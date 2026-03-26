«Красивый финал» Трампа под угрозой

Пока администрация Дональда Трампа готовит почву для триумфального завершения того, что уже называют «125-й войной США», сигналы из Тегерана становятся всё более вызывающими. Несмотря на сокрушительные удары по конвенциональной мощи Ирана, выжившие лидеры режима, похоже, решили сделать ставку на стратегический хаос, превращая Ормузский пролив в инструмент политического выживания. Новые правила пролива В официальных заявлениях, прозвучавших через штаб «Хатам аль-Анбия» (орган координирующий дейстия КСИР и иранской армии), Тегеран фактически провозгласил конец международного права в Персидском заливе. «Ситуация не вернется к прежнему состоянию», — отрезал пресс-секретарь штаба, подчеркнув, что Иран в одностороннем порядке пересмотрел правила судоходства. Для Вашингтона это прямой вызов. Безопасность Ормузского пролива — «первый приоритет» для команды Трампа. Без решения этой проблемы любая декларация о победе будет выглядеть пустой формальностью. Однако Тегеран непреклонен: «У вас нет права на проход. Решение принимаем мы».

Стратегия «Двойных расходов» Иранские военные источники, цитируемые агентством Tasnim, предупреждают: любая попытка США или Израиля провести операцию на иранских островах откроет «сюрприз-фронты». Намек на Баб-эль-Мандебский пролив не случаен. Тегеран дает понять, что если его прижмут в Персидском заливе, он способен парализовать мировую торговлю и в Красном море, используя опыт хуситов. «Иран закончит войну тогда, когда решит сам», — заявил высокопоставленный источник в сфере безопасности в интервью Press TV, назвав предложения США «оторванными от реальности». Военный триумф при политическом тупике С чисто военной точки зрения Белый дом имеет все основания заявлять об успехе. Список достижений кампании выглядит внушительно: от разгром флота до уничтожения ВВС: конвенциональные силы Ирана практически перестали существовать как единая структура. К тому же, Израиль и США буквально переломали “хребет режима, ибо инфраструктура КСИР и «Басидж» понесла беспрецедентный урон. Ну и в результате успешных дейстий разведслужб Израиля высшее руководство Исламской Республики было принудительно обновлено после серии ликвидаций, а программа производства ракет отброшена на годы назад.