связаны с опреснением (комбинированные ТЭЦ–опреснители); повреждение установок парализует и часть энергетики. Хотя государства Залива импортируют 80–90% продовольствия, вода нужна для охлаждения, хранения и переработки продуктов, так что странам грозит еще и продовольственный кризис.