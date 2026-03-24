Арабские шейхи хотят войны до победы

Долгое время в Вашингтоне господствовало мнение, что ближневосточные союзники – арабские монархии Персидского Залива тянут Дональда Трампа в разные стороны. Если Израиль последовательно выступал за решительные действия, то арабские монархии считались «голосом разума», стремящимся предотвратить региональный пожар ради сохранения экономической стабильности и финансового благополучия. Однако сегодня эта динамика претерпела поразительную трансформацию. В то время как президент Трамп заявляет о «продуктивных» предварительных контактах с Тегераном и намекает на возможность масштабной сделки, его традиционные союзники в Эр-Рияде и Абу-Даби, похоже, движутся в противоположном направлении. Региональные наблюдатели отмечают: страны Залива больше не ищут путей к отступлению — они готовятся к конфронтации.

Сигналы, поступающие из региона, становятся все более отчетливыми и однозначными. Саудовская Аравия сделала значительный шаг, разрешив американским войскам использовать авиабазу имени короля Фахда на западном побережье Аравийского полуострова. Одновременно с этим Объединенные Арабские Эмираты начали масштабную кампанию против иранских активов на своей территории, нанося удар по финансовым артериям влияния Тегерана. Этот жесткий курс совпал с двусмысленным моментом в дипломатии. Скептики полагают, что монархии начали «махать кулаками» именно сейчас, надеясь, что окно для реальной войны уже закрывается. Другие же видят в этом глубокий цинизм: убежденность в том, что любая сделка с нынешним иранским руководством невозможна из-за непримиримых позиций сторон. Главным камнем преткновения остается формат потенциального прекращения огня. И Саудовская Аравия, и ОАЭ, по имеющимся данным, дали понять Вашингтону, что они выступают против любого перемирия, которое сохранит военный потенциал Ирана. Для лидеров стран Залива уроки последнего десятилетия очевидны: ослабленный, но сохранивший зубы Иран остается экзистенциальной угрозой для их безопасности и морской торговли.