Дважды преданные иранцы

Из Тегерана доносятся голоса, полные парадоксального отчаяния. Пока израильские и американские ракеты перепахивают военные объекты исламской республики, простые иранцы задаются вопросом: не станет ли дипломатическая сделка Дональда Трампа с аятоллами для них более страшным приговором, чем продолжающаяся бомбардировка?
Тени над Тегераном
Воздушные операции США и Израиля против Ирана, длящиеся уже не первую неделю, принесли в регион привычную и страшную жатву. Кадры разрушенных жилых кварталов и сводки о гибели мирных жителей стали обыденностью. Как и в любом масштабном конфликте XXI века, основной удар на себя принимает невинное население, оказавшееся между молотом западных технологий и наковальней теократического режима. Однако в тени дымящихся руин вызревает страх иного рода — страх перед политическим предательством.
Новость о том, что администрация Дональда Трампа начала закулисные переговоры с режимом аятолл, вызвала в иранском обществе эффект холодного душа. Всего за два месяца до начала войны этот самый режим утопил в крови беспрецедентные протесты собственного народа. Теперь же иранцы с ужасом осознают: Вашингтон готов жать руку палачам ради временной стабильности, оставляя 90 миллионов человек в заложниках у системы, ставшей еще более озлобленной.
Связаться с кем-либо внутри Ирана сегодня — это логистический и разведывательный подвиг. Тем не менее свидетельства, собранные за последние три недели, подтверждают пугающий парадокс. Люди боятся продолжения войны, которая забирает жизни и разрушает дома, но они в равной степени боятся ее прекращения на условиях «статус-кво».
Для многих иранцев военное вмешательство Запада поначалу казалось — как бы цинично это ни звучало — «последним шансом». В условиях полного экономического краха, когда национальная валюта превратилась в бумагу, а социальные лифты были заменены тюремными камерами, некоторые видели в ракетах Израиля и США инструмент демонтажа системы, которую невозможно реформировать изнутри.
Сегодня эта надежда сменяется горьким осознанием того, что их загнали в ловушку. Если завтра будет объявлено о «мире», это будет означать легитимизацию Моджтабы Хаменеи и его силовиков. Получив передышку и сохранив власть, режим неизбежно обрушит на внутреннюю оппозицию всю накопленную ярость, обвиняя каждого недовольного в пособничестве врагу.
Смена декораций, но не актеров
Иран — страна сложная и многослойная. Тем не менее прослеживается четкая тенденция: почти никто из опрошенных журналистами, работающими в Иране, не утверждает, что их жизнь до начала боевых действий была терпимой. Напротив, война лишь обнажила те язвы, которые разъедали общество десятилетиями.
Сначала вмешательство США и Израиля воспринималось как знак надежды — возможный выход из тупика социальных репрессий. Теперь же эти люди чувствуют себя преданными дважды. Сначала — своим правительством, которое подставило их под удар, а теперь — мировым сообществом, которое готово договориться с их мучителями.
Политика «сделки ради сделки», которой придерживается Трамп, в иранском контексте выглядит как карт-бланш для режима. Иранцы понимают: как только подписи под соглашениями будут поставлены, а поставки нефти стабилизированы, мировое сообщество закроет глаза на происходящее внутри иранских тюрем.
Тупик для миллионов
Итог этого геополитического пасьянса, выражаясь излюбленным жаргоном Трампа, для рядового жителя Ирана выглядит мрачно. Либо война продолжается и бомбы продолжают падать на головы, превращая города в руины, либо наступает мир, который станет зеленым светом для еще более жестокой и мстительной диктатуры.
Вопрос иранца — «Вы хотите оставить нас наедине с Моджтабой?» — остается без ответа.
Западные лидеры заняты подсчетом стоимости барреля и электоральных очков, в то время как иранское общество замерло в ожидании финала, в котором для него, кажется, нет хорошего сценария. Сделка с тираном может остановить ракеты, но она никогда не принесет мир тем, кто живет под его пятой.