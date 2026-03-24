«Трамп напортачил, а ты убирай!»

Пакистан прилагает серьезные усилия для того, чтобы стать главным посредником между США и Ираном в переговорах, которые смогут привести к окончанию войны. Премьер-министр страны Шахбаз Шариф заявляет, что Пакистан готов «способствовать содержательным и окончательным переговорам», то есть таким, которые закроют этот болезненный вопрос. Уверенность пакистанского руководства, что выбор в качестве посредника падет именно на их страну, основывается на предпочтениях, якобы выраженных Тегераном, которого в меньшей степени устраивают в этом качестве Катар, Турция или Египет. Возможно, тень Китая, стоящая за Исламабадом, делает этот вариант для иранского руководства более подходящим.

Заинтересованность Пакистана в наиболее быстром урегулировании острой фазы конфликта чрезвычайная. 70-80% нефти и 100% сжиженного газа в страну поступает через Ормузский пролив. Запасов нефти имеется лишь на месяц, после чего проблемы примут совсем нешуточный характер, с рационированием, перебоями и закупками по огромным ценам. Энергетика Пакистана завязана в первую очередь на сжиженный газ, его исчерпание ведет к веерным отключениям и остановке предприятий. Пакистанские порты, существенная часть экономики, фиксируют отмены бронирования, задержки рейсов, всплеск цены фрахта и страховых надбавок в связи с ситуацией в Персидском заливе. Под угрозой и экспорт текстиля, еще один источник поступлений. Надо спасать страну, а значит, теребить США и Иран. Одновременно пакистанские источники якобы утверждают, что в качестве переговорщика с американской стороны иранцы категорически не хотят больше видеть ни Стивена Уиткоффа, ни Джареда Кушнера, посреди переговоров с которыми начались бомбардировки Ирана. В Тегеране считают, что те специально создавали иллюзию перспективы дипломатического урегулирования, за завесой которой готовился военный удар, доверие к ним окончательно подорвано. И потому контактировать предпочли бы с вице-президентом Вэнсом, который, как считается, изначально не поддерживал активное участие США в войне на стороне Израиля. Во всяком случае, с начала президентства Трампа его младший напарник пытался последовательно отстаивать позиции американского изоляционизма, избегания Соединенными Штатами прежней роли главного игрока в международных делах, в частности на Ближнем Востоке, где в предыдущие десятилетия американцы много чего наворотили.