Ормуз закрывается, Каспий открывается. А как доставить в Баку туркменский газ?

Закрытие Ормузского пролива и атаки на ключевые энергетические объекты на фоне военной операции США и Израиля против Ирана показали, насколько уязвима мировая энергетическая система. По оценкам западных аналитиков, пока Катар и страны Персидского залива теряют экспортные маршруты, на передовые роли могут выйти Туркменистан и Казахстан. Однако этим странам придется быстро перестроить свою экспортную политику, что видится крайне сложной задачей. Эксперт по энергетической безопасности, старший научный сотрудник Атлантического совета Джон Робертс заявил в интервью «Радио Свобода», что глобальный энергетический кризис перестал быть теоретической угрозой. В этих условиях внимание все чаще переключается на Каспийский регион. По его словам, вклад туркменского газа и казахстанской нефти в стабилизацию мировой энергетики «может оказаться значительно выше, чем принято считать». Особенно если Ашхабад решится пересмотреть экспортную стратегию, которой придерживался последние 30–40 лет.

Ведь есть же «Южный газовый коридор»! Робертс напоминает, что около 20 процентов мировой торговли нефтью проходит через Ормузский пролив. Однако примерно две пятых этого объема, около 8 процентов, можно перенаправить по существующим трубопроводам, например по магистрали «Запад — Восток», соединяющей Абкайк в Саудовской Аравии с портом Янбу на Красном море. По словам эксперта, нефть остается относительно гибким ресурсом: если один маршрут перекрыт, ее можно отправить другим способом или добывать в других регионах. Ситуация с газом куда сложнее. Его можно транспортировать либо по трубопроводам, либо в виде СПГ на специализированных танкерах. Кроме того, газоснабжение нельзя полностью останавливать: перед повторным запуском требуется проверка каждого потребителя, что занимает много времени. Поэтому страны создают хранилища и резервные мощности, чтобы сглаживать перебои. Около пятой части мирового СПГ поставляет Катар. Сейчас этот маршрут фактически заблокирован. При отсутствии экспортного коридора добыча теряет смысл, а крупных трубопроводов из Катара к мировым рынкам нет. Существует лишь региональная система Dolphin, снабжающая ОАЭ и Оман, но дальше топливо не поступает. Значит, миру потребуется альтернативное снабжение, а создание таких маршрутов обычно занимает годы.

По мнению Робертса, единственным реальным исключением в нынешней энергетической ситуации может стать Туркменистан. Страна располагает крупными газовыми месторождениями, развитой внутренней инфраструктурой, а значительная часть добываемого топлива попросту сжигается. Этот ресурс, считает эксперт, можно быстро направить через Каспий в существующую систему — «Южный газовый коридор», построенный для азербайджанского месторождения «Шах-Дениз». Если туркменский газ удастся подключить к «Южному газовому коридору», поставки в Европу можно увеличить на несколько миллиардов кубометров в год в достаточно короткие сроки. Причем, подчеркивает Робертс, для этого не требуется строительство 300-километрового трубопровода между туркменским и азербайджанским берегами Каспия. Актуальность аварийного проекта Речь идет о более быстрых решениях — соединении офшорных терминалов. Например, от месторождения «Мары–Магданлы» (Petronas) можно проложить трубопровод к азербайджанским платформам «Азери–Чираг–Гюнешли» (BP) или «Апшерон» (TotalEnergies). В первом случае потребуется около 78 километров трубопровода, во втором — немногим более 100. По словам Робертса, это «локальные и простые решения, использующие уже существующую инфраструктуру». Эксперт напомнил, что около трех лет назад в SOCAR ему заявили: подобный проект можно реализовать за 4–5 месяцев. И его стоимость относительно невелика. По оценкам Робертса, аварийный проект на 5 миллиардов кубометров обошелся бы в 400–600 миллионов долларов. С учетом инфляции стоимость должна увеличиться, но все равно это не те суммы, которые делают проект неподъемным. После запуска можно думать о расширении, однако на первом этапе «Южный газовый коридор» способен принять только ограниченный объем. Для дальнейшего роста потребуется модернизация всей цепочки — от Баку до Европы.

Часть туркменского газа, проходящего через Азербайджан, можно направлять и на внутренний рынок Турции. Анкара, по словам эксперта, заинтересована в таких поставках и уже договорилась с Ашхабадом о приеме импорта. Однако прежние попытки туркмен поставлять газ в Турцию через Иран успеха не имели, и в ближайшее время этот маршрут работать не будет. При этом объемы, которые Туркменистан направлял в Турцию, были минимальными — менее 2 миллиардов кубометров при годовом потреблении Турцией свыше 50 миллиардов. По словам Робертса, турецкая Botas предпочла бы опираться на Транскаспийский маршрут. Эксперт считает, что строительство коротких подводных трубопроводов между офшорными платформами Туркменистана и Азербайджана могли бы профинансировать частные компании. А вот полноценный Транскаспийский газопровод потребует миллиардных инвестиций и изменения политики Евросоюза. Серьезный сигнал! Бердымухамедов едет в Брюссель Во-первых, Европейскому инвестиционному банку необходимо вернуть возможность финансировать проекты, связанные с добычей и транспортировкой ископаемого топлива. Во-вторых, ЕС должен признать необходимость долгосрочных контрактов — или хотя бы более длительных, чем нынешние. Это не та сфера, где можно полностью полагаться на рынок. Робертс отмечает, что для стран вроде Азербайджана и Туркменистана долгосрочные контракты — ключевой фактор, позволяющий расширять добычу и выходить на новые рынки. Они важны и для частных инвесторов, которые должны быть уверены в возврате вложений. Приглашение президента Туркменистана в Брюссель для переговоров по энергетике эксперт назвал «серьезным сигналом». По его словам, во время визита ожидается обсуждение возможного изменения подхода ЕС к газовым проектам с Ашхабадом.

Робертс считает, что и казахстанский газ может сыграть свою роль в преодолении энергетического кризиса. По его словам, если рассматривать быстрый проект на 5 миллиардов кубометров с последующим расширением, Казахстан мог бы участвовать либо прямыми поставками, либо увеличением экспорта в Узбекистан, высвобождая газ для западного направления. Он также упомянул возможность поставок возобновляемой электроэнергии через Каспий — прежде всего, из Азербайджана в Европу. При этом казахстанская нефть, по мнению эксперта, не способна существенно повлиять на мировые цены. Основной маршрут — через Новороссийск — остается под угрозой, а альтернативный путь через Баку–Джейхан ограничен нехваткой танкеров. Их строительство на Каспии займет 2–3 года. Даже если война против Ирана будет остановлена, для восстановления стабильной работы Ормузского пролива потребуется время. Это означает, что энергетический кризис не завершится сразу, и Европе необходимо расширять доступ к альтернативным источникам, включая туркменский газ. По словам Робертса, Европа оказалась не готова к нынешнему кризису. Он отметил, что президент США действует тактически, тогда как решения в отношении Ирана требуют стратегического подхода и оценки рисков, включая угрозу закрытия Ормуза. Эксперт напомнил, что в 2009–2010 годах администрация Барака Обамы отказалась от военной операции против Ирана именно из‑за опасений перекрытия пролива и выбрала путь переговоров по ядерной сделке.