Иран изучает проект сделки с США
Новость дня
Иран изучает проект сделки с США

Трамп наткнулся на «Персидскую стену»

комментарий по горячим следам
Эльнур Эминоглу, автор haqqin.az
06:02 558

Администрация Дональда Трампа оказалась в тисках между собственным обещанием «быстрой победы» и очевидной реальностью затяжной эскалации. Пока Белый дом сигнализирует о готовности к сделке, Тегеран отвечает беспрецедентным геополитическим вызовом, требуя полного пересмотра архитектуры безопасности на Ближнем Востоке.

Администрация Дональда Трампа оказалась в тисках между собственным обещанием «быстрой победы» и очевидной реальностью затяжной эскалации

Дипломатия на грани краха

По сообщениям дипломатических источников, посредники из Турции, Египта и Пакистана ведут отчаянную «челночную дипломатию», пытаясь организовать прямую встречу представителей США и Ирана в ближайшие 48 часов. Президент Трамп уже публично поддержал посредническую роль Исламабада, заявив в своей соцсети, что Тегеран «очень хочет заключить сделку».

Однако за оптимистичной риторикой скрывается глубокий разрыв. План из 15 пунктов, переданный Вашингтоном, фактически дублирует жесткие требования первой администрации Трампа. И, которые, как это ни парадоксально, выглядят в гораздо худшем свете с точки зрения интересов Вашингтона, нежели критикуемый республиканцами проект “ядерной сделки Обамы”.

В ответ Иран, где рычаги управления окончательно перешли к «ястребам» из КСИР, выдвинул список требований, который в Госдепартаменте уже назвали «абсурдным».

Иран повышает ставки

Ключевые требования Ирана включают:

- Полный вывод американских баз из зоны Персидского залива.

- Выплату репараций за нанесенные удары.

- Превращение Ормузского пролива в платный канал под исключительным контролем Тегерана.

- Прекращение операций Израиля против «Хезболлы».

Свой региональный альянс

Наиболее амбициозным шагом Тегерана стало заявление Генштаба ВС Ирана об идее создания оборонного альянса, из которого демонстративно исключены США и Израиль. «Пришло время для союза государств региона без участия тех, кто находится за тысячи километров», — заявили в иранском военном ведомстве, апеллируя к монархиям Залива с призывом отказаться от американского «зонтика безопасности».

Эта инициатива звучит на фоне продолжающихся атак: недавний удар иранских дронов по топливному терминалу в аэропорту Кувейта стал болезненным напоминанием о том, что цена войны для союзников США продолжает расти.

Пока Трамп ищет «удобный повод» для завершения операции Epic Fury, его региональные союзники — Саудовская Аравия и ОАЭ — выражают растущую обеспокоенность. По данным источников, арабские лидеры убеждают Вашингтон не спешить с выходом, опасаясь, что преждевременная сделка оставит их один на один с недобитым, но разъяренным Ираном.

Ближайшие 48 часов станут решающими: либо посредникам удастся усадить стороны за стол переговоров, либо регион ждет новый виток эскалации

В самом Вашингтоне политический фронт пока удерживает позиции. Сенат в третий раз отклонил попытку демократов (резолюция Криса Мёрфи) ограничить военные полномочия президента. Голосование 53 против 47 подтвердило, что, несмотря на «противоречивые сроки» операции, республиканское большинство дает Трампу карт-бланш на финальный раунд давления.

Военный замах при дипломатическом отступлении?

Пентагон продолжает игру мускулами, готовя переброску 3000 десантников элитной 82-й дивизии. Но аналитики отмечают странный диссонанс: наращивание сил происходит одновременно с явным желанием Белого дома «сохранить лицо» и свернуть активную фазу.

«Трамп хочет заключить "Сделку века" и уйти, но Иран заставляет его выбирать между бесконечной войной и унизительным отступлением», — комментирует ситуацию для haqqin.az бывший эксперт по Ближнему Востоку в Госдепе США.

Ближайшие 48 часов станут решающими: либо посредникам удастся усадить стороны за стол переговоров, либо регион ждет новый виток эскалации, где ставкой станет уже не ядерная программа, а само присутствие США в ключевом энергоузле планеты.

Читайте по теме

Война не по плану главная тема; все еще актуально
24 мартa 2026, 15:21 4782
«Трамп напортачил, а ты убирай!» накануне
24 мартa 2026, 23:18 4577
Арабские монархии выбирают войну с Ираном наш комментарий
22 мартa 2026, 06:06 8400
Трамп наткнулся на «Персидскую стену»
Трамп наткнулся на «Персидскую стену» комментарий по горячим следам
06:02 559
«Иранцы выйдут на улицы после окончания бомбежек»
«Иранцы выйдут на улицы после окончания бомбежек» разбираем с Михаилом Гуревичем
24 мартa 2026, 22:45 4185
План, похожий на капитуляцию США
План, похожий на капитуляцию США обновлено 01:36
01:36 8493
Третий за ночь пуск ракет из Ирана на Израиль
Третий за ночь пуск ракет из Ирана на Израиль
05:49 558
Израиль атаковал маршрут поставок оружия России и Ирана на Каспии
Израиль атаковал маршрут поставок оружия России и Ирана на Каспии The Wall Street Journal
02:23 2480
У Израиля своя война
У Израиля своя война
02:03 1608
«Трамп напортачил, а ты убирай!»
«Трамп напортачил, а ты убирай!» накануне
24 мартa 2026, 23:18 4773
Иран заявил об ударе по территории АЭС «Бушер»
Иран заявил об ударе по территории АЭС «Бушер»
00:27 2154
Трамп «увидел» конец войны России против Украины
Трамп «увидел» конец войны России против Украины
00:17 2491
Центр Израиля под сильным обстрелом
Центр Израиля под сильным обстрелом фото; видео; обновлено 00:07
00:07 9247
Трамп: Войну выиграли. В Иране сменился режим...
Трамп: Войну выиграли. В Иране сменился режим... обновлено 23:40
24 мартa 2026, 23:40 4719

ЭТО ВАЖНО

Трамп наткнулся на «Персидскую стену»
Трамп наткнулся на «Персидскую стену» комментарий по горячим следам
06:02 559
«Иранцы выйдут на улицы после окончания бомбежек»
«Иранцы выйдут на улицы после окончания бомбежек» разбираем с Михаилом Гуревичем
24 мартa 2026, 22:45 4185
План, похожий на капитуляцию США
План, похожий на капитуляцию США обновлено 01:36
01:36 8493
Третий за ночь пуск ракет из Ирана на Израиль
Третий за ночь пуск ракет из Ирана на Израиль
05:49 558
Израиль атаковал маршрут поставок оружия России и Ирана на Каспии
Израиль атаковал маршрут поставок оружия России и Ирана на Каспии The Wall Street Journal
02:23 2480
У Израиля своя война
У Израиля своя война
02:03 1608
«Трамп напортачил, а ты убирай!»
«Трамп напортачил, а ты убирай!» накануне
24 мартa 2026, 23:18 4773
Иран заявил об ударе по территории АЭС «Бушер»
Иран заявил об ударе по территории АЭС «Бушер»
00:27 2154
Трамп «увидел» конец войны России против Украины
Трамп «увидел» конец войны России против Украины
00:17 2491
Центр Израиля под сильным обстрелом
Центр Израиля под сильным обстрелом фото; видео; обновлено 00:07
00:07 9247
Трамп: Войну выиграли. В Иране сменился режим...
Трамп: Войну выиграли. В Иране сменился режим... обновлено 23:40
24 мартa 2026, 23:40 4719
