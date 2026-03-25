Трамп наткнулся на «Персидскую стену»

Администрация Дональда Трампа оказалась в тисках между собственным обещанием «быстрой победы» и очевидной реальностью затяжной эскалации. Пока Белый дом сигнализирует о готовности к сделке, Тегеран отвечает беспрецедентным геополитическим вызовом, требуя полного пересмотра архитектуры безопасности на Ближнем Востоке.

Дипломатия на грани краха По сообщениям дипломатических источников, посредники из Турции, Египта и Пакистана ведут отчаянную «челночную дипломатию», пытаясь организовать прямую встречу представителей США и Ирана в ближайшие 48 часов. Президент Трамп уже публично поддержал посредническую роль Исламабада, заявив в своей соцсети, что Тегеран «очень хочет заключить сделку». Однако за оптимистичной риторикой скрывается глубокий разрыв. План из 15 пунктов, переданный Вашингтоном, фактически дублирует жесткие требования первой администрации Трампа. И, которые, как это ни парадоксально, выглядят в гораздо худшем свете с точки зрения интересов Вашингтона, нежели критикуемый республиканцами проект “ядерной сделки Обамы”. В ответ Иран, где рычаги управления окончательно перешли к «ястребам» из КСИР, выдвинул список требований, который в Госдепартаменте уже назвали «абсурдным».

Ключевые требования Ирана включают: - Полный вывод американских баз из зоны Персидского залива. - Выплату репараций за нанесенные удары. - Превращение Ормузского пролива в платный канал под исключительным контролем Тегерана. - Прекращение операций Израиля против «Хезболлы». Свой региональный альянс Наиболее амбициозным шагом Тегерана стало заявление Генштаба ВС Ирана об идее создания оборонного альянса, из которого демонстративно исключены США и Израиль. «Пришло время для союза государств региона без участия тех, кто находится за тысячи километров», — заявили в иранском военном ведомстве, апеллируя к монархиям Залива с призывом отказаться от американского «зонтика безопасности». Эта инициатива звучит на фоне продолжающихся атак: недавний удар иранских дронов по топливному терминалу в аэропорту Кувейта стал болезненным напоминанием о том, что цена войны для союзников США продолжает расти. Пока Трамп ищет «удобный повод» для завершения операции Epic Fury, его региональные союзники — Саудовская Аравия и ОАЭ — выражают растущую обеспокоенность. По данным источников, арабские лидеры убеждают Вашингтон не спешить с выходом, опасаясь, что преждевременная сделка оставит их один на один с недобитым, но разъяренным Ираном.