Иран изучает проект сделки с США
Арабские шейхи хотят войны до победы

наш комментарий
Джемаль Бустани, автор haqqin.az, Бейрут
17:22 1724

Долгое время в Вашингтоне господствовало мнение, что ближневосточные союзники – арабские монархии Персидского Залива тянут Дональда Трампа в разные стороны. Если Израиль последовательно выступал за решительные действия, то арабские монархии считались «голосом разума», стремящимся предотвратить региональный пожар ради сохранения экономической стабильности и финансового благополучия.

Однако сегодня эта динамика претерпела поразительную трансформацию.

В то время как президент Трамп заявляет о «продуктивных» предварительных контактах с Тегераном и намекает на возможность масштабной сделки, его традиционные союзники в Эр-Рияде и Абу-Даби, похоже, движутся в противоположном направлении. Региональные наблюдатели отмечают: страны Залива больше не ищут путей к отступлению — они готовятся к конфронтации.

Сигналы, поступающие из региона, становятся все более отчетливыми и однозначными. Саудовская Аравия сделала значительный шаг, разрешив американским войскам использовать авиабазу имени короля Фахда на западном побережье Аравийского полуострова. Одновременно с этим Объединенные Арабские Эмираты начали масштабную кампанию против иранских активов на своей территории, нанося удар по финансовым артериям влияния Тегерана.

Этот жесткий курс совпал с двусмысленным моментом в дипломатии. Скептики полагают, что монархии начали «махать кулаками» именно сейчас, надеясь, что окно для реальной войны уже закрывается. Другие же видят в этом глубокий цинизм: убежденность в том, что любая сделка с нынешним иранским руководством невозможна из-за непримиримых позиций сторон.

Главным камнем преткновения остается формат потенциального прекращения огня. И Саудовская Аравия, и ОАЭ, по имеющимся данным, дали понять Вашингтону, что они выступают против любого перемирия, которое сохранит военный потенциал Ирана.

Для лидеров стран Залива уроки последнего десятилетия очевидны: ослабленный, но сохранивший зубы Иран остается экзистенциальной угрозой для их безопасности и морской торговли.

Ирония ситуации очевидна. Если раньше премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был одиноким сторонником стратегии «войны до победного конца», то теперь к нему присоединился хор арабских монархов. Дискуссия сместилась с вопроса о том, как избежать конфликта, на то, как выйти из него окончательным победителем.

Теперь ключевой вопрос перемещается в Овальный кабинет. Дональд Трамп построил свой политический имидж на репутации «сделочника», завершающего «бесконечные войны». Однако его ближайшие региональные партнеры фактически вручают ему ключи от гораздо более масштабного противостояния.

Прислушается ли Трамп к своему инстинкту дипломата или поддастся коллективному давлению союзников, требующих «закончить дело», — остается главной неопределенностью текущего года на Ближнем Востоке.

