Дважды преданные иранцы

Из Тегерана доносятся голоса, полные парадоксального отчаяния. Пока израильские и американские ракеты перепахивают военные объекты исламской республики, простые иранцы задаются вопросом: не станет ли дипломатическая сделка Дональда Трампа с аятоллами для них более страшным приговором, чем продолжающаяся бомбардировка?

Тени над Тегераном Воздушные операции США и Израиля против Ирана, длящиеся уже не первую неделю, принесли в регион привычную и страшную жатву. Кадры разрушенных жилых кварталов и сводки о гибели мирных жителей стали обыденностью. Как и в любом масштабном конфликте XXI века, основной удар на себя принимает невинное население, оказавшееся между молотом западных технологий и наковальней теократического режима. Однако в тени дымящихся руин вызревает страх иного рода — страх перед политическим предательством. Новость о том, что администрация Дональда Трампа начала закулисные переговоры с режимом аятолл, вызвала в иранском обществе эффект холодного душа. Всего за два месяца до начала войны этот самый режим утопил в крови беспрецедентные протесты собственного народа. Теперь же иранцы с ужасом осознают: Вашингтон готов жать руку палачам ради временной стабильности, оставляя 90 миллионов человек в заложниках у системы, ставшей еще более озлобленной. Связаться с кем-либо внутри Ирана сегодня — это логистический и разведывательный подвиг. Тем не менее свидетельства, собранные за последние три недели, подтверждают пугающий парадокс. Люди боятся продолжения войны, которая забирает жизни и разрушает дома, но они в равной степени боятся ее прекращения на условиях «статус-кво».

Для многих иранцев военное вмешательство Запада поначалу казалось — как бы цинично это ни звучало — «последним шансом». В условиях полного экономического краха, когда национальная валюта превратилась в бумагу, а социальные лифты были заменены тюремными камерами, некоторые видели в ракетах Израиля и США инструмент демонтажа системы, которую невозможно реформировать изнутри. Сегодня эта надежда сменяется горьким осознанием того, что их загнали в ловушку. Если завтра будет объявлено о «мире», это будет означать легитимизацию Моджтабы Хаменеи и его силовиков. Получив передышку и сохранив власть, режим неизбежно обрушит на внутреннюю оппозицию всю накопленную ярость, обвиняя каждого недовольного в пособничестве врагу. Смена декораций, но не актеров Иран — страна сложная и многослойная. Тем не менее прослеживается четкая тенденция: почти никто из опрошенных журналистами, работающими в Иране, не утверждает, что их жизнь до начала боевых действий была терпимой. Напротив, война лишь обнажила те язвы, которые разъедали общество десятилетиями. Сначала вмешательство США и Израиля воспринималось как знак надежды — возможный выход из тупика социальных репрессий. Теперь же эти люди чувствуют себя преданными дважды. Сначала — своим правительством, которое подставило их под удар, а теперь — мировым сообществом, которое готово договориться с их мучителями.